De la infidelidad con Icardi a la palta y la manta de Nepal: las mentiras de la China Suárez

Si bien Eugenia la China Suárez se vio envuelta en las últimas semanas en un conflicto enorme tras conocerse que estuvo con Mauro Icardi en París mientras Wanda Nara estaba de viaje, la realidad es que no es la primera vez que enfrenta un escándalo público que no la deja del todo bien parada.

De hecho, a raíz de esto último que sucedió, la artista decidió brindar una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino, la cual saldrá por Star +, y en que hablará de todo lo ocurrido a lo largo de su vida, y de las veces que se la acusó de cosas que según ella son falsas.

La palta y la manta de Nepal

Corría el año 2015, y en medio de las grabaciones de la película "El hilo rojo" en La Costanera, film protagonizado por Vicuña, Suárez y Guillermina Valdés, Pampita irrumpió en el motorhome de los actores, donde dijo, vio "lo peor que podía ver una mujer".

Ese textual surgió de un mensaje que la propia modelo le envió a Lío Pecoraro, a quien le contó vía Twitter que había encontrado al chileno teniendo relaciones sexuales con Suárez dentro de ese motorhome. "Había olor a transpiración y sexo", contó Pampita sin filtros, cuando además explicó que ella estaba en una fiesta con amigas y que, alentada por ellas, fue a buscar a su marido. Para ese entonces se sabía, a medias, que Vicuña y Ardohain pasaban un momento malo y que estaban distanciados. Aún así, los dos no estaban divorciados, y de hecho, el artista iba a la casa de la modelo a ver a ella y a sus hijos.

En ese entonces, la China negó todo con bronca y hasta sorpresa. De hecho, en uno de los descargos que más resonancia tuvo, el que Eugenia hizo con Jorge Rial, en Intrusos, la ex Casi Ángeles aseguró que no era cierto el episodio del motorhome tal como Pampita lo había contado. "En el motorhome estaba la productora, Benjamín y yo, recostada con una manta amarilla que traje de Nepal -me terminaba de comer una palta- y entró una persona completamente fuera de sí. Fui agredida física y verbalmente", aseguró entre lágrimas.

"Se paró el rodaje un tiempo largo porque quedamos todos muy impactados. Esa noche había 100 personas. Es un problema que tiene Benjamín con su ex mujer. Me veo metida en algo que no tengo nada que ver. Sé que muchas veces he sido soberbia con la prensa, canchera, es mi personalidad, pero no miento. Soy auténtica. No tengo por qué vivir esto", agregó, y ante la pregunta de los periodistas de si estaba saliendo con Vicuña, ella juró por su hija que "no".

La crisis con Vicuña que negó

Todo comenzó a mediados de agosto de 2019, después de que comenzaran a circular rumores de una posible crisis entre la actriz y Benjamín Vicuña, y desde Intrusos aportaron datos que enardecieron a la ex Casi Ángeles.

“La ‘China’ habría visto un mensaje que no le gustó. Ella habría pescado una conversación de 'Pampita' y él. Una frase no le habría gustado: que extrañaba la vida familiar que tenían antes con ella. Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales”, dijo Marcela Tauro.

Indignada por el rumor, fue la propia actriz quien utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Y, aunque no aclaró mucho en relación a su situación sentimental con el padre de su hija menor, sí le dedicó unas filosas palabras a Tauro, a quien calificó como “machista”, entre otros agravios.

Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, ejos del marcado bajo perfil que lo caracteriza, el actor confirmó la crisis y explicó: "Igual que todas las parejas, uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien".

La infidelidad con Icardi

Si bien la actriz le aseguró a su ex amiga Paula Chaves y a la propia Zaira Nara que no había pasado nada con Mauro Icardi, e incluso hasta les dio a ambas sus celular para que vieran que no había ninguna conversación con él, lo cierto es que la China le mintió a las dos, porque no solo Wanda salió a admitir la infidelidad, sino que el propio futbolista reveló que reservó una habitación en un hotel de París a donde acudió para encontrarse con la actriz, aunque, según él, no pasó nada.