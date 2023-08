De Juanita y Chano a Pampita y Nacho Viale: las relaciones de los famosos que duraron poco tiempo

La ruptura entre Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo, tras algo más de un mes de relación, sorprendió. A poco tiempo de anunciarlo, la animadora infantil terminó volviendo con su ex pareja Damián Giorgiutti y dejó en la desolación al humorista. Tras la reciente ruptura, BigBang te lleva a realizar un recorrido por las parejas de los famosos que estuvieron en pareja tan poco tiempo que casi nadie las recuerda.

En ese sentido, quienes probablemente ostenten el récord de la relación que menos tiempo estuvo -al menos de forma oficial- son Carolina "Pampita" Ardohain y Nacho Viale. A la modelo le llegó el amor con el productor a poco tiempo de haberse separado de Benjamín Vicuña. Ella estaba con el corazón roto porque el chileno la había engañado con Eugenia "La China" Suárez. Tal vez por eso eligió que su primer hombre tras una década en pareja fuera un ex de la actriz.

"Están oficialmente de novios, me lo acaba de contar y lo estoy diciendo con su autorización", reveló al aire en aquel entonces la abuela de Viale Mirtha Legrand. Era marzo de 2016 y la noticia que brindó la diva de los almuerzos no tuvo la suerte esperada, ya que sólo tres días después, la modelo salió a reconocer que se había terminado todo. Quiero contarles que con Nacho no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad", confesó Pampita.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Unos que no terminaron en buenos términos su relación fueron Mariano Martínez y Lali Espósito. El amor entre ellos existió durante cinco meses de 2015, durante las grabaciones de la tira que protagonizaron Esperanza Mía, y que se convirtió en un éxito televisivo y teatral. Pero los egos destruyeron al amor.

"Hay gente que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", expresó la cantante sobre su ex, durante una entrevista que dio a Cortá por Lozano en 2022. Respecto al amorío, se sabe que el actor tuvo un rol muy tóxico en la pareja, celando mucho y quitándole libertades personales. En enero de 2016 anunciaron el fin, y fue lo mejor para ambos.

Quienes también estuvieron cinco meses juntos, pero lograron un amor inolvidable para quienes lo vieron por TV, fueron la vedette Vicky Xipolitakis y el entonces dirigente de La Cámpora, José Ottavis. Entre los puntos altos del noviazgo estuvo su presencia en la mesa de Mirtha donde dieron un espectáculo lleno de frases, salidas y besos.

Tras el romance, Xipolitakis estuvo en lo de Susana Giménez castigando a su ex y revelando cuestiones de la intimidad y privadas. "Tiene una enfermedad. No puede ni con él, menos iba a poder con una relación. Lo único real que tenía era yo. Todo lo que él tiene son compañeros de narices", cuestionó la vedette. "Siempre recibía mensajes de chicas, me apagaba el teléfono, todo delante mío. Le descubrí trajecitos y juguetitos, y nada era mío. Todo me lo negaba: me psicopateaba y me manipulaba. Y yo ya no quería esa vida", renegó. Los años los reconciliaron en 2021, pero fue sólo una cena cargada de besos para volver a dejar la relación en el olvido.

El ex La Cámpora no es el único dirigente político que figura en este repaso. Camilo Vaca Narvavja, ex pareja de Florencia Kirchner y padre de su hija, tiene su lugar por el fugaz amor que lo unió con la actriz Thelma Fardín, con quien estuvo desde mediados de 2020 hasta el comienzo de 2021. "Estoy pasando un momento muy lindo. Estamos muy enamorados y compartiendo. Es de las cosas más lindas que nos podemos cruzar y está bueno que nos hayamos cruzado. Cuando se supo para nada quería negarlo, cuando me preguntaron lo confirmamos", contó la ex Patito Feo para confirmarlo.

La ruptura no fue tan pública ni tuvo que ver con otro amorío famoso que tuvo el referente, quien fue pareja de Julieta Ortega, 14 años mayor que él, previo a estar con Thelma. Aunque en ese momento se corría el rumor de que había cambiado a una por otra, fue la hija de Palito quien desmintió la versión: "Me separé hace más de un año y lo sabía por él", reconoció.

Otro familiar de Mirtha que aparece en este ranking es Juanita Viale y el amor de pocas semanas que tuvo con el cantante Chano Carpentier en 2015. En aquel entonces, había mucho interés respecto a las relaciones de ella, y así fue que terminó filtrándose una foto besándose de ambos, que confirmó lo esperado. "Las cosas suceden cuando suceden, no se puede vivir sin amor. Tampoco creo mucho en los tiempos y en el contexto", había deslizado la conductora cuando los medios la acosaban para saber la verdad.

"No sé si cuando sos madre tenés que esperar hasta los 33 o aguardar a que tus chicos sean adolescentes. Tampoco sé si todo tiene que explicarse. Sólo sé que si hay amor, ¿qué puede ser malo? Yo no soy de aquellas que temen volver a involucrarse", respondió Juanita tras la confirmación.

A la hora de salir de separaciones para ingresar a nuevas historias, la que protagonizaron "El Mono" de Kapanga y Andrea Rincón, ingresa en este ranking. El amor duró poco entre ellos, pero fue muy intenso y tuvo reproches y arrepentimientos de parte de la ex Gran Hermano. Martín Alejandro Fabio, como se llama el cantante, se enamoró de ella durante la separación de su pareja con la que estuvo 22 años.

"Me había separado cuando la conocí a ella, y en esos primeros momentos lo único que quería era que vuelva mi familia. Quería tener mi familia nuevamente. Andrea me abrió los ojos, me habló, me escuchó, solo tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo", confesó el músico, luego de una ruptura en la que fue "ghosteado" por la actriz. "En año nuevo hablamos y le pedí disculpas por algunas cosas en las que yo sentí que me comporté mal. Soy así, cuando huyo de algo, desaparezco y desaparezco", se excusó Rincón, meses después.

Tampoco es que ambos se habían casado como sí hicieron Matías Alé y su ex esposa María del Mar Cuello Molar, quienes estuvieron en un matrimonio que duró seis meses. Es un hecho que todo terminó antes, ya que a las pocas semanas de dar el sí, el mediático entró en una crisis psiquiátrica.

"Yo no fui el que tomó la decisión de separarnos. Estuve internado desde el 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2015 y cuando salí nos fuimos a pasar Navidad y Año Nuevo a Carlos Paz. Cuando volvimos estaba recién salido de la clínica, o sea que no estaba bien, parecía una bolsa de papas medicado", relató en aquel entonces el ex de Graciela Alfano.

Para cerrar este listado con algo más reciente, pero polémico y no confirmado, está la supuesta historia de amor que hubo entre Wanda Nara y L-Gante, una historia que tuvo videos musicales protagonizados por ambos -con besos fogosos- y juntadas públicas. En el medio estaba Mauro Icardi, quien tuvo que bancarse la situación tras ser expuesto en un affaire con Eugenia "La China" Suárez.

Si bien nunca se llegó a confirmar esta historia por boca de ellos, existieron reproches posteriores y hasta comentarios de Tamara Báez, ex del cantante y madre de su hija Jamaica, quien la acusó a la conductora de MasterChef de andar stalkeando a su ex con perfiles falsos. El amor puede durar menos que los hielos, pero el escándalo es para siempre.