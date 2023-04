De la chicana de Alfa a Romina, al recetario de Julieta: los hermanitos en Masterchef

El éxito que significó la última edición de Gran Hermano para la señal de Telefe y para los 18 integrantes del reality que saltaron a la fama por su estadía en la casa más famosa del país, parece no tener fin. Así se pudo comprobar este lunes cuando siete de ellos hicieron una participación en MasterChef, donde cumplieron el rol de ayudantes y dejaron muchas perlitas para los fanáticos y fanáticas del formato.

Los elegidos para ayudar a los competidores del reality de cocina fueron Marcos Ginocchio, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis y Thiago Agustín Medina.

Al igual que durante los más de cinco meses en los que duró la última temporada de GH, quien se llevó todas las miradas y dejó los momentos más anecdóticos fue Alfa. El sexagenario, ni bien llegó y vio que lo tocaba con Juan Ignacio y la caja difícil, se sintió en su salsa. A tal punto fue esto que el competidor en el programa de cocina se sintió un poco invadido por él.

"La grasa del pato bien cuadriculada, para que quede bien crocante", comenzó diciendo el hombre de la bandana. "Una buena ensalada con toda la verdura grillada", agregó. Cuando Juan Ignacio tuvo que relatar sus impresiones respecto a trabajar con el hermanito, dejó en claro que este se metía de más en lo que hacían: "Todavía no estamos cocinando y ya empieza a bajar data de qué quiere hacer. Alfa vamos a cocinar lo que yo digo, el que está concursando soy yo, rey".

Todavía Walter no había empezado a cumplir su rol ni a ayudar a Juan Ignacio, que ya había empezado a hacer de las suyas. "¿Qué sentís cuando ves ese delantal que no pudiste conseguir?", le preguntó Wanda Nara. "Yo me lo robé cuando estuve hace muchos años. Me lo regaló Donato De Santis", confesó el ex GH. "Wanda, pero Alfa no tiene con su nombre el delantal", cuestionó Romina. "Porque su plato fue rechazado por el jurado", siguió la conductora. "A mí me deja afuera una raíz de albahaca, si no ese MasterChef yo los pasaba por arriba a todos", prometió Alfa.

Otra de las parejas que dejó que hablar fue la que formaron Julieta con Rodolfo Vera Calderón, el periodista especialista en nobleza que busca ganar la actual edición de MasterChef.

Allí la creadora del hashtag #FueraMalasVibras hizo lo que pudo, con los escasos conocimientos culinarios que posee, pero no dejó de llevarse muy bien con su compañero al punto de que este la dejó cortar la cebolla en rodajas cuando llegó el momento. Además, la bailarina le enumeró todos sus puntos altos a la hora de las hornallas y la tabla de cortar.

"Te cuento las cosas que aprendí a cocinar en la casa: sé pelar el ajo, picarlo con el perejil y con el huevo. Sé hacer budín de manzana, de naranja y de banana. Galletitas también. Ah, y también hicimos sushi una vez", relató Poggio.

Otra de la que le tocó difícil fue a Daniela, quien tuvo que acompañar a Rodrigo, un obsesivo de la cocina que le dejó hacer muy poco a su ayudante. Ella confesó enseguida que la actividad no era su fuerte, así que enseguida se entregó a colaborar en lo que podía y era necesario. Aunque cuando le tocó meter mano en las hornallas, se encontró con un inmenso fuego que copó su sartén y generó que lance un grito de desesperación bien agudo.

Nacho, por su parte, estuvo con Estefanía y con un pollo que tuvo que hacer saltar mucho en la sartén, tan alto que hizo que su compañera se ponga muy nerviosa. "Ay, quiere justo probar hacer esa cosa con el único pollo que corté. Hacelo bien. Te voy a matar", precisó la cocinera, luego de la prueba.

En esta dinámica de no poder cocinar sino ayudar y hacer caso a los pedidos de los participantes, la que más lo sufrió fue Romina, quien fuera la ama y señora de la cocina en la casa más famosa del país. "No poder meterme en la cocina y no tocar nada, es horrible, pareciera como que me ataron las manos", reconoció la ex diputada nacional, tras su paso por MasterChef como ayudante de Silvana.

A Thiago le tocó jugar con el candidato mejor posicionado hasta el momento, el salteño Antonio. El dueño de la verdulería en Laferrere se puso a disposición y peló las papas cuando le llegó la oportunidad. En su paso se lo vio bien predispuesto, como siempre. "Thiago me ayudó mucho", contó.

A Marcos, el ganador de GH, le tocó acompañar a Delfina, y lo hizo bien. Según la jugadora, ella había ganado la semana anterior y él el reality, lo que los hacía una pareja perfecta.

"Va mejorando la relación con Alfa, él hace lo que yo le digo, veo que el plato va tomando forma, estamos siendo buenos socios", precisó Juan Ignacio cerca del final. Todavía quedaban minutos y lo mejor del sexagenario todavía no había llegado.

"El pato Miami Beach salió espectacular, yo más que espontánea, este plato es fulminante, los fulminamos a todos con esto", aseguró Alfa tras entregar su delantal. Cuando le tocó definir su actuación la calificó como "excelente" y celebró "ganarle otra vez a Romina, porque el plato es espectacular".

"Si hay un celebrity, creo que me tienen que anotar a mí primero", solicitó Alfa. Es un hecho que su participación es una usina de anécdotas y de momentos graciosos. No sería una sorpresa que al sexagenario se lo vea nuevamente por estos estudios.