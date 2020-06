De las orejas a los labios: los muy evidentes cambios de Romina Malaspina en su debut en un noticiero

Las redes sociales estallaron y los grupos de WhatsApp colapsaron este miércoles, luego de que Romina Malaspina decidiera salir al aire en "Fin de Semana", el ciclo de noticias de Canal 26, con un sensual top que no le dejaba nada a la imaginación gracias a sus transparencias.

Romina lució un top con transparencias en el noticiero.

Así fue como cientos de miles de internautas convirtieron en tendencia el nombre de la modelo y se olvidaron por unos segundos de las noticias de actualidad debido a sus muy evidentes encantos y, sobre todo, a su aporte sobre economía internacional en medio de las negociaciones entre el gobierno y los bonistas.

Y es que cuando en el noticiero hablaban sobre la extensión del plazo en las negociaciones para llegar a un acuerdo para el canje de deuda por unos u$s 66.000 millones, Romina acotó: "Sobre todo por lo que está pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento y por lo que vemos bajó".

Era al revés. Cabe destacar que la bolsa de Nueva York había cerrado en alza, impulsada por el fuerte incremento de las ventas minoristas de mayo en Estados Unidos.

Romina Malaspina en 2015.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención entre los usuarios y fue la evidente transformación física que consiguió la ex Gran Hermano a base de cirugías estéticas.

Romina Malaspina saltó a la fama durante la primera edición de Gran Hermano que llevó a cabo América TV, allá por el 2015. Después de su experiencia en aquel reality, continuó con su carrera como modelo y viajó por distintos países, como Estados Unidos, Chile y España.

En "Doble tentación" en 2017.

Una vez salió de la casa, participó del reality "Doble tentación", emitido por el canal chileno Mega en 2017, donde fue expulsada por agredir a una compañera y de otro programa de aventuras llamado "Supervivientes", que se transmitió por la televisión española en 2018.

Y a partir de ahí comenzó un notable cambio que la hace lucir muy diferente a como la recordamos de cinco años atrás.

En el reality español Supervivientes, en 2018.

Lo cierto es que una vez debutó en el noticiero de canal 26, el 1° de junio, en decenas de grupos de WhatsApp comenzaron a preguntarse quién era la joven conductora del noticiero sin reconocer que se trataba de la ex hermanita.

A través de Instagram, Malaspina mostró los cambios en su aspecto físico que van desde sus orejas hasta sus labios, pasando por el busto y la cintura.

La bella rubia decidió transformar aquellas partes de su cuerpo con las que no estaba conforme -básicamente todas- a través de la cirugía estética.“Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda”, afirmó. Tal y como confirmó en sus red sociales, la ex hermanita se dirigió a una clínica de la capital madrileña para someterse a distintas cirugías estéticas.

En ese lugar le “contaron sobre este sencillo procedimiento, que solo requiere anestesia loca y además es muy rápido”, anunciaba Malaspina, pidiéndoles a sus seguidores que se fijen en “el nuevo aspecto de mis orejitas, están perfectas y les puedo contar que en menos de 48 horas estaba excelente”. Una decisión que, para ella, valió la pena y que incluso, afirmó, hubiese hecho mucho antes si contaba con los recursos necesarios.

Una foto de la ex hermanita en 2019.

El cambio es total y muy evidente, y la gran mayoría de sus seguidores no estuvieron de cuerdo. “Ya no te retoques más, que estás desconocida”; “Sos una transformer”; "Esta chica no puede ser Romina"; "Eras bella y ya no te pareces en nada a ti" o "qué manera de estropearte" fueron algunos de los comentarios que la modelo tuvo que leer y que, lógicamente, despertaron su furia.

En medio de un alud de comentarios con una tónica similar, Romina salió a defenderse: “Qué bien se siente ver a tanta gente preocupada por mi rostro en lugar de por sus vidas. No sabía que era tan importante. ¡Gracias!”.La modelo tuvo que interrumpir sus proyectos en Estados Unidos y se vio obligada a regresar al país a causa de la pandemia. En ese contexto, aceptó gustosa el rol de conducir el noticiero de la señal de cable.