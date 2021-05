De la otra muerte de Darth Vader a la voz de Chewbacca: 11 secretos de Star Wars

Para todos aquellos ajenos al universo Star Wars, la frase que repiten los fans en el día de hoy carece de sentido. ¿Qué significa el "May the 4th be with you" que se vuelve viral en las redes sociales? Ni siquiera aquellos que hablan inglés le encuentran sentido, ya que la traducción literal de la frase es "Que el cuarto esté contigo".

No se trata de un mensaje críptico, ni hace falta ver todas las películas de la saga para entenderla. Es, simplemente, un juego de palabras entre las palabras "fourth" (cuarto, en inglés, usada también para nombrar cualquier día número 4 del mes) y "force" (fuerza), que tienen una fonética similar.

Pero como buenos fans de la saga de George Lucas, desde la redacción de BigBang te vamos a contar algunos datos pocos conocidos de la franquicia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Frase recurrente

La frase "Tengo un mal presentimiento sobre esto" se convirtió en característica de estas películas y de hecho está presente en todas ellas.

Finales alternos

Para El Regreso del Jedi, George Lucas quería un final totalmente diferente. Su idea era que Luke (Mark Hamill) le quitara el casco a Darth Vader mientras moría y se lo pusiera, pasándose al lado oscuro. Este final nunca vio la luz, por suerte para todos nosotros.

Misma producción que Stanley Kubrick

George Lucas admiraba a Stanley Kubrick y contrató para las películas de Star Wars a casi todo el equipo de producción de 2001: Odisea del Espacio.

Darth Vader es expulsado de los eventos

David Prowse, quien interpretó a Darth Vader, tiene prohibida la entrada a los eventos y convenciones de Star Wars debido a que George Lucas lo considera "irritante". ¿Qué pasó? El actor siempre expresó sus críticas por haber sido dejado afuera del momento en el que Luke le quita el casco a Vader, su padre. Es que Lucas quería que ese momento quien estuviera en cámara fuera un actor consagrado para lograr una mejor expresión, algo que Prowse nunca le perdonó.

Sonidos

La voz de Chewbacca se creó electrónicamente mezclando sonidos de varios animales como osos, leones y morsas en sus últimos momentos de vida. Por otro lado, el sonido del sable láser se realizó con el zumbido de un televisor viejo y el motor de un proyector de cine.

Liam Neeson era demasiado alto

El set de filmación era demasiado pequeño para la altura de Liam Neeson, que interpretaba a Qui Gon Jinn, por lo que tuvieron que rehacerlo con un costo de 150 mil dólares adicionales.

Han Solo

Entre los actores que casi interpretan a Han Solo se encuentran Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson y Christopher Nolan. Harrison Ford no era uno de los favoritos, pero finalmente fue quien se quedó con el papel.

General Grievous

Durante la filmación de Revenge of the Sith, George Lucas se enfermó y tenía una tos muy fuerte, la que finalmente grabó y usó para el personaje de General Grievous.

Darth Maul

En un comienzo, el papel de Darth Maul fue de Benicio del Toro, pero el actor no estuvo contento cuando se eliminaron casi todas sus líneas y renunció. El personaje fue interpretado entonces por Ray Park y solamente tuvo tres líneas en toda la película.

Clones de mentira

En Revenge of the Sith no hay ni siquiera un clon creado en la realidad, sino que todo el ejército de clones fue recreado en computadora. Nunca se hicieron trajes o algún personaje de muestra, sino que todo es digital.

Einstein Yoda

El personaje de Yoda está basado en Albert Einstein, quizás por eso la cara te suena parecida. El títere era manejado por un titiritero experto.