De la boda secreta del "Doctor Milagro" al plan "Lady Di" de Meghan y Kate: las perlitas de show

El brutal mensaje de Christina Aguilera contra el padre de Britney Spears

Fueron muchos los famosos que se solidarizaron en los últimos días con Britney Spears, luego de que la princesa del pop declarara ante la Justicia estadounidense contra su padre y requiriera la nulidad de la tutela financiera y personal con la que vive desde el año 2007. En esta oportunidad, fue Christina Aguilera, quien pese a la enemistad adolescente que supo mantener con la cantante cuando ambas lanzaron sus carreras como solistas, quien no sólo se solidarizó con su colega, sino que puso la lupa en una de las denuncias más graves que Britney realizó ante el Tribunal: su padre la obligó a usar un diu para evitar futuros embarazos.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como quiera", escribió la cantante desde su cuenta de Twitter, al tiempo que sumó: "Ser silenciado, ignorado, acosado o negar el apoyo por parte de tus 'allegados' es lo más agotador, devastador y denigrante que se puedan imaginar. El daño mental y emocional que esto puede provocar en el espíritu humano no es algo que deba tomarse a la ligera".

En su descargo, Aguilera también hizo énfasis en la grave denuncia que Britney realizó ante la Corte. "Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tena más hijos", aseguró Spears ante los jueces que todavía no accedieron a su pedido de anular la tutela judicial.

"Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad", destacó Aguilera. "No estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación tan personal, pero pública. Comparto desde mi corazón lo que he escuchado en los medios. La convicción y la desesperación de la petición de libertad (de Britney) me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin compasión, ni decencia por parte de los que tienen el control".

Por último, Aguilera aseguró: "Una mujer que ha trabajado en condiciones y bajo una presión inimaginable para la mayoría, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor y el apoyo verdadero del mundo".