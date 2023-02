De la tristeza al enojo: Carmen trató de "arruina matrimonios" a Sofia Aldrey, la ex de Fede Bal

En el marco de la separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri volvió a opinar sobre el tema y afirmó que para ella, su ex nuera se va a arrepentir de filtrar chats entre el actor y sus amantes, ya que muchas de ellas están en pareja. “Está arruinando matrimonios”, remarcó molesta la conductora, en un duro descargo contra la ex pareja de su hijo.

Ni bien comenzó a difundirse la noticia de la separación, Carmen fue la primera que salió a hablar sobre el tema, se puso del lado de Aldrey y afirmó sobre su hijo: “Me duele que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar”. Hasta ese entonces, siempre repetía que le daba lastima Sofía, y que no se merecía derramar lágrimas por él. “Pasan muchos meses que no lo veo porque él está grabando Resto del mundo y me habla todos los días por teléfono", había dicho Carmen.

La ex vedette sostuvo que de la vida privada del actor sabe "poco y nada" y resaltó: "Esto que pasó para mí fue un balde de agua porque muchas veces le dije, sabiendo que él es un hombre infiel, le gustan tanto las mujeres.. ninguna mujer que pasó por su vida se merece esto, ‘pero Sofía, que estuvo a tu lado tanto tiempo, que es una pareja tan linda, no se merece una lágrima por vos, no lo permito’, esto lo hablaba hace mucho cuando empezó la relación”.

Con respecto a la filtración de chats, en los cuales se vieron involucradas varias famosas como Claudia Albertario, la bailarina Sol Báez, Anahí Sánchez, figura en Paraguay y poco conocida en nuestro país y Estefi Berardi, La Leona expresó: “A mí me sorprendió esto de los chats, y que llame a los periodistas y sigue llamando a los periodistas".

En ese sentido, señaló que Aldrey "acompañó" a Fede "en todo momento, en los peores y en los mejores, porque también viajaron a Europa, también fueron felices, bueno, una pareja". "Con esto no estoy justificando a mi hijo en absoluto, y lo tengo que aclarar a cada rato”, destacó.

No obstante a esto, Carmen hizo un “pase de factura” y mencionó las cosas con las que ha colaborado para la vivienda de su hijo y su ex pareja: “Entiendo su dolor, y ella ahora está en Punta del Este, mirando el mar, llorando, con una gran tristeza, y ayer vi una foto de ella, que sigue llamando a los periodistas... y yo me estoy maquillando para grabar Los 8 Escalones todo el día, trabajando para poder comprar cosas, pagar lo que compré en esa casa, pero no puedo hablar, se me escapan las palabras, no quiero”.

Por último, Carmen cerró: “Yo no digo que la persona que fue infiel de ese matrimonio no tiene culpa, ¿pero quién devela? hay muchos chats con muchos nombres, estamos ensuciando a mucha gente. Que la gente se arregle ellos, que hagan terapia, pero ojo, no arruinemos lo que ya se está deteriorando”.