De la entrevista "armada" de la "China" con Fantino y el enojo de Wanda con Susana Giménez

Pasó un mes desde que Wanda Nara estalló y le reveló al mundo el affaire que su marido, Mauro Icardi, mantuvo con Eugenia la "China" Suárez a mediados de septiembre, en un viaje exprés y secreto que la ex Casi Ángeles realizó a Paris cuando la empresaria se encontraba en Milán junto a su hermana, Zaira. Luego de los cruces por redes y las filtraciones a los medios, la "China" y Wanda dieron "su versión de los hechos" en un duelo de entrevistas que no sólo "defraudó" a los televidentes, sino que además les dejó un sabor amargo a ambas protagonistas.

Si bien trascendió que la "China" habría cobrado cincuenta mil dólares por el mano a mano con Alejandro Fantino, lo cierto es que la actriz le puso condiciones antes de aceptar la nota. Si bien (pese a la edición) en todo momento se dio a entender que ambos habían mantenido una extensa charla previa (la "China" se pisó en más de una oportunidad e inició sus respuestas con un llamativo "es como ya te dije"), el conductor de Intratables reconoció en las últimas horas que hubo temas que estaban fuera de la mesa.

"Fue una charla socrática, como me gusta decir a mí. Una charla con repreguntas cortitas; ella me abría pequeñas puertas y me dejaba entrar o directamente no me las abría. Si la analizás técnicamente, fue una nota hecha con repreguntas, no con preguntas preparadas. Más allá de que tenía un esqueleto en mi cabeza", aseguró Fantino en el ciclo A la tarde, al tiempo que reconoció: "Voy a revelar algo: yo tuve un off con ella. Mientras ustedes estaban al aire, yo charlaba con ella y dos personas más de su equipo. Ese off no lo rompo, ni bajo, ni por un pedido de un juez federal. Ese off no me permitió preguntar algunas cosas después. Me contó un montón de cosas que quedan entre ella y yo. No lo llevé a la entrevista".

En efecto, los fans de Suárez se mostraron muy críticos por la dinámica de la nota. "En el momento en el que ella sola empieza a hablar del tema de cómo vivió el escándalo con Wanda e Icardi, Fantino la corta con una pregunta absurda: ¿qué edad tenés?. Un datazo que lo encontrás en Google", le cuestionaron en las redes sociales. Otro de los puntos que se le cuestionó a la "China" fue que esquivó muchas de las pocas preguntas que el propio Fantino reconoció haberle hecho y lo evidente de la edición, que cada vez que la actriz manifestaba incomodidad, se daban cortes y se pasaba a otro tema radicalmente distinto.

El mano a mano de Susana Giménez con Wanda Nara también fue cuestionado. Se habló de un dinero de cincuenta mil euros, se especuló comercialmente con la aparición de Icardi (que quedó reservada sólo para aquellos que pagaron el canon de la plataforma de streaming que co produjo el especial grabado en París) e incluso la diva cometió un fallido al momento de "vender un chivo", cuyo slogan decía: "Quedarse con la segunda es más fácil". Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la empresaria se habría enojado con la conductora por sus "preguntas incisivas", algo que no caracteriza a Giménez.

"Hay tensión en la relación. Habrá que ver si este supuesto enojo de Wanda con Susana y algunas preguntas jugadas que ella interpretó que eran así. Habrá que ver si tiene que ver Icardi en esta situación", disparó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen. En efecto, se habló de la presunta discusión que la pareja había mantenido al finalizar el mano a mano con Giménez en la misma suite en la que se grabó la entrevista, porque, según el delantero del Paris Saint Germain, no se había "cumplido con lo acordado".

¿Cuáles habrían sido las preguntas que no le gustaron a los Icardi? La insistencia de la conductora a la hora de indagar por qué, supuestamente, el futbolista y la actriz no pudieron concretar su encuentro sexual. También hubo incomodidad a la hora de hablar sobre quién expuso el escándalo, teniendo en cuenta que fue la propia Wanda quien destapó la olla.

Atenta al vínculo que mantiene con Giménez, la propia Wanda salió en las últimas horas a desmentir su malestar con la conductora. "Están diciendo que me estoy peleando con Susana, no hay nada más alejado de la realidad. A Susana la amo, es parte de mi familia, es mi conductora favorita. Es más, me invitó a pasar las fiestas a su casa. Me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no, si le pregunto capaz me dice que no. Me pareció re tiernita. Se fue y me mandó un video en el que decía: 'Wanda, besos, mi amor. Me estoy preparando, ya partimos al aeropuerto en un ratito. Besos a toda la familia, tus hijos son un sueño. Te quiero, ciao mi amor".

Si bien se tomó su tiempo para desmentir los rumores de pelea con Susana a través de una historia de Instagram, lo cierto es que la empresaria sigue sin hacerse eco de la presunta crisis que estaría atravesando una vez más con Icardi. ¿Habrá paz en algún momento?