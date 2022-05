De Lady Gaga a los secretos de Metallica: las 5 biopics rockeras que no te podés perder

Cuando la historia de un rockstar, su música y la pantalla grande se unen en un mismo combo, se convierte en un momento casi orgásmico para todos los seguidores de esa banda o artista. Como en BigBang somos fans de las melodías que alegran tu corazón o que simplemente te llevan a recordar momentos de tu vida que querés atesorar, en esta nota te detallamos las 5 biopics de la escena musical que no te podés olvidar de ver.

Bowie: the man who changed the world

Bowie: the man who changed the world es un documental en Netflix que muestra al legendario David Bowie, quien se fue de gira a los 69 años en 2016, en todas sus facetas y como a lo largo de su vida supo construir una imagen de frontman impecable con esa magia audiovisual, que luego de muchos años sería su sello indiscutido en el imperio de la música.

Tan sólo verlo desplegar en esta biopic con esa imagen mítica y única entonando canciones que luego serían himnos, sin duda, convierten su paso en este mundo en un legado que será eterno.

En este documental también se puede ver el virtuosismo del cantante en varias artes, no sólo en el terreno de la música. Además, el relato de esta biografia esta armado de una forma en donde se puede ver a Bowie actuando en diferentes ámbitos, pero sobre todo, se muestra la vida íntima del artista según sus propias palabras y testimonios de gente que lo conocía. Sin duda, David Robert Jones, así lo bautizaron un 8 de enero de 1947, se convirtió en una leyenda.

Metallica: some kind of monster Metallica: some kind of monster es un documental que hace hincapié en la trayectoria de la banda entre 2001 y 2003, donde los dueños del metal viven un momento complejo. Tan grave fue la crisis que muchos creyeron en ese momento que pudo haber sido terminal. Se detallan situaciones como la partida del bajista Jason Newsted y el difícil tratamiento contra el alcoholismo de su líder, James Hetfield, momentos que marcaron a la agrupación estadounidense durante esta etapa, pero todo concluyó con el estreno del álbum St. Anger (2003). La perlita de esta biopic que se puede observar en Netflix, es que se muestra la intimidad de cada uno de los integrantes, por ejemplo a Hetfield con sus hijas yendo al ballet o a Lars Ulrich, baterista y co-fundador de Metallica, mostrando su faceta como pintor y como la banda entera tiene sesiones de terapia con el psicólogo, Phil Towle, para poder manejar sus emociones dentro de la banda. Rompan todo, la historia del rock latinoamericano: de Soda Stereo a Café Tacvba Esta biopic dirigida por Picky Talarico, cuenta la historia del rock en América Latina en una miniserie documental que aborda el movimiento del rock en español en Latinoamérica y su relación con los gobiernos, las catástrofes y los conflictos que han azotado. Se describen 50 años de música en 6 capítulos. Soda Stereo, Charly García, Café Tacvba y Aterciopelados, entre un centenar de figuras, son parte de este documental que muestra el lado B de los frontman, de las giras y de toda una estructura musical que pocos conocen . Las controversias que generó este documental cuando se estrenó en 2020 tuvieron que ver con la aparición excesiva de Gustavo Santaolalla lo que generó una creación de memes que quedarían para la historia en las redes sociales. Claro que sabemos que el creador de "Arco Iris", banda mítica de los 70, manager de muchas bandas presentes en el documental y ganador dos veces del Óscar, es crack, pero para la próxima, más música y menos planos cortos. Lady Gaga y su "Poker face" que tanto atrae al público Gaga: five foot two es una biografía que tiene como foco el proceso de creación de Joanne, en 2016, el quinto álbum de estudio de la popstar y su preparación para su segunda actuación en el espectáculo de medio tiempo de la edición del Super Bowl (2017), tras haber cantado el himno de Estados Unidos el año anterior.

En el documental se puede ver a una Gaga en pleno backstage de todo este armado musical y como la creadora de sus Littles Monsters expresa sus ideas con esa simpleza que tanto la caracteriza y como enaltece sus errores y se siente bien con ellos, casi como una mantra para que sus fans sientan que lo importante es ser uno mismo, sin importar, sexo, religión ni nacionalidad. Este documental es una alegoría a ser genuino y a no tener miedo al que dirán. La biopic, como todo lo que hace estas artista, es emocionante y eso a veces pesa mucho en la trama del documental, no alcanzan los pañuelitos para las lágrimas. Asimismo, en la filmación se mete en diferentes polémicas, por ejemplo habla de Madonna con su bajista Nick Movshon en el garage del estudio de grabación y asegura: "Quiero que Madonna me empotre contra una puta pared, me bese y me diga que soy una mierda". Por otro lado, afirma por qué ya no está tan cerca de sus seguidores y se pueden ver muchas imágenes de Gaga en el médico. Taylor Swift: el sueño americano en versión mujer En Miss Americana, la dulce cantante oriunda de Pensilvania, Taylor Swift apela a muchos momentos que pasaron a lo largo de su vida a través de vídeos de su infancia con imágenes caseras, al estilo Justin Bieber. Por ejemplo, uno de ellos es cuando recibió su primera guitarra y puedo sentir que sus dedos creaban canciones, l o que dio el inicio de su carrera como cantante. También en esta biopic de 1 hora 25 minutos de duración, la referente del country estadounidense centra el foco en sí misma para permitirse contar cuáles son sus pesadillas, obsesiones y talones de Aquiles.

A Swift, como a todas las cantantes mujeres, no le ha sido fácil desplegar sus alas sin el aval de un hombre, sobre todo, en la industria musical a esos niveles de éxito. Como nos pasa a todos, Taylor muestra en este film que sufre, que tiene malos momentos y que a veces la soledad le juega una mala pasada o se transforma en una aliada que le permite aprender.

El momento a destacar de la producción de Netflix, es cuando con sus propias palabras, cuenta cómo el incidente con Kanye West en los premios Video Music Award de 2009, cuando el cantante subió al escenario para decir que el galardón lo tendría que haber ganado Beyoncé, generó un gran conflicto sobre su persona y esa necesidad de complacer a todo el mundo que es imposible.