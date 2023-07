De Khea a Trueno y ahora Peso Pluma: cómo fueron las historias de amor de Nicki Nicole

Son incontables las puertas que se pueden abrir a través de la música y el talento. Pero más allá de reclutar discos, hits, fanáticos, shows y miles de aventuras, Nicki Nicole es protagonista por algo en especial y particular: encontrar el amor en un estudio de grabación. Si bien de joven tuvo una pareja, que poco se sabe porque nunca la dio a conocer, al ingresar al mundo de la fama, comenzó a noviar con Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido como Khea, y tras terminar ese vínculo, lo hizo con Mateo Palacios Corazzina, identificado como Trueno y ahora, todo parece indicar que estaría comenzando una relación con Hassan Emilio Kabande Laija reconocido como Peso Pluma.

Mediante una entrevista, Nicole Denise Cucco contó que antes de que su música se haga conocida, se encontraba de vacaciones en San Clemente del Tuyú junto a sus amigas, hasta que en un momento, comenzó a escuchar que un grupo de jóvenes no paraban de reproducir la letra de la canción “She Don't Give a FO”, por lo cual se acercó a preguntarles de dónde eran, ya que creía que se trataba de yankees vacacionando en la costa Argentina.

En ese momento, se presentaron Duki, Khea, Paulo Londra y otras personas que se encontraban junto a ellos en la playa y ahí comenzó a escuchar el estilo de música trap que ellos hacían, por lo cual sentó cabeza en que eso mismo era lo que ella buscaba hacer. Dos años después, en el 2019, lanzó su primer single “Wapo Traketero”, dedicada a su ex pareja, y Duki la ayudó compartiéndola, lo cual hizo que hoy pueda ocupar el lugar que ocupa en la industria musical.

A la vez, comenzó a vincularse con Khea y de esa manera empezaron a mostrarse juntos en la vida cotidiana hasta que oficialmente confirmaron que empezaron a entablar un vínculo amoroso, que poco tiempo después, se dio por finalizado. A pesar de que nunca contaron el por qué de la ruptura, sí la cantante hizo hincapié en que fue todo en “buenos términos” y que cada uno tenía diferentes horarios.

Pero poco tiempo después, mientras transcurría la pandemia, la oriunda de Rosario lanzó una canción junto a Trueno, producida por Bizarrap, que se convirtió en un éxito musical en el disco del trapero. “Mamichula”, rompió todo tipo de récords y no fue sólo una canción, sino que fue el principio del amor. En la letra ya se insinuaba sobre una relación que estaba por comenzar, cuando él le comentaba que ella era “la lluvia del Trueno” y entre otras frases, deslizó una indirecta para Khea, su ex pareja “Por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mí, ja. Dejó a su novio porque era un wannabe”, algo que generó toda la polémica.

En una entrevista, la dueña de la canción “Colocao” explicó cómo fue el comienzo de esa relación que duró más de dos años y en la cual hasta se comprometieron con anillos de por medio. “No éramos pareja en Mamichula. La primera vez que nos vimos, en el estudio de Bizarrap, que resulta que es Cupido, ahí recién nos conocimos y le dije a mi hermana ‘No voy a estar con Trueno, me cae re bien, vamos a ser amigos, pero no’. Y de ahí hicimos Mamichula y la segunda que nos vimos para regrabar la canción, Biza me encierra en el estudio y me dice ‘Trueno se está haciendo el lindo’. Biza ya sabía que él me gustaba”.

A la par, agregó: “Como que ahí nos juntamos a festejar en mi casa y un amigo me dice ‘Me voy a quedar en tu casa hasta que vos puedas hablar con Trueno hasta que algo funcione’ pero yo con él ya había tenido una conexión, entonces eran las 7 de la mañana y mi amigo seguía en casa, aunque ya había pasado todo lo que tenía que pasar” y anunció: “Ahí nació el verdadero amor. El videoclip lo grabamos ya siendo una pareja”.

Pero cuando todo parecía indicar que las cosas habían terminado de la mejor manera, tras confirmar la relación y escuchar la letra de la canción y lo que se refería, tres meses más tarde, Khea devolvió las indirectas con una canción sumamente directa, llamada “Ayer me llamó mi ex”. En la misma, el estribillo replicaba el nombre de la canción y agregaba: “Me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo”. Sin embargo, los tres decidieron mirar hacia el costado y ninguno se refirió aquel momento.

Aun así, todo tiene su final y a principio de 2023, Nicki Nicole confirmó su ruptura con Trueno, y hasta lanzó una canción en su nuevo disco llamado “Se va 1 llegan 2”, haciendo referencia a que cuando una pareja culmina, siempre vendrá algo mejor. Y en esa sintonía, se le abrieron nuevas puertas y hace poco tiempo, le llegó su nuevo amor: Peso Pluma.

Todo comenzó con la canción que grabaron los dos llamada “Por las noches”, que fue la primera vez que se juntaron dentro del estudio y en donde encontraron esa conexión que hoy los estaría encaminando a un nuevo vínculo amoroso. A partir de ahí, Peso Pluma la invitó al último show que brindó él en México y se los vio muy cariñosos, dando pistas de lo que estaba pasando.

Si bien los artistas demostraron tener buena onda desde que sacaron su nuevo tema, los fans de Nicki le siguieron sus pasos en toda su estadía en México y filtraron unos videos comprometedores. A los jóvenes se los vio salir de fiesta y estar juntos en un boliche, compartiendo tragos, sentados charlando y luego bailando a la par. Además, se los vio salir del mismo vehículo en el cual solo estaban ellos dos.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco. Yo lo escuchaba pero no lo conocía mucho en persona, no lo tenía tanto. Y desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que es mi canción favorita de él y yo dije ok es un temón pero como me subo a esto”, relató Nicki en una entrevista con medios mexicanos.

“Es un género que realmente era un desafío para mí. Pero cuando vi la seguridad que me dio Peso Pluma, que me dio el tiempo. Cuando conecté al cien con el sentimiento, ahí me salió el verso. Y nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Se formó algo súper lindo y súper genuino”, destacó.

Además de haberlos visto en las calles de Guadalajara, ambos empezaron a intercambiar comentarios y reacciones mutuamente en sus redes sociales, por lo cual aumentaron mucho más los rumores de romance en puerta. Ahora, como si fuera poco, se filtró un video en el cual se los ve a los dos paseando por los parques de Disney, en el cual no podrán excusarse que se trata de un recital o simplemente una casualidad, porque están lejos de que sea así y todo parece indicar que se trata de un nuevo noviazgo de la oriunda de Rosario.