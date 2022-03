De la China a Wanda Nara: cómo son por dentro los vestidores de las famosas

Ya pasaron varios meses desde que Benjamín Vicuña dio a conocer públicamente a través de las redes sociales que la relación con Eugenia "La China" Suárez había llegado a su fin. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, había escrito el actor chileno.

Desde entonces, los actores se vieron envueltos en un sinfín de versiones relacionadas a su separación. De hecho, desde Chile señalaron en su momento que Vicuña estuvo muy angustiado porque La China le dijo que “ya no lo amaba más”. Esto no hizo más que enfurecer a la familia del galán, ya que la ex Casi Ángeles se lo dijo tan solo un mes después de haber comprado una enorme casona del barrio privado de Pilar.

Cabe destacar que dicho inmueble está siendo remodelado por la actriz para vivir con sus hijos. Se trata de una casona de 7 hectáreas valuada en 1 millón de dólares en el barrio cerrado San Javier, situado sobre la calle Isla Belgrano. Es una propiedad antigua que la China anticipó que iba a reformar a su gusto. Sin ir más lejos, la actriz comparte en sus redes sociales el proceso con sus seguidores y su propósito, aseguró, es hacer una suerte de adaptación del programa norteamericano en el que durante una semana arquitectos y diseñadores corren contra el reloj para renovar completamente una casa. "Pronto en mi cuenta se viene mucho extreme makeover", había anunciado.

A través de su cuenta de Instagram, lanzó una encuesta hacia su público que se inclinó de forma rotunda por el "Si" cuando ella les consultó si querían que les compartiera el proceso de remodelado: "Amo las refacciones". La vivienda tiene un estilo campestre clásico. Las paredes son de ladrillo a la vista, pintado de rosa en el exterior y de blanco en el interior, y tiene postigos de color verde.

El salón principal cuenta un hogar a leña que ya se convirtió en el rincón favorito de la China, aberturas, pisos y una biblioteca de madera. Las reformas de la China comenzaron por la galería exterior, cuyo techo hoy luce cubierto por una frondosa enredadera. El primer paso será cambiar el actual piso de ladrillos por porcelanatos que la actriz ya estuvo eligiendo.

De la elección también hizo partícipes a sus fans. La idea es convertir ese espacio en una galería con piso de damero, respetando el techo "revestido" de plantas naturales. La China aseguró que suele quedarse hasta las 4 de la mañana en Mercado Libre buscando antigüedades de su gusto. De esta forma, adquirió una cama antigua que convirtió en un camastro para reposar al aire libre y cuya imagen también compartió con sus seguidores.

Lo cierto es que en las últimas horas, la actriz -además de mostrar el microcine que mandó a hacer para sus hijos- publicó el probador, rodeados de zapatos y carteras, con telas negras y luces, que armó dentro de su inmenso vestidor. "Quería un probador en mi vestidor y se hizo realidad", contó, muy feliz, junto a la foto de cómo quedó. Pero la China no es la única en invertir en su vestidor. De hecho, son varias las famosas que, ya sea porque consiguen muchas prendas por canje o porque sus carreras se los permiten, suelen ostentar sus probadores. De Luisana Lopilato a Giselda Siciliani hasta Wanda Nara y Mariana Fabbiani, qué usan las famosas.

Wanda Nara

En septiembre de 2021, la mujer de Mauro Icardi le mostró a sus más de 11.5 millones de seguidores de Instagram su guardarropas. Mientras ella filmaba, a más de una fan seguramente se le hayan ido los ojos por la amplia variedad de prendas que se podían observar de las marcas de indumentaria más caras del planeta.

El cuarto está lleno de estantes y la sección que Nara mostró es la de sus zapatos y carteras. “Hoy salimos. Indecisa”, escribió. Cómo no estarlo si la colección de esos accesorios de Wanda supera ampliamente las cien unidades. Al contar los pares de zapatos de taco alto que se lucen en los estantes, se llega a un total de 91 pares. Y al sumar las carteras (incluídos bolsos y clutchs) se ve que son 139.

Si bien nunca se podría llegar a la suma total del vestidor de la modelo, la revista Para Ti calculó un número parcial para simplemente tener una idea de los montos que están en juego: algunas de las carteras y accesorios que se pueden identificar llegan a la suma de 15.380 euros (1.776.243 millones de pesos argentinos al cambio oficial de aquel momento, calculando en base a un euro por 115,49 pesos argentinos).

Luisana Lopilato

Una de las más ordenadas es, sin lugar a dudas, Luisana Lopilato. Aunque la rubia posee cuatro propiedades, su vestidor preferido es el de la mansión que tiene en el barrio Los Castores del complejo inmobiliario Nordelta. El diseño es lo que en Estados Unidos se denomina como “walk in closet” y sólo se accede desde la suite que comparte con su marido, el cantante canadiense Michael Buble.

La estructura de melamina simil madera contiene algunos de los cientos de diseños exclusivos de la rubia, que cuando viaja al extranjero ostenta carteras de Chanel y Gucci, entre otras firmas.

Sofía Zamolo

La modelo construyó una hermosa familia junto a su esposo, José Félix Uriburu. Ambos, y su pequeña hija, habitan una confortable y moderna residencia, ubicada en un exclusivo barrio de Tigre. En la casa tienen impresionantes vistas desde distintos ánguos ya que cuenta con enormes ventanales que permiten ver directamente al parque y la increíble laguna artificial que tienen a pocos metros de la vivienda.

La habitación principal permite a cualquier visita que quede impresionado con la imponente vista que tienen a la laguna. En este mismo espacio también se encuentra ubicado un gran vestidor, donde la modelo tiene organizados todos sus outfits y sus más de 50 pares de zapatos, los cuales muestra cada tanto en sus redes sociales.

Cinthia Fernández

La ex de Matías Defederico mostró una refacción que hizo en la casa que comparte con sus tres hijas: convirtió un balcón en un enorme vestidor para guardar su ropa, zapatos y accesorios. “Alguien tiene que acomodar el nuevo vestidor. Terminaron el vestidor que era un balcón. 6 horas literal después, así quedó”, dijo la bailarina en una historia de Instagram.

De esta manera, la panelista logró utilizar un espacio que no usaba en un hermoso y amplio vestidor. El año pasado, la bailarina fue acusada ante la administración del barrio privado de Escobar porque construyó un gimnasio en el jardín de su casa “que dejaba ver mucho” por sus ventanales. "Ellos no tienen y me vienen a joder a mí. Si quieren las entreno; pero les cobro la clase”, lanzó con ironía.

Mariana Fabbiani

En 2017, la conductora le abrió las puertas de su vestidor al "Pelado" López y éste, la acusó de tener cierto desorden. “Esto es un despojador, donde uno despoja las cosas”, se excusó Fabbiani al mostrar un recipiente con ONI (objetos no identificados). “Esto, así, es como si te detuvieran en cana y te dicen ‘tomá, acá tenés tus pertenencias’”, le retrucó el conductor.

La periodista dejó una extraña recomendación. “Las zapatillas blancas para que tengan onda, tienen que estar un poco sucias” y agregó: “Yo no me considero desordenada. Vos entrás así de sopetón a mi vestidor… todo tiene un porqué”, contó la conductora de El diario de Mariana. La discusión entre El Pelado y Mariana tuvo un veredicto final. Matilda, la hija de la conductora, despejó las dudas. “Siempre tiene el vestidor así”, había dicho la pequeña.