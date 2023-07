De la chicana de Maxi a Mauro al apoyo de Kennys: "Wanda está concentrada en ella"

La espera que atraviesa Wanda Nara para conocer cuál es el verdadero diagnóstico respecto a su salud, luego de que Jorge Lanata filtrara que la mediática padece una supuesta leucemia luego de su paso por el Sanatorio Los Arcos de Palermo, no es nada fácil. Pero sí se hace más pasajera a partir del apoyo de sus seres más queridos, tanto familiares como amigos.

Uno de sus principales compañeros en este momento difícil en la vida de la conductora de MasterChef es Kennys Palacios. El mejor amigo de Wanda es en la actualidad uno de los sostenes emocionales cotidianos de ella y quien la acompaña a todos lados. "Fuimos al teatro a ver Matilda y la verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo a comer, a cenar, al teatro como cuando Wanda las llevó a las nenas porque son sus vacaciones de invierno. Ella se está llenando de buena energía, de familia y de amigos, concentrada en ella, en sus hijos y en su familia", reveló el estilista ante LAM.

Al mismo tiempo, Palacios recientemente quiso bajarse de la próxima edición de Bailando por el Sueño para darle su total apoyo a la empresaria y estar a su disposición en este crítico momento. "Desde el día uno que Wanda me apoyó y me sigue apoyando. Yo me lo estaba replanteando por muchas cosas, porque no quería que me preguntaran de ciertos temas o que me juntaran con otras personas a confrontar. Quería correrme y hacerme a un lado. Pero lo charlé con Wan y todo bien. Ella me dijo que me concentre en mí, en hacer mi previa y que no me importe más nada", aseguró Kennys.

Por otro lado, también confirmó que tuvo una exigencia ante la producción de Marcelo Tinelli para garantizar su participación en la pista de baile. "Lo único que pedí es que Guido Záffora no baile el mismo día que yo. Recién me lo crucé y se quiso hacer el buenito conmigo y hacer una historia de Instagram. Pero es muy cartonero y muy chupamedias. Primero tenía buena onda y después se convirtió en este monstruo que es", acusó Palacios.

El desdén demostrado por el peluquero fue respondido por parte del periodista de chimentos. "Quizás Kennys se puso celoso porque cuando le preguntaron a Wanda si bancaba a Kennys o a mí, ella respondió: ‘a los dos’", disparó el panelista de Intrusos.

El apoyo de Kennys no es el único que recibió Wanda. Además de Mauro Icardi, quien se quedó para acompañarla dejando su carrera de futbolista del Galatasaray turco de lado, su ex pareja Maxi López también tuvo un gran gesto hacia la madre de Constantino, Valentino y Benedicto.

El ex River Plate fue uno de los primeros contactos de ella que arribó a Ezeiza para ponerse a disposición de Wanda. Así fue que dejó a su pareja con su beba de tres meses en Europa para estar con sus hijos mayores. El gesto de López es muy destacable en el marco de la traición que tuvo Icardi hacia él, 10 años atrás, cuando comenzó un affaire con quien hasta entonces era su mujer.

Si bien la mayoría de las veces el enfrentamiento implícito entre ambos delanteros quedó como algo del pasado, en otras oportunidades se dan situaciones donde el resentimiento de López sale a la luz, y con mucha ironía. Por ejemplo, en una reciente publicación de Threads, Maxi subió una imagen del juego de mesa Amigos de Mierda 2 y preguntó: "¿Qué piensan de este juego?".

La "encuesta" generó muchos comentarios refiriéndose a Icardi, aunque no es posible determinar si el posteo de López tuvo esa intención o no. La sospecha es evidente, pero la confirmación no es posible si no sale de la boca de él. Lo cierto es que, más allá de comentarios chicaneros, López está a disposición de las necesidades de su ex pareja. Porque infidelidades puede haber, pero la deslealtad es otra cosa.

Lo cierto es que en las últimas horas se dio a conocer que Icardi habría firmado nuevamente contrato para continuar en Turquía. "Firmaron con el Galatasaray de Turquía. Mauro tenía un contrato con el fútbol de Arabia, eran 100 millones de dólares en un contrato de cuatro años a diferencia del otro club, que ofrecía 27 millones de dólares por tres años. Wanda quiere estar en Milán, no quiere estar en Arabia. Se decidió en una cena, en una charla familiar. Los hijos están cómodos en Milán, si se criaron en esta ciudad aunque últimamente se a pasan viajando. Lo más probable es que ahora hagan base en Estambul y que Wanda haga su tratamiento en Milán", detallaron en A la tarde (América).