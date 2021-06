De la parada de carro de Fandiño a la denuncia de la hermana de Britney: las perlitas de show

La bronca de Fandiño al aire por la incómoda pregunta de uno de sus compañeros

Tenso e insólito momento salió al aire en Es por ahí, el ciclo matutino que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño. ¿Qué fue lo que sucedió? Con la cocinera Chantal Abad como invitada, quien reveló que mantiene una excelente relación con su ex y que incluso llegó a convivir con la nueva pareja del mismo, Guido Zaffora se animó a dar un pasito más y acorraló a la conductora al preguntarle sobre la relación que mantiene con sus ex parejas, la mayoría del ambiente artístico, claro está.

"A mí me gustó esto que planteó Chantal con respecto a los ex. Vos, Sole, ¿te identificás con Chantu?", indagó el periodista. "La invitada es ella. ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Luis Novaresio", esquivó con ironía Fandiño. Pero Zaffora no dio el brazo a torcer y fue por más: "A mí contestame que soy tu amigo. ¿Te identificás en eso de la relación de amistad con un ex?".

Visiblemente incómoda por la pregunta, la conductora intentó esquivar una vez más la respuesta: "¡¿Qué?! ¿De qué habla?". El panelista siguió en su plan de sacarle un título a la conductora, quien supo mantener romances con hombres de alto perfil como Nicolás Cabré, Rodrigo de la Serna, Pablo Granados y René Pérez Joglar, más conocido como Residente, con quien tuvo a su hijo, Milo.

"Me refiero a si te identificás en relación de amistas con tus ex. ¿Podrías ser amiga de un ex?", insistó Zaffora. "¡Mirá que linda sorpresa, Guido! ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?", chicaneó la conductora. "No, con todos", resistió el panelista.

Después de tantos idas y vueltas, Fandiño finalmente respondió: "Yo tengo buena onda, en general, con la gente. Después, hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo hablo con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor. Las experiencias que viví fueron lindas. Sería bueno ser amiga de todos, pero la realidad es que no mantuve amistades con mis ex a lo largo de los años".