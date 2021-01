De la manteca de Marlon Brando al Lobo de Wallstreet: los acosos en el set que Hollywood naturalizó

Aunque realizada hace dos años, una entrevista de la revista Porter a la actriz Margot Robbie se viralizó a causa de la descripción que la actriz realizó de una escena del filme The wolf of Wall Street, que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio.

Así, relató que había decenas de personas del equipo técnico observando la escena en la que su personaje seduce al de DiCaprio en la habitación de su hija.

"No se nota cuando estás viendo la película, pero en realidad estamos en una habitación pequeña con 30 técnicos todos juntos. Todos eran hombres y durante 17 horas fingí tocarme. Fue algo muy extraño y tuve que evitar tener vergüenza. Fue incómodo y absurdo", rememoró.

Robbie además señaló que "no sabía qué constituía acoso sexual hasta el movimiento #MeToo. Tengo veintitantos años, estudios, mi propio negocio y no lo sabía. Eso es una locura. No sabía que podías decir 'me acosaron sexualmente' sin que alguien te toque físicamente".

Antecedente

Otro notorio abuso ocurrido en plena filmación fue el reconocido por el director Bernardo Bertolucci durante la filmación de Último tanto en Paris.

Él mismo relató cómo orquestó una escena en la que el personaje encarnado por la actriz María Schneider es sometido a una relación sexual anal forzada por parte de Marlon Brando.

"No quería que María fingiera su humillación. Quería que se sintiera de verdad violada, que no actuara, para que sus gritos y su llanto transmitieran al espectador una sensación verídica de rabia", señaló Bertolucci. "Por eso me ha odiado toda la vida".

El director reconoció que se portó "de una manera horrible" con Schneider -quien en aquel entonces tenía 19 años y era virgen- "porque quería su reacción como niña, no como actriz".

En ese sentido, Bertolucci confesó que ni él ni Brando le anticiparon a la actriz que usarían manteca como lubricante en la escena, y señaló no sentirse culpable al respecto. "Para hacer películas, a veces, tenemos que ser completamente fríos", se justificó.

Schneider, quien murió en el 2011 y atravesó internaciones psiquiátricas e intentos de suicidio, remarcó años después que "debería haber llamado a mi abogado o a mi agente, porque no se puede obligar a un actor a hacer algo que no está especificado en el guion".

"Pero por entonces yo era joven y no lo sabía", agregó. "Marlon me dijo: 'Maria no te preocupes, solo es una película’, pero durante la escena, incluso cuando sabía que no era real, estaba llorando de verdad".