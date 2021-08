De la palta, a la manta de Nepal: el prontuario de polémicas y mentiras de la "China" y Vicuña

Tras el anuncio oficial de la separación de Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña, muchos son los que volvieron a recordar los inicios de la relación amorosa de ambos, rodeada por un fuerte escándalo que se desató cuando Carolina "Pampita" Ardohain reveló públicamente que su marido le había sido infiel con la joven actriz.

Corría el año 2015, y en medio de las grabaciones de la película El hilo rojo en La Costanera, film protagonizado por Vicuña, Suárez y Guillermina Valdés, Pampita irrumpió en el motorhome de los actores, donde dijo, vio "lo peor que podía ver una mujer".

Ese textual surge de un mensaje que la propia modelo le envió a Lío Pecoraro, a quien le contó vía Twitter que había encontrado al chileno teniendo relaciones sexuales con Suárez dentro de ese motorhome. "Había olor a transpiración y sexo", contó Pampita sin filtros, cuando además explicó que ella estaba en una fiesta con amigas y que, alentada por ellas, fue a buscar a su marido.

"Ni la miré (a la China Suárez), mi pelea fue con Benjamín, mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En esa motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella, yo entré y el estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas", detalló.

Para ese entonces se sabía, a medias, que Vicuña y Ardohain pasaban un momento malo y que estaban distanciados. Aún así, los dos no estaban divorciados, y de hecho, el artista iba a la casa de la modelo a ver a ella y a sus hijos.

En ese entonces, cuando la China negó todo con bronca y hasta sorpresa, la madre de Blanca, Beltrán, Benicio y Bautista fue por más y subió también a su Twitter imágenes de una cámara de seguridad donde se la veía abrazada a Vicuña, en el cuarto que antes compartían.

Esas grabaciones vinieron como respuesta a las desmentidas de la China, quien en más de una oportunidad dijo públicamente que su compañero de película ya estaba formalmente separado y que, aunque no ocurrió nada entre ellos, si hubiese pasado no había problema.

De hecho, en uno de los descargos que más resonancia tuvo, el que Eugenia hizo con Jorge Rial, en Intrusos, la ex Casi Ángeles aseguró que no era cierto el episodio del motorhome tal como Pampita lo había contado. "En el motorhome estaba la productora, Benjamín y yo, recostada con una manta amarilla que traje de Nepal -me terminaba de comer una palta- y entró una persona completamente fuera de sí. Fui agredida física y verbalmente", aseguró entre lágrimas.

"Se paró el rodaje un tiempo largo porque quedamos todos muy impactados. Esa noche había 100 personas. Es un problema que tiene Benjamín con su ex mujer. Me veo metida en algo que no tengo nada que ver. Sé que muchas veces he sido soberbia con la prensa, canchera, es mi personalidad, pero no miento. Soy auténtica. No tengo por qué vivir esto", agregó, y ante la pregunta de los periodistas de si estaba saliendo con Vicuña, ella juró por su hija que "no".

De aquel día muchas cosas pasaron. La relación de los actores finalmente se formalizó, y no dudaron en mostrarse juntos, primero en el exterior, y luego ya en la Argentina. Además de haberse mudado juntos, ambos tuvieron dos hijos: Magnolia (3) y Amancio (1).

En estos 6 años que duró la relación, juntos se animaron a hacer ficción nuevamente, por ejemplo en Los Padecientes, y también viajaron, compartieron los proyectos laborales de cada uno, y hasta se mudaron de casa a una más grande para que todos los niños tuvieran su propio espacio.

Es que la China ya era mamá de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y Vicuña tenía con Pampita a Benicio, Beltrán y Bautista. En más de una oportunidad la familia ensamblada se mostró en público, y a pesar de los viejos rencores, tiempo atrás, cuando Eugenia estaba embarazada de Magnolia, se encontró junto a Vicuña con la modelo en Uruguay.

Si hubo muchos encuentros privados entre ambas familias, eso no se está del todo claro. Lo que sí se hizo público es que hace poco, cuando hicieron una ceremonia para recodar a Blanca Vicuña, no solo estuvo presente el chileno junto a su ex y su actual marido, Roberto García Moritán, sino que también asistió la China.

Hasta llegar a la actualidad, seguramente todos debieron vivir un proceso de reconstrucción, en el que el buen vínculo de todos los chicos fue clave, ya que tanto Suárez como Ardohain priorizaron siempre el bienestar de ellos.

En lo que respecta a la relación amorosa de Vicuña y la ex Casi Ángeles, si bien el vínculo al comienzo parecía ser sólido, con el paso del tiempo las cosas empezaron a tambalear y se les conoció más de una crisis, varias incluso reconocidas por ambos. Una de ellas fue en 2019, cuando se separaron y fue la propia China quien desde Estados Unidos reconoció el distanciamiento. Ahora, el que admitió la distancia fue él.