De la palabra de Jimena Barón sobre la ex de Osvaldo a, ¿la candidatura de Echarri? Las perlitas de show

"Jujuy" se cansó y reveló el calvario machista que sufrió de la mano de Horacio Cabak

Juana Viale decidió invitar a cuatro mujeres a su mesa del domingo y no dudó en preguntarles por la violencia machista que sufrieron en sus respectivas profesiones. Silvina Escudero, Dolli Irigoyen, Patricia Sosa y Sofía "Jujuy" Jiménez escucharon atentas la pregunta, pero fue la modelo quien se animó a revelar el calvario que sufrió cuando le tocó compartir con Horacio Cabak el programa Informados de todo.

"Se trata de no achicarse. Me pasó este año que estaba haciendo una conducción en América con Horacio Cabak de compañero y me fue muy difícil. Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando, no podía tener mi lugar", denunció "Jujuy".

Atenta a la respuesta, Juana le preguntó si se trató de un problema de "conexión" entre compañeros y corrió del análisis la violencia machista que muchas mujeres que están abriendo puertas en lugares en los que hasta ahora llegaban pocas sufren y combaten a diario: "¿Por qué pasaba eso, no tenían compatibilidad?".

"Era muy difícil intentar tener mi lugar. Y había un doble discurso. De repente, un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, que plantarme. Pensé que quizás yo no le caía bien", sumó "Jujuy". La conductora, ahora sí, aportó al debate: "Pero el profesionalismo tiene que exceder a si hay buena onda o no".

"Jujuy", quien en su momento optó por no alimentar los fuertes rumores que aseguraban que Cabak la maltrataba detrás de cámaras, reconoció: "Fue la primera vez que la pasé mal en mis once años de carrera". La salida de "Jujuy" se dio, en efecto, cuando debió plantarse al aire frente al destrato de su compañero.

"No la estaba pasando bien, hasta que un día explotó todo y ahí se notó. Fue una situación horrible en la que me maltrató delante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando. Traté de ser profesional y respirar profundo. FInalmente, el reemplazo se extendió por más de un mes y tuvimos que continuar así. Ahí se acomodó la situación". El concepto machista del hombre que piensa que sos más chica y mujer y que por eso no sabés nada. Es una sensación rarísima que no se la deseo a nadie", sumó la también modelo.