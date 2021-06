De la locutora de MasterChef que se tatuó a Del Moro al homenaje de Icardi a Wanda: los tatuajes de los famosos

Plasmar la tinta en la piel es un arte milenario. Pero, a lo largo del tiempo, algunos tatuajes llevaron la creatividad a niveles impensados. Algo de eso sucede cuando alguien quiere homenajear a una persona y el tatuador no es un ávido retratista. Algunos otros, optan por tatuar parte del cuerpo del homenajeado. Las razones para llevar el rostro de alguien en el cuerpo pueden ser innumerables.

En las últimas horas, se hizo conocido el caso de la locutora de MasterChef, Claudia Fasolo, que trabajó durante más de una década como la voz en off en el programa de Susana Giménez, y se tatuó la cara de Santiago del Moro.

“Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”, explicó la locutora, sobre el tatuaje del conductor.

Pero no es la única que ha hecho algo así. En BigBang iniciamos el recorrido de los tatuajes más sorprendentes con otro conocido caso: Alejandro Pucheta era conocido por ser el ex marido de Nazarena Vélez y por ser el papá de Bárbara Pucheta. Pero, en los últimos años, cobró cierta notoriedad cuando alguien vio que se tatuó el rostro de Noelia Marzol.

Cuando fue consultado, Pucheta no dio una explicación muy profunda sobre el tattoo: “La verdad es que es Noelia Marzol. Yo estaba buscando una foto de una chica de perfil que se le vea el costado de una lola. Eso es lo que me quería tatuar. Una chica X, linda, que se le vea el costado del pecho”. Y completó: "A los cinco minutos que subí una historia me empezaron a preguntar si era Noelia. Realmente no creí que se iban a dar cuenta que era ella, no era la idea, la idea era que sea una chica sexy y nada más, podría haber sido cualquier personaje".

Otro que eligió homenajear a una mujer fue Mauro Icardi. Y como no podía ser de otra manera, la persona en cuestión fue Wanda Nara. El delantero de PSG le pidió a su tatuador que le hiciera a su esposa en su brazo. Ahora, cada vez que puede, Wanda le saca fotos al brazo de su marido y lo publica en redes, con orgullo.

Como ya se sabe, Icardi es un fanático de los tatuajes y tiene casi todo su cuerpo con tinta. En el pecho tiene un león y los nombres de sus hijas Francesca e Isabella. También se tatuó los rostros de las pequeñas en sus brazos. En la espalda, tiene un ángel enorme.

Pero la hermana del delantero también tuvo su homenaje. Durante un tiempo, Ivana Icardi fue pareja de Luifa Galesio, a quien había conocido en Gran Hermano. Para llevarla siempre en su piel, el muchacho se tatuó los ojos de Ivana. Además, pidió que le escribieran el nombre de quien fue su novia.

Claro, en ese momento, no pensaban en separarse. Y Luifa fue a fondo. A la mirada y al nombre de su novia, le agregó la reproducción de una foto en la que se besaban apasionadamente, de fondo un paisaje de Italia. Y le agregó la frase de la canción de Andrea Bocelli, “Vivo por ella”. Un crack.

Ahora Ivana mantienen una relación de idas y vueltas con el ex basquetbolista uruguayo Hugo Sierra. Y atraviesa un embarazo de tres meses, a menos de un año del inicio de su relación. En tanto, el cordobés se puso de novio con una chica llamada Marta Mallozi, todavía no se tatuó nada de ella.



¿Hay más? Siempre hay más. El otro que homenajeó a una novia y después se separó fue Federico Bal. Tras una larga relación con Laurita Fernández, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se hizo la boca de la bailarina en las costillas. Al principio lo negó, pero con el tiempo no le quedó otra opción que reconocerlo. Por supuesto, al tiempo se separaron.



Quien se hizo la boca de su mujer pero no pidió el divorcio es Lionel Messi. Como se sabe, el mejor jugador de la historia del fútbol es fanático de los tatuajes. Uno de esos es el de la boca de su Antonela Roccuzzo. Se lo hizo en la ingle y, cada vez que tiene la ocasión, lo deja ver con mucho orgullo.



Pero si hay un futbolista que se hizo famoso por sus extraños tattoos es Leandro Pipi Romagnoli. El ex mediocampista decidió homenajear a sus padres. La historia de sacrificio y amor tenía que quedar plasmada para siempre. Pero, al parecer, el tatuador no la tenía tan claro con las agujas como el Pipi con la pelota.

Por ese motivo, se hizo los rostros de su papá y de su mamá en el pecho. En una entrevista, explicó lo que sucedió cuando le mostró la imagen a su madre: "Debo tener entre 20 y 25 tatuajes. A mi vieja la tengo en el corazón y a mi viejo del otro lado. Mi vieja cuando lo vio dijo: "¿Qué te hiciste, al Diego?". Porque no parecía mi vieja, parecía el Diego".

Y, entre risas, completó: "’¡Sos vos, ma!´, le dije. Y ella me dijo: ‘¿Yo? Parece el Diego´. Con mi viejo no pasó porque llevé otra foto. Me dijo que estaba loco, qué me había hecho, que eso no salía más. Lo mismo que yo les digo hoy a mis hijas".



Es cierto que no salió muy bien el tatuaje de Romagnoli. Pero si hay uno que está muy bien hecho es el Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. ¿A quién se hizo? A Néstor Kirchner. La obra fue hecha en su brazo en 2019 y está hecha de manera perfecta. Con un arte hiperrealista, la funcionaria explicó en Instagram: "Siempre Kirchner".

Y completó el homenaje con un discurso de Kirchner en el plenario de la Militancia, en Parque Norte, en 2004. Nunca se supo qué le dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tatuaje con el rostro de quien fuera su marido y padre de sus hijos Máximo y Florencia. Pero debe haber quedado sorprendida por la calidad de la obra.



