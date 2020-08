De la televisión a las redes sociales: Tinelli se olvida de El Trece y planea desembarcar en "Instagram TV" con su equipo de humoristas

Con el Cantando por un sueño ya en funcionamiento, Marcelo Tinelli busca de una vez por todas incursionar nuevamente en la televisión luego de la excesiva ausencia que tuvo que afrontar a causa de la llegada del coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria que provocó que cientos de programas tuvieran que adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios.

Pero si bien había trascendido que el hombre de Bolivar podría llegar a volver en septiembre a la televisión con su ya tradicional Bailando por un sueño, los protocolos que presentó LaFlia (su productora) fueron rechazados en varias oportunidades por el Ministerio de Salud, el cual considera que un ciclo nuevo a esta altura del partido y con los masivos contagios que hay en la tevé podría ser contraproducente.

Cabe recordar que Tinelli intentó volver al aire entre el 4 y el 11 de mayo; luego buscó regresar entre el 8 y 15 de junio, y su último deseo era retornar entre la primera y segunda semana de julio.

Considerando que estamos a más de la mitad del año, el conductor decidió dejar de esperar la autorización del gobierno y optó por volver a la pantalla junto a un equipo completo de humoristas.

Claro está, para ello tuvo que elaborar un nuevo protocolo de sanidad que fue rechazado por las autoridades del Ministerio de Salud. Establecía que Tinelli se iba a sentar a la cabeza de una mesa que iba a estar ubicada en el piso e integrada por Pachu Peña, Pablo Granados, José María Listorti y Martín Campilongo: todos ellos iban a mantener la distancia prudente y establecida por los organismos de salud.

El conductor y los humoristas iban a ser los encargados de presentar los sketches de humor, hacer bajadas con humor y darle pie a las cámaras ocultas, que iban a contar con la participación cómplice de Yanina Latorre y Pampita. Este fue el primer cortocircuito entre la cartera de salud y la producción de LaFlia.

Fue por esto que nació la posibilidad de volver a la pantalla con el Cantando por un sueño 2020: pero debido a su separación de Guillermina Valdés, sumado a otros obstáculos, el hombre de Bolivar prefirió que el reality de canto fuera conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, los cuales vienen dirigiendo el ciclo de buena forma a pesar de que los números del rating todavía no acompañan.

Pero como el vicepresidente de San Lorenzo es un hueso duro de roer, su plan es regresar con un programa de humor, pero hecho exclusivamente para la televisión del futuro: las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor le preguntó a sus casi 8 millones de seguidores si les gustaría volver a ver a la "vieja escuela en acción". "Tengo muchas ganas de volver con el humor de Videomatch-Showmatch , de cuando empezamos. Por ahora es solo una idea, pero me encantaría leerlos y saber qué piensan", escribió Tinelli junto a una postal de los históricos humoristas del ciclo.

En ese sentido, la gran mayoría se mostró optimista y aseguró que les "encantaría" que el programa vuelva a las raíces. Pero este ciclo, en principio, no se llevaría a cabo por la pantalla de El Trece. En realidad, la propuesta del conductor estaría vinculada a la posibilidad de llevar a cabo un programa, no tan largo, a través de la opción que brinda Instagram TV. “Podemos hacer un vivo de Instagram con todos los integrantes del viejo Videomatch. Así que a partir de lo que me digan, de lo que empiecen a sentir, veremos si los convocamos a todos", confirmó Marcelo Hugo.

Y agregó: "Siento que es el momento de hacer un especial. Es una ideíta que les tiro. ¿Volvemos?". La propuesta ya está sobre la mesa y BigBang pudo saber que ya fueron tentados todos los humoristas que en principio, iban a ser parte del programa de humor que se iba a llevar a cabo en la pantalla de El Trece a causa de la pandemia.

De esta manera, este nuevo programa de humor se llevaría a cabo, en un comienzo, a través de la cuenta del conductor, ya que es la que dispone del mayor número de seguidores: 7.916.661.