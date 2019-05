El 29 de abril último se cumplieron cuatro años del debut de Gran Hermano 2015, el reality que se emitió por América TV, contó con la conducción de Jorge Rial y Pamela David, tuvo un gran número de escándalos y coronó como ganador a Francisco Delgado.

Entre los aspirantes a ganar el premio de $500.000, debido a reiteradas sanciones contra los participantes se le descontó $20.000 a esa suma, estaban además de la ex pareja de Barby Silenzi, el cantante de cumbia Brian Lanzelotta, Marian Farjat, Romina Malaspina y Matías Schrank, entre muchos otros.

Este último, oriundo de Posadas, Misiones, estudiante de Producción de TV y Electrónica Automotriz por ese entonces, logró acariciar el primer lugar, pero perdió en la final con el 47,3% de los votos. Cabe recordar que tras 155 días en la Casa, Delgado fue el ganador con el 52,7%.

Luego de un paso veloz por el medio, Schrank decidió volver a su Posadas natal, abocarse a una vida normal, a su casa, a su familia, al estudio, y al entrenamiento. Según contó, se había cansado del medio “tóxico” que existe en día en la televisión.

Pero lejos de las arduas rutinas en el gimnasio, el joven de 23 años aceptó dar el paso a la política: será candidato a concejal de Posadas por el sublema Ahora Sí!, que propone a Pablo Velázquez como intendente de la capital de Misiones por el Frente Juntos por el Cambio.

Las elecciones en Misiones serán el próximo 2 de junio. “Estamos buscando recuperar la Municipalidad de Posadas para el vecino. Estoy como candidato a concejal en el sublema Ahora Sí!”, detalló el ex “hermanito” en diálogo con BigBang.

¿Cómo surgió la candidatura? ¿Cómo fue de pasar de Gran Hermano y obras de teatro a la política?

“En realidad fue al revés, yo antes de Gran Hermano estaba afiliado al partido radical. Me afilié cuando cumplí 18 años, me ofrecí como voluntario para fiscalizar y de ahí me empezaron a conocer dentro del partido. Siempre me interesó la política como herramienta para cambiar las realidades. Es la herramienta más efectiva”.

“Ya desde 2011 con 15 o 16 años comencé a informarme, a escuchar a los distintos dirigentes de varios partidos, a investigarlos y opté por la UCR. Después fue Gran Hermano y lo disfruté, aprendí, conocí gente y tomé conciencia de la importancia de comprender cómo moverse en ámbitos complicados”.

“Ámbitos de exposición y de poder, generalmente van ligados. Lo importante es tener los pies sobre la tierra y seguir los ideales sin corromperse, el mío siempre fue tratar de en lo que esté mejorarlo con calidad humana”.

“En cuanto a la política necesita eso, calidad humana y pensar como un ciudadano más, empatizar y lograr conformar un equipo profesional que busque el bien del pueblo para SANAR la política de cartón. Acá te ofrecen una chapa, una bolsita de comida, una pincelada de asfalto, te compran unos tachos de basura y te piden que vuelvas a confiar por 4 años más”.

“La cosa no es así, la campaña se hace con el ejemplo de una gestión al servicio de la gente y no a los propios intereses. Acá hace 20 años están los mismos en la Municipalidad de Posadas y en la provincia. La gente ya no come vidrio”.

¿La popularidad que conseguiste en Gran Hermano te puede jugar a favor o en contra?

“La popularidad del reality me dio a conocer y eso me hizo acercar a la gente. Conocí las realidades de muchos lugares del país y hoy puedo exponer la realidad de mi ciudad. Claramente, es innegable que me ayudó a poder llegar más fácil al vecino, el que me conozcan, y yo poder así aportar mi visión de la política que quiero ya que está se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida, por eso se tiene que terminar la corrupción, la política de cartón”.

“Voy a las escuelas a explicar la Ley de Lemas, nadie sabe nada sobre eso, nadie los educa políticamente, los hacen vulnerables. Me agradecen el que motive a otro a involucrarse con criterios, no importa si al mismo espacio político, pero con criterio y con ganas de aportar ideas con honestidad, no buscar enriquecerse. Cambiar la visión de que todo está perdido que la política es mala, son chorros, etc. Que se tomen los malos ejemplos como aprendizaje”.

¿Aspiras a seguir escalando en política o te conformas con ser concejal?

“Por supuesto que sí, me estoy formando para eso. Me gustaría llegar lejos, ojalá la gente me lo permita, porque juro que mis intenciones son buenas. Para eso se tiene que terminar con el fanatismo, eso no sirve. El defender por defender, no sirve. Hay que profundizar, conocer a la persona, su vida e ideas, más allá de un spot político o momentos de campaña”.

Hablas de fanatismo en un país donde hay una clara grieta representada por Cambiemos y el Kirchnerismo… ¿Cómo combatís eso?

“Eso se combate hablando desde la racionalidad y hablando desde el corazón al ver y escuchar por sobre todo lo que sucede al otro en la calle y siempre con respeto, tratar siempre de entender el por qué, de eso hablo, de ser criterioso y saber discernir con la moral porque de esa forma nos damos cuenta de que si juntos buscamos el bien, nadie va a poder dividirnos”.

“Fortalecer la ´grieta´ es solo una construcción de ´fanatismo político´, hay gente de un lado y del otro, pero al final somos uno cuando nuestras intenciones colectivas son buenas y eso ineludiblemente impacta sobre nuestra individualidad”.

¿Seguís en contacto con tus viejos compañeros de Gran Hermano? ¿Te quedó algún sabor agridulce por esa final? ¿Crees que podrías haber ganado? Y aprovecho esto para preguntarte ¿cómo se separa al artista del funcionario? ¿O pueden coexistir ambas?

“Me sigo hablando con varios de mis compañeros del reality y del medio en sí mismo, del teatro, la radio, la tele. La realidad es que ya no queda sabor agridulce, entendí que fue un camino de aprendizaje, que todo se puede transformar en algo que nos pueda nutrir como persona, que en definitiva eso es lo que nos añade valor, las experiencias y es lo único que nos vamos a llevar con nosotros de manera eterna, todo lo demás es algo transitorio”.

“La sensibilidad del artista tiene que permanecer en el funcionario y de esa forma coexistir, ya que la política es el arte del buen gobernar y eso es lo que estoy buscando enaltecer dentro de tanta política boicoteada y tirada a menos. Me quedaron amigos en el medio, por eso sigo en contacto”.