De la furia de Gianinna contra Luque, al contrato de Laura Novoa: las perlitas de show

María Becerra reveló que quisieron violarla en el secundario: uno de los atacantes le escribió ahora "por famosa"

La cantante María Becerra sorprendió en su paso por el ciclo PH Podemos Hablar cuando, ante la consulta de si alguno de los invitados había sufrido bullying en su adolescencia, la joven de 21 años reveló que sus compañeros de secundario intentaron abusar de ella en un baño y que la preceptora ni siquiera intervino. Además, Becerra, quien en estos días es la argentina más escuchada de Spotify, aseguró que uno de sus atacantes volvió a contactarla "como si nada" cuando se enteró de que era famosa.

Todo comenzó durante el secundario, cuando la joven le pidió a sus padres que la inscribieran en una escuela técnica. "Era la única mujer no sólo de mi curso, de todo el colegio", reconoció días atrás en un mano a mano con Jey Mammón. "Me hacían de todo, los chicos estaban como... bueno, dejémoslo ahí", respondió en ese momento.

Sin embargo, ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, Becerra decidió hacer público el acoso que sufrió. "Me pegaban feo. Me tenían de punto. Me decían: 'Aprovechamos y te manoseamos'. Me hacían creer que yo era la culpable. He llegado moretoneada, con el labio cortado. Me pegaban feo", reveló la joven de 21 años.

"Nunca le dije a mi mamá hasta que una vez cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y empezaron a querer sacarme la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre".

Los padres de María no sólo denunciaron al colegio, sino que también identificaron a sus compañeros; pero las autoridades no avanzaron con las acusaciones. Tiempo después, cuando Becerra alcanzó el éxito y la popularidad de la que hoy disfruta, uno de sus atacantes volvió a contactarla como si nada hubiera sucedido.

"Me empezó a escribir como si nada. 'Hola, yo era tu compañero. Mirá ahora. Ja, ja. Sos re conocida. ¿Todo bien?'. Tipo así. No lo podía creer y le dije: '¿Vos no te acordás de que sos el que me pegaba en el colegio?'. '¿No te acordás de cómo me pegabas? ¿Cómo me hablás?', le puse. Cuando leí ese mensaje me quebré mal, me puse re mal. Me trajo todos esos recuerdos y lo mandé a la mierd... No sé qué me contestó a eso, porque me dediqué a esquivarlo y a negarlo"