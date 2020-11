De la rata de The Crown al café en Game of Thrones: los groseros y millonarios errores de las series

La llegada de la cuarta temporada de The Crown provocó mucha euforia y críticas por igual en las redes sociales a raíz de un inesperado "error" en las grabaciones. La serie retoma la historia desde 1977, después de que la Reina festejó su Jubilación de Plata por los 25 años en el trono. En los nuevos capítulos aparecerá Emma Corrin como la Princesa Diana de Gales y Gillian Anderson, en el papel de Margaret Thatcher.

Mientras que Tobias Menzies y Olivia Colman dirán adiós esta temporada. Al igual que sucedió con Claire Foy y Matt Smith, los actores dejarán su lugar a sus colegas que harán sus versiones mayores. El elenco terminó el rodaje a finales de febrero, días antes del brote de coronavirus que paralizó al mundo entero, lo que permitió que este domingo 15 de noviembre se estrenara sin complicaciones la cuarta temporada de The Crown.

Pero durante los primeros capítulos, no diremos cuál para que sea una sorpresa, muchos usuarios notaron una asquerosa e inesperada aparición durante una de las escenas que llamó la atención. El insólito evento sucedió en una escena que tiene de fondo a la Reina Madre (Marion Bailey): en un plano amplio de una de las salas, de pronto se ve cruzar una rata que termina escondiéndose bajo uno de los muebles.

Claro está, si bien esta secuencia fue ignorada por los productores del show, los usuarios de las redes sociales rápidamente reaccionaron y cuestionaron el nivel, flojo por cierto, de una ficción con un presupuesto millonario por capítulo. "Mucho cazar animales en The Crown peri mirá la rata que se les coló en el palacio, poné una trampera Isabeeeeeeel #TheCrown #Netflix #TheCrownSeason4", escribió un internauta indignado.

Otros, en cabio, fueron muchos más críticos con la ficción de Netflix: "No sé si será una alegoría de los productores, pero en (...) The Crown pasa por la pantalla tremendo bicho, que creo que es una rata. En el palacio de Windsor", "¿Yo también he visto la ratilla, rata, rat. Espontánea?", "Dudas: la rata fue adrede?", "Acabo de notar una rata en The Crown y no creo que haya sido intencional", señalan otros tantos comentarios.

Pero si de errores se trata, The Crown no está solo, ya que a lo largo de la historia existieron series con algunos errores de continuidad que solo los ojos más atentos descubrieron. De hecho, el año pasado la serie Game of Thrones llamó la atención de propios y extraños no solo por su muy criticado final, sino porque durante dos escenas de la temporada final aparecieron un vaso de café sobre la mesa y una botella de agua respectivamente.

Game of Thrones

Una de las escenas más cuestionadas durante la ultima temporada de GoT ocurrió durante la celebración por haber vencido al “Rey de la noche”. Allí se la puede ver a la “Madre de dragones” sosteniendo un vaso de vino mientras que enfrente aparece en primerísimo primer plano un vaso aparentemente de Starbucks. Algo que, claro está, no pertenece a la época o al mundo creado por George R. R. Martin.

La producción no tardó en salir a aclarar que se debió a un error y que, en realidad, el café sobre la mesa no pertenecía a la cadena internacional fundada en Washington. "El latte que aparecía era un error. Daenerys había pedido un té de hierbas", fue, con algo de humor, la respuesta oficial.

Otro claro ejemplo es el final de la serie, cuando Bran “El roto” es coronado rey y en forma simultánea la ficción muestra cómo termino cada Stark: Jon viajando al norte con los “Salvajes”, Arya dirigiéndose hacia el oeste y a Sansa siendo coronada como “Reina” de Winterfell. Durante esa secuencia, a los pies de Samwell Tarly, se puede ver una botella de agua que, seguramente, estaba allí para refrescar a los actores.

Los errores de la serie de Luis Miguel por Netflix

Durante la clase de Luis Miguel en su niñez, la profesora da por correcta la respuesta: "7x1= 1". Además, durante la secuencia posterior se ve como la secuencia fue corregida cuando Izan Llunas, quien interpretar al músico, escribe con la mano izquierda cuando en la realidad “El Sol” es diestro.

Además, durante una escena en el escritorio de Luisito Rey hay una bola de billar del lado derecho, un caballo mirando hacia la izquierda y una copa de ese mismo lado, y en un segundo las cosas se invierten, la bola está a la izquierda, el caballo mirando a la derecha y la copa en ese mismo lado. Eso sin contar que el reloj de Luisito también cambia de mano.

Downton Abbey

Durante la promoción de la quinta temporada de la serie británica, ambientada a principios del siglo XX, atrás de la imagen de los protagonistas se podía ver una botella de agua –al estilo Starbucks de GoT- que le generó todo tipo de críticas a la producción de la serie.

Friends

Durante una escena, se pudo ver como Joey se cambia de camisa en un abrir y cerrar de ojos durante la misma secuencia. Primero está llamando a la puerta de la casa y aparece con una de color morado, mientras que unos segundos después cambió a negra.

Futurama

Ni las animaciones se salvan de los errores. Durante el primer capítulo de la temporada de la serie creada por Matt Groening, Philip J. Fry tropieza dejando caer el silbato y quedando congelado durante mil años. Pero en la escena, el silbato desaparece como por arte de magia.