De la candidatura de una "intratable" al escándalo con la hija de Máxima: las perlitas de show

La furia de Gianinna Maradona por las indagatorias: "Me arrepiento de..."

Después de que trascendieran los ejes principales de las declaraciones indagatorias de los cinco imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, fue una de sus hijas, Gianinna, quien volcó su furia en las redes sociales por la frialdad y negligencia que expusieron ante la Justicia.

"¿Por qué ellos viven y vos ya no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué el domingo sus hijos pueden saludarlos y nosotros ya no podemos saludarte a vos? Tantas cosas que no tienen explicación", disparó desde su cuenta de Instagram, haciendo especial alusión al primer Día del Padre que los cinco herederos del "Diez" pasarán sin el suyo.

Luego, Gianinna confesó haber leído las declaraciones completas de dos de los imputados y manifestó su furia. "Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 que me duerman, no estoy lista", sumó, en alusión al día en el que la Justicia citó al neurocirujano Leopoldo Luque para que preste declaración indagatoria en calidad de imputado por la muerte del "Diez".

En los próximos días, se espera que el resto de los imputados también presten declaración indagatoria. El viernes será el turno del coordinador médico, Mariano Ariel Perroni. En tanto, el lunes 21 de junio será el turno de la médica Nancy Forlini, quien era la coordinadora para Swiss Medical de la internación domiciliaria de Maradona. El miércoles hará lo propio el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz y el viernes declarará la psiquiatra, Agustina Cosachov.