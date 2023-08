"De la nada... llora”: el ex de Fátima Florez habló de Milei y tildó a la humorista de mentirosa

¡Ay no! Cuando pensábamos que en Argentina empezaba a haber paz ¡zas! El ex novio de Fátima Florez salió a hablar. ¿Quién y de qué vive el hombre que estuvo más de 20 años casado con la imitadora? Se llama Norberto Marcos y es productor de larga data de teatro. En las últimas horas, su nombre volvió a salir a la luz tras conocerse el incipiente romance de su ex con Javier Milei.

Lo primero que se supo fue lo peor: las malas lenguas andaban diciendo que estaba “pasando las peores horas de su vida”. Y es que estuvo dos decenas de años acomodadísimo con la humorista que ahora presume su relación por toda la Argentina.

Quien le hizo romper el silencio fue Paula Varela, que reveló que “se fue a hacer chequeos médicos” por un problema del corazón (literalmente): “Vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, dijo tajantemente la panelista, recordando que en 2006 Marcos tuvo que someterse a cuatro operaciones tras un infarto.

Además de los problemas de salud, el lado romántico de la vida le estaría costando un poco: “Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora”. Es que al parecer no pudo superar a Fátima porque según la periodista la relación entre su ex y el libertario le cayó bastante mal: “Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”.

Las palabras resonaron a todo el mundo porque lo que Fátima dijo fue totalmente lo contrario: “Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado”, ¿la trató de mentirosa?

Según informaron las periodistas de LAM, Marcos pensaba en volver: “Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé del círculo más íntimo de él, todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta” y los detalles son desgarradores: “Él, en la foto de WhatsApp, todavía tiene una foto de Fátima”, qué tristeza.

Cómo fue la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos

En abril de este año, Triana Ybañez, la actual pareja de Mariano Martínez, había sido señalada como la tercera en la profunda crisis que atravesaron Fátima Florez y Norberto Marcos, tras 22 años de relación. Según había trascendido, la bailarina -que pertenecía al staff de la humorista- habría mantenido un affaire con el representante hace tan solo cinco años, lo que dinamitó el matrimonio. “Él se lo negó y a ella le quedó la duda”, expresó en su momento Pablo Layus.

De acuerdo con el periodista, las sospechas aparecieron cuando a Fátima le faltaron 80 mil dólares en su casa. "A ella le llegó y trató todo el tiempo de se lo confirme o no. Él se lo negó y a ella le quedó la duda. Fátima no sabe realmente bien lo que tiene, lo que ha ganado y es por eso que le mandó una carta documento a Norberto para que no la represente más y dejar en claro que ella rompe la relación profesional entre ambos de manera legal”, sostuvo.

Sin ir más lejos, en Intrusos habían señalado que una vez que la capocómica se enteró de la infidelidad, en ese momento "hubo una crisis de pareja al borde de la separación", aunque aclararon que Fátima "no llegó a confirmar la infidelidad”. Nancy Duré relató que por aquel entonces, Ybáñez pertenecía al staff de bailarinas de Fátima “a la que el resto no quería mucho porque le decían la protegida”. “Es alta, morocha e íntima amiga, hoy ya no está en el staff”, describió.

Fátima enamoradísima de Milei

Fátima no tuvo reparo en hablar sobre “Javier” como le dice ella: “Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente”, contrario a lo que el referente ultraderechista expone en sus redes sociales. Cuando le preguntaron sobre el que posiblemente fue el mejor día de Milei, el día de las PASO, contó: “Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista”.