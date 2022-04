De la inflación de Maggie al misterioso número de Bob Patiño: 10 chistes internos de Los Simpson

Es una de las series de mayor duración en cuanto al tiempo en pantalla en el Mundo. Posiblemente recuerdes algún momento de los más de 500 capítulos que se llevan emitidos e incluso recientemente hayas leído alguna nota sobre "las predicciones" que acertaron. En 1987, Los Simpson vieron por primera vez la luz, aunque recién empezaron a ser transmitidos por Fox dos años más tarde. Pero hoy, en vistas del natalicio del primer cortometraje de ellos que realizó su creador, Matt Groening, te dejamos 10 detalles pocos conocidos.

1. El precio de Maggie y su indexación

La tradicional apertura de la serie mostraba a Maggie pasando por la máquina registradora de un supermercado. ¿Su valor? 847.63 dólares, lo mismo que costaba en 1989 la manutención mensual de un infante en Estados Unidos.

Pero hubo un cambio. En 2009, con la reedición en alta definición, el precio de la bebé Simpson pasó a costar 243.23 dólares.

2. La chicana detrás de los llamados a Moe

En la serie, las bromas telefónicas de Bart a la taberna de Moe son una constante. Y, cada vez que lo hace, el protagonista marca el número 76484377. ¿El detalle? El número tiene una cifra más que el utilizado en el país del norte y esto se debe a un chiste interno de los creadores.

Con los números digitados se puede escribir el nombre Smithers, quien iba a ser el receptor original de las burlas.

3. La enemistad con la familia Bush

El capítulo en el que los Bush se instalan en Avenida Siempreviva 743 y se convierten en los vecinos de Los Simpson se convirtió en uno de los más emitidos de la historia de la serie. Pero la ridiculización de los personajes no pasó inadvertida por la ex familia presidencial, quien de inmediato salió a criticar a los creadores de la serie.

George padre culpó a la serie de causar “problemas sociales” y aseguró que la sociedad estadounidense debería “parecerse menos a los Simpson y más a los Walton”, en alusión a la familia fundadora de las cadenas Wal-Mart. Su mujer, Bárbara, tampoco se quedó atrás y disparó: “Son la cosa más tonta que vi”.

La respuesta de Groening no se hizo esperar. “Leí sus críticas y me sentí profundamente herida. Intento enseñarle a mis hijos que siempre tienen que darle a las personas el beneficio de la duda, pero es difícil que aprendan el mensaje si la Primera Dama del país los llama no sólo ‘tontos’, sino ‘la cosa más tonta que vi’”, retrucaron con una carta firmada por el personaje de Marge.

4. El número que se repite una y otra vez

El Director Skinner participó de la guerra de Vietnam y su número de prisionero era 24601, la misma cifra de detenidos de Hank Jennings en Twin Peaks y de Jean Valjean en Los Miserables.

Además, es el número de presidiario que Bob Patiño identifica como propio en las cartas que le envía desde la prisión a Selma, con quien estuvo algunos meses casado.

5. Animadores especiales

El capítulo Angry Dad en el que Bart salta a la fama con una caricatura inspirada en Homero debió contar con la participación de dibujantes especiales. ¿El motivo? Los originales no lograban que los supuestos dibujos que realizaba el protagonista de la serie parecieran creados por chicos.

Después de semanas de frustración, los creadores de la serie decidieron llamar a sus propios hijos, quienes finalmente realizaron los bosquejos que fueron emitidos.

6. Son más chicos que Dios

Los dibujantes tomaron la decisión en 1989 de darles sólo cuatro dedos a todos los personajes de la serie. Sin embargo, existe un personaje del universo amarillo que tiene cinco, pero jamás muestran su cara. ¿Quién es? Dios.

7. Homenaje a Star Trek

Los alienígenas de la serie, Kang y Kodos, llevan los mismos nombres que dos de los emblemáticos personajes de Star Trek, en la que Kang es un gerrero Klingon y Kodos un asesino de masas.

8. El misterio detrás de Springfield

En los 25 años de la tira, los protagonistas jamás revelan la ubicación exacta de Springfield, que no en vano lleva ese nombre: es el utilizado por 36 ciudades en Estados Unidos y cinco en Canadá. Pero, ¿cuál es la forma de la ciudad ficticia?

El único plano que se conoce está ubicado en el interior de la Estación de Policía, dirigida por el Jefe Gorgory, y es idéntico al de la Constantinopla medieval.

9. Elizabeth Taylor y la primera palabra de Lisa

La cuarta temporada revela detalles hasta entonces desconocidos de la primera infancia de los hermanitos Simpson. Se descubre, por ejemplo, que las primeras palabra de Bart fueron: “Ay, Caramba”.

La de Lisa, en tanto, fue “Bart”. Pero el detalle que torna única la escena es que los creadores invitaron a Elizabeth Taylor para que las pronuncie.

10. El mensaje subliminal de Paul McCartney

El capítulo Lisa, la vegetariana da lugar a la participación del ex Beatle y su primera mujer, la fotógrafa fallecida Linda, en la serie. Cerca del final, el músico canta el tema Maybe I’m Amazed sobre la terraza de la tienda de Apu.

Y, aunque cambia la letra original para añadir la receta de una sopa de lentejas, el chiste es oculto. Si se la toca al revés, la última línea dice: “Ah, por cierto, estoy vivo”.