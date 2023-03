De Gran Hermano a la política: cómo fue la propuesta con la que tentaron a Alfa

A Gran Hermano ingresás siendo un desconocido y salís con una vida que jamás imaginaste. Fama, popularidad, canjes, fanáticos, y cada uno va decidiendo qué camino recorrer a través de lo que la vida le va proponiendo. Pero, el más llamativo de todos fue sin dudas, Alfa, a quien le propusieron ser político.

En la casa más famosa donde todo se ve, Walter Santiago supo ser uno de los personajes más polémicos de la casa, y aunque no ganó, quedará para siempre en la historia por la cantidad de anécdotas y episodios que le tocó vivir adentro.

Si bien una de sus grandes amigas dentro de la casa y con quien más hablaba era con Romina, también fue la persona que, de una u otra manera, lo terminó sacando de la casa cuando mostró todo su enojo hacia ella. Diferencias de edad, de ser, de accionar, pero, sobre todo, de pensar. Lo cierto es que la ex participante fue diputada y para bien o para mal, siempre tuvo lugar a la polémica tanto dentro como fuera del reality y una de las personas que más lo marcaba era justamente Alfa, su compañero de vivienda.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El karma o las vueltas de la vida hicieron lo suyo y, el ex hermanito contó a través de una entrevista que al salir de Gran Hermano, la primera propuesta que recibió fue para formar parte de un partido político de cara a las elecciones.

“Yo estoy en contra de todo lo que es la política. Salí de gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todos les dije que no. Me ofrecieron de todo. Ser candidato para concejal, para el partido tal, para el otro. De un montón de partidos, que no vienen al caso y ese es el gran error. Yo no soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo, hay que saber”, manifestó.

Sin ir más lejos, Alfa dentro de la casa siempre dijo que odiaba la política y se mostró en varias oportunidades, en contra del gobierno actual y principalmente de Alberto, a quien lo trató de “coimero”.

“Soy el enemigo de un sistema. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, que escucho ‘estamos en crisis’ ‘vamos a salir de la crisis’ ‘tenemos un plan para salir de la crisis’, y siempre digo lo mismo, si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran, hoy seríamos Alemania. Desde que nací que lo único que veo es piquete, protesta, el bombo. Si eso sirviera para algo, hoy seríamos un país de primer mundo”, sentenció.





Sobre el rol de Romina dentro de la política y sus discusiones diarias dentro de la casa que refieren al mismo tema, anunció: “Yo tuve varias discusiones con Romina, hablamos de política varias veces y le decía cuál era mi posición. Ella me decía que estaba orgullosa de los merenderos y yo le decía que estaría más orgulloso si a los padres de los hijos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar y producir para que tomen la merienda en la casa y no en un merendero”.



Por último, manifestó: “Para estar en política creo que hay que ser idóneo. En diciembre de 1983 acá se inventó la profesión de que los ineptos para todos son aptos para política. Entonces si sos un buen piloto de autos, podes ser candidato. Si sos un buen cómico e hiciste reír a un montón de gente, podes ser candidato. Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y lo que dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político de ninguna manera. Tenes que ser apto”.