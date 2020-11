De la Sub-21 en "El Marginal" a boom en Spotify: el giro artístico de Emanuel García

La cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) hizo que muchas personas tuvieran que reinventarse al ver que sus respectivas a actividades no iban a poder reanudarse en el corto plazo. Dentro de ellos, lo artistas (sobre todo los actores) tuvieron que enfrentar el desafío de no poder grabar películas o series, participar de publicidades o estar sobre las tablas en un escenario.

Uno de los participantes de El Marginal, la serie de la productora Underground que ya tiene su cuarta temporada confirmada, que pasó de encarar a uno de los presidarios que buscaban encabezar una revolución en San Onofre desde el patio, en la banda apodada como la Sub-21 en la serie, que aprovechó la cuarentena para buscar un nuevo rumbo artístico es Emanuel García.

En los casi ocho meses que duro la cuarentena, García aprovechó para sacar cuatro singles diferentes. El último de ellos, lanzado la semana pasada, “Poliamor” rápidamente empezó a escalar posiciones entre los más escuchados en las diferentes plataformas de streaming.

Consultado por BigBang por los motivos del cambio de rubro, García remarcó que lo que buscó es un complemento que siempre le interesó desarrollar pero para el cual nunca había podido tener tiempo. “La verdad que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de arrancar, por parte de mi mama tengo primos y tíos en Uruguay que viven de la música. Por cuestiones de tiempo y trabajo no lo podía hacer”, contó.

Eso cambió cuando a principio de año conoció a sus dos productores, Milo y Tommy, con quien sacó cuatro temas en menos de un año. “Me empezaron a mandar las maquetas para los temas, empezamos a escribir y a trabajar en conjunto. A eso se le sumó que tuve la suerte de que Poliamor lo pude hacer con una amiga, como es Celeste Sanazi (también actora)”, agregó García.

Por ahora el actor, que tiene pensado seguir con su carrera y que tiene en el tintero algunos proyectos a la espera de que reanuden las grabaciones luego de las flexibilizaciones que tuvo la cuarentena en la Ciudad, buscará según explicó mantenerse en el género de trap y del pop. En esa mezcla, además, busca insertarle algunos toques propios de él. “En Poliamor hicimos un tema un poco más salsero porque justamente queríamos hacer un tema bien latino”, agregó.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a buscar además dela actuación una carrera como cantante, García remarcó que siempre quiso hacer música “alegre” y “divertida”, por lo que justamente sabía que se iba a mover en los mencionados géneros. “A mi me encanta bailar, me encanta la música alegre. Cuando empecé a hablar con mis productores les dije que quería música de este estilo, divertida, alegre, y empezamos a trabajar en eso”, remarcó.

En cuanto al Marginal, la cuarta temporada de la serie creada por Sebastián Ortega está en stand by hasta que se termine de definir el cronograma de grabaciones que iba a empezar en septiembre pero del que todavía no se tienen detalles. Hay al menos dos temporadas más, es decir hasta la quinta, confirmadas pero también se tienen que terminar la nueva locación debido a que la ex cárcel de Caseros comenzó su proceso de demolición para convertirse en el nuevo destino del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad.