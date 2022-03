De la banda del Golden Rocket y Chiquititas, a Madres: "La revolución es cómo educamos a los hijos"

A sus 51 años, Viviana Puerta fue parte de muchas ficciones en la televisión y puede ostentar -aunque no es su manera de ser- de una larga trayectoria en teatro. Tal vez para muchos, fue su participación en Chiquititas -ciclo que se emitía por la pantalla de Telefe y que rompió récords de audiencia-, bajo el papel de la recordada "Gaby Morán", la que le permitió alcanzar picos de popularidad. Pero actualmente su presente es otro: luego de una exitosa temporada en Mar del Plata, donde obtuvo el premio a la Mejor Comedia Musical en los Estrellas de Mar, la actriz volverá a las tablas de la calle Corrientes con la obra Madres (viernes 1 de abril a las 21.30h en el Paseo La Plaza, sala Pablo Neruda).

Allí, junto a Sabrina Garciarena, Florencia Otero y Anita Martínez, se pone en el papel de cuatro amigas que tienen distintas maneras y formas de vivir la maternidad. "Me llevo bien con el canto y la pasamos súper bien arriba del escenario con esta comedia musical. Me encanta la combinación como espectadora y esta es la primera vez que me atrevo, en un momento de mi vida que me agarra con experiencia, a cantar, bailar y a disfrutar, claro está, cómo mamá una obra. No solo me siento identificada con mi personaje, sino con la memoria de las primeras etapas del embarazo. Me veo en mis compañeras, en mis primeras etapas como mamá", cuenta en diálogo con BigBang.

En ese sentido, con la excusa de la obra, la recordada actriz de La banda del Golden Rocket afirma que se trata de una excusa para recordar y revivir hermosos momentos como la época del embrazado y la crianza, y otros no tan gratos, como una separación o el tener que armar la logística para desempeñarse como mamá y, a su vez, llevar el pan a la casa. "Trabajar y ser mamá, eso es muy complicado de hacer. Pero es genial ver la respuesta del público ante el número musical. Es gracioso y muy emotiva escuchar silencio de la gente prestando mucha atención a la letra de la música. También emociona ver como a muchos se les cae las lágrimas mientras, a su vez, se ríen y divierten", revela.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La obra -le cuenta a este sitio- se gestó durante la pandemia, cumpliendo con el estricto aislamiento. "Durante la cuarentena cerrada, entre varias cosas que hacíamos, como mirar películas o cocinar, yo intentaba leer. Como las librerías estaban cerradas, me puse a leer obras de teatro y le comencé a pedir a algunos amigos y agente conocida algunas que trataran de mujeres. Leí algunas con las que no me sentí identificada hasta que un día Valentina Berger (productora general de madres) me dijo que tenía una obra buenísima para mí, que era una comedia musical de este modo y del otro", cuenta sobre los orígenes de la obra que actualmente protagoniza.

Y agrega: "Le dije de verla y, la verdad, recuerdo estar leyéndola y riéndome a carcajadas. Eso no me había pasado nunca y cuando llegué al final, se me caían las lagrimas. Se lo conté a nuestro productor y le dije que la teníamos que hacer. A partir de ahí, empezamos a trabajar y comenzamos a soñar con esto, en un momento crítico por el que estábamos pasando, ya que no sabíamos cuándo iban a volver a abrir los teatros. Pero los artistas estamos muy locos, soñar es gratis y reaccionamos. La obra la empezamos en una sala con un aforo limitado y fuimos creciendo. Cualquier mujeres, y nosotras nos incluimos, se puede sentir identificada con algo de estos cuatro personajes".

Sobre cómo abordan el tema de “la maternidad” en escena, teniendo en cuenta que Viviana ya es madre de dos personas adultas -Pedro tiene 20 años y Miranda, 17- explicó: "A mi este personaje me viene como anillo al dedo. Yo interpreto a una mujer que tiene cinco hijos, está muy de vuelta y conoce todas las etapas de la crianza. Hay algo de la experiencia que tiene y representa en la obra que yo la tengo y me caracteriza. Puedo usarlo a mi favor, me atraviesa desde ese lugar. Lo que contamos en la obra es que el tiempo pasa y que los chicos creen. A mi se me atraviesa el corazón ahí y es verdad que crecen rápido. Pensás que van a ser niños eternos y de repente, tienen 20, se van a vivir solos no no vienen a dormir".

Durante la nota con este sitio recordó sus inicios y aclaró que se dio cuenta a los 16 años, después de ver la comedia musical El diluvio que viene, que quería ser actriz. "Me encantó, me volví loca, quería estar arriba del escenario y se despertó un monstruo que no paró hasta conseguirlo", relató y contó que, a partir de ahí, se anotó en talleres extracurriculares en teatro.

Sin embargo, sus padres no consideraban que la actuación fuese una carrera, por lo que antes de pasar por la Escuela Nacional de Arte Dramático, se anotó en comunicación social, en periodismo y en publicidad, mientras el bichito de la actuación seguía dando vueltas. "Ahorré dinero, me anoté en una escuela de teatro e iba a escondidas todos los sábados a la mañana, de Munro a Caballito. Obviamente mi mamá sabía, pero mi papá no. Hoy es mi fan número uno", dijo, entre risas.

Una de las particularidades de Madres es que todo el equipo detrás de la producción y armado de la obra está compuesto por mujeres: "Somos muchas mujeres, pero ahora se empezó a mezclar un poco. A pesar de eso, la dirección, la dirección artística, producción y escenografía, entre otros, está liderado por mujeres. La verdad que fue una experiencia distinta y a mi nunca me había pasado de armar y trabajar con equipo solo de mujeres. ¡Hasta la parte técnica está manejada por ellas! Fue buenísimo, nos hizo crecer como una tribu de contención. Algunas ya son madres y otras no, pero -por ejemplo- Sabri (Garciarena) venía con el bebé y todas felices, existía una empatía muy interesante alrededor".

En ese sentido, se refirió al rol del feminismo y, consultada sus cusas y el trabajo de Actrices Argentinas, resaltó: "La verdad que estamos en el medio de un proceso que empezó hace mucho tiempo y que tomó mucha fuerza en los últimos años. Hay momentos en que está alborotado y está desorganizado, pero creo que se va a organizar. No pertenezco a ningún movimiento, pero no porque no me interese sino que intento trabajar con mis vínculos, con mis hijos, con todo lo que hay que comunicarles y ni siquiera yo tengo todas las repuestas. Trato de ver cuál es el mejor camino para que ellos no sufran, no les hagan daño y no hagan daño".

Con una gran experiencia detrás, Viviana destacó el rol de los padres en la crianza y manifestó que "es un momento de hablar, reflexionar y dialogar". "Siento que esa es mi causa, pero empatizo profundamente con las colegas que quieran pertenecer a grupos. Particularmente yo no me siento cómoda en lugares masivos, pero que uno no vaya a una marcha no significa que esté en desacuerdo. Me parece que la educación que le demos a nuestros hijos es la verdadera revolución", cerró.