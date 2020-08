De la hija de Mauro Viale a Fantino: preocupación en la TV por los nuevos contagios de Covid-19

Poco a poco comienzan a aparecer nuevos casos de coronavirus (Covid-19) en los diferentes canales de televisión. Después de que el conductor Alejandro Fantino confirmara que se contagió de coronavirus, se supo que la hija del periodista Mauro Viale, cuyo marido ya había sido diagnosticado la semana pasada, también dio positivo. Se encendieron todas las alarmas en América.

Fantino confirmó en la noche del sábado, con un video en su cuenta de Instagram, que es Covid-19 positivo. El conductor había estado hasta el viernes de modo presencial en el canal América. Los síntomas que comenzó a sentir el viernes por la noche, su reacción y cómo realizará el aislamiento en su casa, por al menos catorce días.

"Bueno, gente. Me gustaría estar acá para contarles otras cosas, tal vez más agradables y divertidas. Pero les tengo que comunicar que anoche viernes, en realidad ya era sábado porque fue tipo dos y media de la madrugada, me empezó a doler un poco atrás del cuello y me empezó a picar un poquito la garganta", reconoció el conductor en el video.

La noche pasó, pero Fantino amaneció con los mismos síntomas agravados. "El sábado a la mañana, me levanté y sentía lo mismo: un dolor en la nuca y apenitas un picor de garganta. Dolor corporal. Llamé a mi médico y me prescribió que me hisopara. Me hisopé de inmediato. Desde anoche (por viernes) me aislé de forma preventiva. Tengo una parte de mi casa para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid-19 positivo", sumó.

A principio de la semana se conoció también que Viale tuvo que ser aislado luego de que Alexis Selener, uno de sus productores -quien también es su yerno-, dio positivo en el hisopado de COVID-19. A la noticia se sumó ahora la confirmación de que la hija del conductor también se contagió.

El periodista optó por salir por teléfono en su programa radial en Radio Colonia y vía Skype tanto el ciclo diario de A24 como en Mauro La Pura Verdad el domingo. En el canal ya son al menos cuatro los casos confirmados de coronavirus y la preocupación se encuentra en aumento.

Pero todavía se encuentra lejos de lo que sucedió en Telefe en donde ya son al menos 15 los que se conocen. El último relevante fue el del conductor Andy Kustnezoff.

El foco de El Precio Justo

El 19 de junio, Lizy Tagliani anunció en redes sociales que había dado positivo de coronavirus. La conductora de El Precio Justo se había sometido a un hisopado luego de que uno de sus productores contrajera la enfermedad.

"Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios”, escribió la conductora en Twitter. Luego, en diálogo con El Noticiero del Mediodía, se mostró angustiada. "Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante", expresó.

Luego de que Lizy confirmara su caso, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días fueron testeados. Así, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese también dieron positivo luego de su hisopado.

"Me shockeó un poco. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro", reveló el cómico en diálogo con Informados de Todo.

Por su parte, Francese reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la cual contó que su pareja Fabián Lencinas también se contagió. "Estoy en shock ,con un poco de miedo. A nadie le gusta enfermarse, menos de algo que no conoce", escribió.

Más alertas

Además, Josefina "China" Ansa, columnista de El noticiero de la gente, también se contagió poniendo en alerta a sus compañeros en el ciclo conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini, y también a los integrantes de Cortá por Lozano.

La peña de Morfi también vivió momentos de preocupación luego de que Martín Insaurralde, marido de Jésica Cirio, anunciara que había contraído el virus.