De homofobia a xenofobia, el paso de La Bomba por los reality de Tinelli: "Esto es de una villera boliviana"

Y un día, Gladys La Bomba Tucumana lo volvió a hacer. Anoche, la cantante de cumbia volvió a apuntar contra Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, por el atuendo que le había confeccionado para su presentación en la pista y además denunció sentirse discriminada por su edad.

Pero este martes, dieron a conocer una controvertida cámara oculta de la interprete de La pollera amarilla donde despotrica por el vestuario que le habían dado en el certamen y utiliza una frase xenofóbica y clasista al señalar que la ropa que le dieron era “de una villera boliviana”.

El material fue puesto al aire por Los Ángeles a la mañana y en el se puede ver a La bomba furiosa en el bar de LaFlia.

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura?", lanzó enojada.

Y siguió: "¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo. No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto".

Pero lejos de calmarse, Gladys fue un pasó más allá y disparó: "Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”.

Si bien no sabía que la estaban grabando, la tucumana acudió a su cuenta de Instagram para pedir disculpas y aclarar, de alguna manera, sus dichos: “No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro (por LAM) que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”.

Según contó en su descargo La Bomba, mientras viajaba en la parte de atrás de un taxi, se encuentra “súper triste" por todo lo que ocurrió en las últimas horas dentro y fuera de la pista del cantando.

"Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada y claro que me quiero volver a mi casa”, enfatizó, dando a entender que está analizando la posibilidad de renunciar al Cantando 2020.

Al mismo tiempo, mientras se secaba las lágrimas, apuntó contra la periodista de LAM que la grabó a escondidas: “Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas tan bajas llega el ser humano? Me grabó diciendo cosas que yo sentía. Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que le hacen a otras personas, y la manera en que me tratan”.

Finalmente, La Bomba remarcó que “siempre pasa algo para perjudicarme” y cerró: "Entiendo que es un reality, entonces acepten que lo que yo digo en el piso es cierto. Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso. Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven”.

Homofobia y agresión

Esta no es la primera vez que Gladys derrapa con sus comentarios: durante la primera etapa del Bailando 2017 la cantante fue acusada de homofobica cuando varias personas –sobre todo Mica Viciconte- pusieron en duda la sexualidad de Santiago Griffo, el hijo de la tucumana. Si bien esto no tendría nada de malo, Gladys siempre sostuvo en polémicos términos que su hijo era “bien machito” porque fue ella quién lo crió.

En aquella oportunidad, cuando Mimi, la novia de El Tirri, aseguró que Santi le mandaba mensajes a su pareja, La Bomba disparó súper enojada y mirando a cámara: "No quiero defender a mi hijo porque él se sabe defender solo. ¡La tiene así! Cuando nació, la partera dijo 'macho'. Mi hijo las tiene bien puestas y se va a saber defender solito, como su madre le enseñó”.

A partir de ahí, La Bomba comenzó a ser duramente criticada en las redes. Pero a su poco tacto a la hora de hablar de ciertos temas, se le sumó la forma en que trató a Gabriel Usandivaras, por entonces el partenaire de Lourdes Sánchez. Durante un cruce, la tucumana no pudo evitar referirse a la sexualidad del bailarín, como si esto importara en una discusión.

Si bien lo hizo con cierta elegancia, lo que despistó a muchos de los espectadores, la cantante de cumbia no aguantó su genio y lo llamó “damo”, en clara referencia a sus gustos. "Dijiste que era ignorante. Vos sos un ignorante, sos un ‘damo’. Si sos hombre, ¿por qué te peleas con una mujer?", había lanzado Gladys, en aquella ocasión furiosa con el bailarín y ganándose el mote, sobre todo en las redes, de homofóbica.

Pero su participación en el programa de baile de Tinelli, además de gritos, llantos a montones y fuertes cruces con los participantes, tuvo otro polémico factor: la agresividad. No solo de ella, sino también la de su ex pareja, Sebastián, quien por entonces ya había sido denunciado en la comisaría 29 por agredir a fanáticos de Viciconte a la salida del programa durante el ritmo de la salsa de tres.

En aquella oportunidad, protagonistas habían sido Nara Ferragut y Lizardo Ponce, quienes aseguraron que habían sido insultados por el entonces novio de Gladys. “Pendejo hijo de put.., callate y dejá de mentir”, habrían sido los dichos de la ex pareja de La Bomba. Pero, además, la cantante también protagonizó diversos hechos de violencia en el certamen.

Por ejemplo, Brian Lanzelotta había asegurado que detrás de cámara Gladys lo había llamado “desagradecido y negro villero”. Según el ex hermanito, el novio de la tucumana había tenido una reacción patotera que derivó en la furia de la referente de la movida tropical. "Sos desagradecido, un nadie. Decí que soy mujer, si no lo golpearía”, le había señalado La Bomba en el Bailando 2017 a la hoy figura del Cantando por un sueño.