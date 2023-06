De la amistad al noviazgo sin escalas: la conmovedora historia de amor de Emilia Mernes y Duki

Pasó un año y medio desde que confirmaron su romance a través de un posteo en Instagram después de varias incógnitas, fotos y videos aumentando los rumores y las sospechas de si realmente era una relación de amistad o de noviazgo. El 9 de diciembre del 2021, Duki sin ningún tipo de comentario, publicó una foto dándose un beso junto a Emilia Mernes afirmando así que la música los hizo conocerse y que su profesión los unió de par en par.

En principio todas las miradas los apuntaban con otras personas. En primer lugar, a la ex cantante de Rombai se la identificaba como pareja de Neymar por el simple hecho de que el futbolista se hacía presente con diferentes comentarios en las fotos que ella publicaba y hasta fue ella misma la que le dedicó una frase en una de sus canciones más conocidas. En la misma, cantó: “Del París la sensación” justamente donde él se encontraba viviendo. Sin embargo en varias oportunidades debió aclarar que sólo se trataba de un “amigo” el cual había conocido a través de las redes sociales y con quien viajó de visitas.

Mientras que, por el lado del trapero, pocos meses atrás había finalizado su relación junto a Brenda Asnicar tras convivir en la cuarentena con ella. Al terminar, la describió como una relación “intensa” y “fugaz” porque rápidamente debieron vivir juntos y ni bien se decretó el fin, ellos también le pusieron un punto final a la relación. No obstante, el cantante fue sumamente cuidadoso con la ex Patito Feo y hasta que no pasara más de medio año, no quiso confirmar que contaba con una relación nueva.

Es por eso mismo que a ninguno de los dos les resultó fácil confirmar su noviazgo, teniendo en cuenta que a ambos se los vinculaba con otras personas. Pero, más allá de las fotos y los videos que resurgían de cada uno, el puntapié inicial fue el momento en el cual lanzaron una canción en conjunto llamada “Como si no importara”. La misma generó los rumores más fuertes porque no sólo que se trataba de una canción de amor en la cual hablaban de “sacarse las ganas” sino que, lo que más le llamó la atención a los fanáticos, era la buena actuación de Duki.

¡Y claro! No estaba actuando, eran sus sentimientos reales. Todos los comentarios de la canción, además de ser positivos por la música y la letra, apuntaban a lo suelto que se lo veía al cantante actuando con una “amiga” una situación de amor, roce y hasta acercamientos de boca en boca. Tiempo después, admitió que todo eso pudo hacerlo porque justamente en ese momento ya se encontraban juntos y lo único que hacían era ocultar su relación.

De hecho, en julio del 2021 se lanzó el single y a los cinco meses recién confirmaron que estaban entablando un vínculo amoroso. Cabe destacar que en cuanto se hizo la presentación oficial del video, Duki lo transmitió por su canal de YouTube y en el mismo, donde se encontraba con sus amigos, se lo dedicó directamente al futbolista brasilero. “Un beso para Neymar”, lanzó.

Después de aquella canción, ambos empezaron a compartir historias en sus redes sociales y fotos sin mencionarse pero en donde era evidente que se encontraban en el mismo lugar, como así también sucedió en cada evento que concurrían juntos. Para el público, amigos. Puertas adentro, novios.

Asimismo, hay una realidad detrás de la relación: los dos comenzaron a enamorarse cuando él se encontraba poniéndole fin a su relación con Asnicar. Fue así como la cantante lo dio a interpretar mediante una entrevista, en la cual afirmó: “A mí me venía gustando el chico (Duki) y yo veía que a él un poco también le gustaba”. En la misma línea, contó cómo fue el episodio que los unió: “Nos conocimos en el evento de Además de mí y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…”.

Justamente, la canción que ella nombra, que es interpretada por Rusherking, FMK, Tiago PZK y María Becerra, sucedió el 1° de diciembre del 2020 y a los seis meses siguientes, lanzaron su propio single juntos. Lo que quiere decir que… su relación comenzó ni bien él dio por finalizado su vínculo con la ex Patito Feo.

Hoy en día ambos se encuentran entablando una de las relaciones de la farándula más querida por el público, en la cual demuestran un amor sano y real. A pesar de ya no querer mostrarse juntos como lo hacían antes para que no se inventen noticias falsas sobre ellos, los dos se acompañan a cada evento que les toca por separado, en sus shows y hasta tienen un collar de oro del cual le cuelga un oso que es cómo se identifican como pareja.

En las últimas novedades que se dieron a conocer, es que hace pocos días, tomaron la decisión de realizarse un tatuaje en conjunto. Cada uno se retrató en su brazo la huella de la mascota que tienen en común. Una pequeña perrita llamada Roma, que es testigo y partícipe de sellar un amor que pretenden que dure mucho tiempo más.