De la ausencia de su marido, a la muerte de su hijo: los dramas que atravesó Mirtha en su vida

Aunque se llame Rosa María Juana Martínez Suárez, quedará en la historia como Mirtha Legrand, un ícono imperecedero de la farándula argentina. Pero "La Chiqui" es de carne y hueso y no todo en su vida pasa por la televisión. Recientemente se conoció que se contagió en los Premios Martín Fierro y dio positivo de Covid-19. La noticia, por supuesto, se hizo viral. Lo anunció Mirtha desde su twitter.

“Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”.

A pesar de ser asintomática, de tener cuatro vacunas y por la tranquilidad que transmitió el mensaje, la noticia causó zozobra entre sus seguidores. Sin embargo, este no es el único malo momento en la vida de la diva, quien durante sus 95 años tuvo que enfrentar dramas muy fuertes, a los que por suerte pudo sobreponerse.

Los duros momentos de La Chiqui

En octubre 2021, mucho antes de dar positivo de Covid-19, Mirtha había atravesado una internación en el sanatorio porteño Mater Dei. Sufrió una obstrucción coronaria y tuvo que someterse a la colocación de dos stents. Pero más doloroso que esto fue la pérdida de su histórica peinadora, peluquera y amiga, Lía Sánchez. "Acaba de morir Lía, la peinadora de toda mi vida. Así es la vida, te da y te quita”, escribió la conductora para despedirla.

Adiós, hermanos

Pero si de golpes duros hablamos nada supera la pérdida de sus dos hermanos. Primero Josecito, o José Martínez Suárez, por una neumonía infecciosa en el 2019 y a sus 93 años. Desde su programa, Mirtha habló de su hermano mayor y lo describió como una persona maravillosa, culta, divertida y encantadora. Dijo: "Era un maestro del cine argentino. Era lo mejor de la familia, y se fue como había vivido, rodeado por el amor de sus hermanos y todos".

Al año siguiente, en mayo del 2020, le tocó a la hermana gemela, María Aurelia Paula Martínez Suárez, más conocida como “Goldy”. Murió también a los 93 años en su cama. “Se fue a dormir la siesta y no se despertó”, contó el entorno a la prensa. Más adelante, Marcela Tinayre dio más detalles de ese momento. “Fue muy duro porque yo la escuchaba llorar a mamá a los gritos. Todas las noches. Desconsoladamente. Me paraba en la puerta y decía: ‘Está bien que llore’. Eso fue un mes, todas las noches”.

A principios de mes, el primero de mayo de 2022, Mirtha le dedicó un posteo a su hermana en el segundo aniversario de su muerte: “Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana”.

Sería un año que no daría respiro, y a las pérdidas se sumaron su amiga Sofía Neiman y su yerno, Marcos Gastaldi, que murió luego de una larga enfermedad y bajo los cuidados de Marcela.

El peor dolor

No es difícil adivinar que la ausencia de Daniel Andrés Tinayre, su hijo, fue lo que más atormentó a Mirtha durante toda su vida. Había nacido el 20 de agosto de 1947 y murió a sus 51 años por un cáncer de páncreas, el 21 de abril de 1999. Fue un adolescente introvertido y rebelde que siempre le exigió a su madre más atención y presencia. Esa relación conflictiva fue un hueso duro de roer.

“Los hijos te pasan factura, a mí me pasaron factura. Yo me iba a las diez de la mañana y volvía a las ocho de la noche. Después, de grandes, en alguna oportunidad me dijeron: ‘Cuando volvíamos del colegio queríamos que estuvieras en casa’. Yo les hacía entender que gracias al trabajo tenían un buen estándar de vida. Pero bueno, el amor es el amor”, reconocía La Chiqui en sus almuerzos.

Y agregaba a manera de mea culpla:

“Si volviera atrás, trabajaría menos y le dedicaría más tiempo a mis hijos. Los chicos volvían del colegio y no me encontraban. Ellos necesitaban a la mamá en casa y yo por mi trabajo no podía. Esas falencias a la larga no son buenas”,

El 20 de abril de este año, en el aniversario de su partida, Mirtha le dedicó un aviso fúnebre que salió publicado en el diario La Nación. Firmó toda la familia.

“Al cumplirse 23 años de tu partida, tu madre Mirtha Legrand de Tinayre, tu hermana Marcela y tus sobrinos Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, tus sobrinos nietos Ámbar de Benedictis Silvestre, Alí Valenzuela, tu amiga de toda la vida Amalia Idogaya y Elvira y Vicente te recuerdan con el mismo amor y cariño que el que nos diste en vida. Nunca te olvidaremos querido, queridísimo e inolvidable Dany. Rogamos una oración en su memoria”, decía el mensaje.

La pérdida de su amor

Cuando se conocieron con Tinayre, Mirtha tenía 17 años y Daniel 35. Se habían visto en un set de filmación y habían sido presentados por el director de esa película, Luis Saslavsky. Esa misma tarde, ni lerdo ni peresozo, Daniel envió dos docenas de rosas rojas y una tarjeta: “Hoy ha sido un día inolvidable porque la he conocido”. Dos meses después se comprometieron. “Realmente era un hombre muy buenmozo: estaba bronceado, tenía los dientes blancos. Era muy atractivo, muy lindo hombre”, recordó más adelante Mirtha sobre ese primer encuentro.

En el 2019, La Chiqui lo recuerdó con estas palabras: “Han pasado 25 años de su muerte, y lo sigo extrañando. Lo recuerdo todos los días con mucho amor y cariño. Lo tengo siempre presente. Era un hombre con mucha decisión, mucho encanto, muy divertido, jamás me aburrí a su lado”.

Se casaron el 18 de mayo de 1946, en la Iglesia San Martín de Tours, y siete meses después anunciarían su primer embarazo. Primero nació Daniel y tres años después llegó Marcela, en 1950. Hasta que él partió compartieron medio siglo juntos. Murió el 23 de octubre de 1994.