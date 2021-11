De la incómoda llamada a la China, al pedido de disculpas: qué dijo Wanda del affaire de Icardi

Después de que saliera a la luz el escándalo sobre la infidelidad de Mauro Icardi con Eugenia la China Suárez, finalmente Wanda Nara decidió romper el silencio y le brindó una entrevista exclusiva a Susana Giménez en la que si bien contó detalles del affaire de su marido, lo cierto es que no reveló ningún dato nuevo más a allá de todo lo que ya trascendió.

En primera instancia, un poco tímida y sin querer ofender a la mediática, la conductora le preguntó cómo se había enterado de la infidelidad, y la rubia reveló que fue mientras buscaba una foto de su hija en el celular de su marido, momento en que el vio unas capturas de pantalla justamente con la China. Ofendida por lo que leyó, casi sin preguntarle nada a Mauro, subió automáticamente una historia a su Instagram donde acusaba a la actriz de "zorra", y luego se tomó el primer vuelo que había hacia Italia.

"Vos eras amiga de la China”, afirmó la diva, pero Wanda aclaró que no era tan así. “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer”, dijo haciendo un mea culpa, e incluso admitió que hasta le pidió disculpas a la propia artista por tratarla de "putita" y "zorra" en dos mensajes que subió a sus redes sociales.

Sucede que la propia Nara admitió que a los pocos días de haberse enterado la traición, llamó a la China para corroborar si la versión de su marido era igual a la que ella sostenía. Esa versión, entre otras cosas, sostiene que hubo un encuentro entre ambos en un hotel de París, pero que no hubo relaciones sexuales.

"Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio. Él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”, contó.

A raíz de eso, es que Susana le preguntó por el llamado a la China, a quien Wanda jamás mencionó con nombre y apellido. "Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy elegante, que había usado en un momento de calentura”, reconoció, y dijo que decidió llamarla porque se acordó que días atrás, cuando ella estaba en un recital de Camilo con sus hijos y marido, la propia China llamó a un conocido de ella y le pidió justamente hablar con la rubia.

“Ahí le pregunté. ‘Habías estado hace cinco días con él y pedís hablar conmigo cuando estaba con toda mi familia’. No me acuerdo que explicación me dio, pero lo que hablamos va a quedar y no me interesa dar detalles. Yo le pedí disculpas”, reiteró.

En otro tramo de la entrevista, la esposa de Mauro dijo que jamás vivieron una situación de este estilo como pareja, y que de hecho siempre optaron por contarse todo. “Hablamos un montón, él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita”, reveló la empresaria. “Él no parece ser un tipo mujeriego”, intuyó Susana. “No, pero a cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir”, reconoció Wanda.

Hacia el final, antes de que apareciera Icardi (quien de todos modos no habló demasiado), Giménez le consultó por el comunicado que hizo Suárez, pero Nara admitió que no lo entendió del todo y que le pareció "muy complicado". “Entiendo que haya mujeres que viven diferente”, sumó, pero aclaró que nunca estuvo separada de su marido, tal como lo mencionó la China.