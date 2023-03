De la emoción de Romina por ver a sus hijas, al papelón machista de Ceferino Reato

La participante de Gran Hermano 2022 Romina tuvo un emotivo reencuentro con sus tres hijas, Mía, Feli y Nina, en el SUM de la casa más famosa del país. Se trató de un obsequio especial que le hicieron a uno de los cuatro finalistas del reality.

El conductor del programa, Santiago del Moro, fue el encargado de dar a conocer la noticia. Ni bien le dijo que estaban esperándola en el SUM, Romina salió corriendo hacia allí para abrazarlas.

La primera reacción al verla fue de llanto y emoción. Entonces, una de sus pequeñas, Feli, le contó que ayer vomitó, porque comió “muchos caramelos”. Luego, le preguntó: “¿Por qué entraste corriendo mami?”. A lo que ella le respondió: "Porque quería verlas rápido".

Después de una breve charla con ellas, repleta de besos y abrazos, junto a la compañía de Marita, la señora que cuida a las chicas, se pusieron a jugar en las hamacas y la calesita. "Gracias. Sentí que se me aflojó todo. Mía está más alta que yo. Feli me preguntó todo y la gorda me habla y me dice ‘mamá te amo’", le dijo Romina a del Moro.

"​Cuando dijiste que estaban a un paso no entendía a qué te referías. Los chicos me abrazaban y yo no sabía qué pasaba. Están hermosas las nenas. La gordi canta Safirus y Feli me preguntó por Caramelo y Mora. Me ven todo el tiempo y uno acá adentro no toma dimensión de eso", agregó.

Y siguió: “Cuando vi la foto de Feli en la tribuna la vi enorme. La primera semana sin ellas fue tremenda y pensé que no iba a aguantar. Walter me dijo antes de que entrara que iba a poder, pero por momentos sentía mucha angustia o tristeza. Los psicólogos me apoyaron mucho. Si no fuera por ellos me iba en ese momento".

Así, cerró con mucha emoción: "Esto lo hago por mí pero es un esfuerzo enorme. Ahora van a venir cosas buenas, pero por mis hijos hago todo, como cualquier padre".

La desubicación de Ceferino Reato en su máxima expresión

El periodista, que en la actualidad se desempeña como panelista en el debate del reality, fue duramente criticado por sus críticas hacia Romina por su forma de maternar. Sin ponerse colorado, Ceferino Reato dio (una vez más) cátedra de machismo en pleno prime time.

"No sé cómo alguien puede dejar a una bebé cinco meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Me pongo en ese lugar, ¿con qué cara podría mirar a mi hija que egresó esta año y decirle: 'No, mirá; tengo que estar en Gran Hermano cinco meses. No voy a estar en tu fiesta, eh; pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño'. La verdad es que yo no podría volver a mirarlos en la cara. Nada más"; disparó.