De la lucha por ser padres, a un doloroso adiós: Fernanda Callejón y su marido se separaron

A través de un comunicado publicado en su Instagram, María Fernanda Callejón (56) confirmó lo que hace unos meses comenzó siendo un rumor: se separó de Ricky Diotto, su pareja hace once años y el padre de su única hija, Giovanna (6).

“Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”, comenzó diciendo el descargo.

Vale destacar que dos semanas atrás, invitada al programa de Ángel de Brito, la actriz había desmentido la noticia no sin admitir los difíciles momentos que todo matrimonio debe enfrentar. “No estoy separada. Seguimos. Lo dije en su momento, tuvimos varias crisis”, comentó. Y detalló: “Yo quiero preservar a mi hija. Ella está dando sus primeros pasos en la primaria, está teniendo contacto con chicos más grandes que leen y hablan”.

De esta manera, siguiendo la consigna de cuidar a su hija, el anuncio publicado el martes 28 de junio por la noche decía así: “Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible”.

Y continúa: “Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual”.

La actriz se convirtió en mamá de Giovanna el 14 de agosto de 2015, a sus 49 años, un año después de transformarse en marido y mujer con Ricky Diotto. Tras ocho años de matrimonio, los ahora ex comenzarán una nueva etapa.

“Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos”, sigue el comunicado.

Y finaliza: “Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este momento difícil que nos encontramos transitando sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de seis años”.

De igual manera, Diotto también usó sus redes para hablar del dolor de la separación y para aclarar que el amor que ambos se tuvieron fue inmenso, y que por eso siempre le estará agradecido a Callejón. "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se le parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino", aseguró.