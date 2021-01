De la señorita Fine a Niles: cómo está el elenco de La Niñera casi 30 años después

Hace más de dos décadas que La Niñera salió al aire y, sin embargo, su popularidad sigue siendo enorme. Así, vale la pena repasar las carreras posteriores de sus protagonistas.

Fran Drescher (Fran Fine)

Luego de regresar a la televisión en el 2005 con la comedia Viviendo con Fran, que no fue acompañada por el rating, en el 2011 volvió a intentarlo con Felizmente divorciada.

La actriz vive en Los Ángeles y trabaja para visibilizar la lucha contra el cáncer luego de batallar ella misma contra la enfermedad. "Convertí mi dolor en un propósito y aproveché mi fama para el bien común", supo señalar en redes sociales.

Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield)

Antes de actuar en La Niñera, el actor ya era famoso por su participación en la popular telenovela Days of our Lives entre 1984 y 1992. Luego de interpretar a Maxwell, tuvo apariciones en varias series como Law and Order, Hannah Montana, Victorious y The Mentalist. Además, es la voz de Dennis en la serie animada Stanley.

Nicholle Tom (Maggie Sheffield)

La actriz encargada de interpretar a la hermana mayor de los Sheffield, hoy tiene 41 años. Antes de actuar en La Niñera había participado de algunos episodios de Beverly Hills, 90210 y en la saga Beethoven en el cine.

Después de su papel como Maggie, le puso voz al personaje de Supergirl en el DC Animated Universe, y participó de varios filmes televisivos.

Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield)

A pesar de pequeñas participaciones en series y películas, el actor que encarnaba al único hijo varón de Maxwell Sheffield actualmente se dedica a otra rama del entretenimiento: es el director de operaciones del parque temático de Universal Studios. Casado hace casi 15 años, es padre de dos hijos.

Madeline Zima (Grace Sheffield)

La actriz encargada de interpretar a la mas pequeña de la familia Sheffield tuvo papeles en las series Heroes y Californication, en la cual sorprendió con varias escenas de desnudos. También actuó en películas como La Nueva Cenicienta.