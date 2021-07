De la lavada de manos de Juanita por Fabbiani a las acusaciones contra Karina: las perlitas de show

¿Le creés? Juanita pasó de acusar a Fabbiani de plagiadora a solidarizarse por la cancelación de su programa

Después de muchos idas y vueltas, Mariana Fabbiani finalmente confirmó la semana pasada la cancelación de su programa Lo de Mariana. Tras el anuncio ya oficial, Juana Viale fue una de las primeras en hablar del cambio de grilla en El Trece, pese a que fue también una de las primeras en criticar a la conductora por las similitudes entre su programa y los históricos almuerzos de Mirtha Legrand.

Consultada por el programa Intrusos, Juana desestimó los roces que en su momento alertaron con fuerza a las autoridades del canal de Constitución y aclaró: "No estoy descubriendo América, no estoy diciendo ninguna cosa loca o ilógica. Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión".

"No dije ninguna locura y creo que opinás lo mismo", reforzó buscando la complicidad del movilero, al tiempo que sumó: "Quisieron hacer algo diferente y les quedó igual. De todos modos, ¿cómo alguien se va a alegrar? ¿Cómo pueden pensar y creer que una persona se va a poner feliz de que levanten un trabajo?" De verdad. Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas".

Hace menos de dos meses, Viale se había mostrado muy crítica con Fabbiani y su producción. "Cada uno es libre de crear y de copiar. El formato de Mirtha existe hace 53 años. Quizás le hicieron una propuesta a Mariana. La verdad es que no sé si es de parte del canal o de la productora, pero es una copia. Al pan, pan y al vino, vino. Está mal negar que es una copia".

"Hay ciclos que duran más y otros que duran menos. Y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas", aseguró Fabbiani en el posteo de Instagram con el que confirmó la cancelación de su programa.