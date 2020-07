De la China Suárez a Mariana Brey: la amiga de Pampita lo hizo de nuevo y se sacó una foto con la "enemiga" de la modelo

El año pasado, Puli Demaría, la íntima amiga de Pampita, tuvo su primer escándalo cuando se sacó una foto con la China Suárez.

En aquella oportunidad, las fans de la modelo destrozaron a la DJ a través de las redes sociales por haberse sacado una serie de fotos junto a la pareja de Benjamín Vicuña durante la fiesta de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza).

En aquel momento, la amiga de Pampita sostuvo que había sido La China quien le pidió una foto en la cabina durante la fiesta para después agradecerla en Instagram, debido a que aquel evento organizado por Pol-Ka en la que ella había pasado música se realizó mediante un canje.

Lo cierto es que por entonces aparecieron más fotos de ambas durante la fiesta de ATAV que contradijeron la versión de Demaría y la dejaron mal parada, ya que en las postales se la podía ver junto a la ex Casi Ángeles posando muy feliz, íntimas, lejos del plano laboral y más cerca de lo sentimental.

Luego, Demaría le pidió disculpas a su amiga, muy angustiada por lo que se generó en el ciclo Pampita online. “Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella”, se lamentó entre lágrimas meses atrás.

De aquel escándalo ocurrido en agosto de 2019 a hoy pasó casi un año, pero parece que todo vuelve a suceder. Y es que después del intenso cruce que protagonizaron Pampita y Mariana Brey por partida doble, luego de que la panelista de Los ángeles de la mañana afirmara que Pico Mónaco rompió todo vínculo con su ex, acusándola de haber filtrado en 2019 un video de una discusión que ambos mantuvieron con una empleada doméstica, Demaría volvió a aparecer en las redes sociales junto a la nueva "enemiga" de su amiga, en el estudio televisivo donde se graba Bienvenidos a bordo.

Fue la propia Brey, quizás para molestar a Pampita, la que publicó en su cuenta de Instagram la postal con Puli Demaría en el estudio del popular ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece. Al ver esta imagen, Ángel de Brito comentó con tono irónico desde su cuenta oficial de Twitter: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”. Cabe recordar que la DJ trabaja como panelista junto a la modelo en el ciclo Pampita online, que volvió a la pantalla de NET TV luego de haber estado frenado durante casi tres meses debido a la pandemia por el coronavirus. ¿Se habrá vuelto a enojar Pampita?