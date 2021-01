De las "palabrotas" de Plager, al "vaca mala" de Milei: las confesiones sexuales de los famosos

De vez en cuando, los famosos se animan a soltarse frente a las cámaras y dan a conocer sus secretos más íntimos de alcoba. Sí, ya sean periodistas, actores, modelos, deportistas o personajes mediáticos de la farándula, las celebrities del país dejan el personaje de lado y revelan sus rutinas o costumbres a la hora de "darle rienda suelta" al amor. Y, como todo mortal, tienen fantasías o gustos dentro o afuera de la cama.

Este, entre muchos otros que mencionaremos a lo largo de esta nota, es el caso de Débora Plager. La periodista no dudó en responder a las preguntas picantes que le hizo Guillermo "Pelado" López en Santo Sábado, el ciclo que conduce por la pantalla de América TV junto a Soledad Fandiño, y contó que le gusta el “lenguaje sucio” a la hora del sexo. “No me molesta para nada que me digan groserías", sostuvo.

Además, la panelista de Intratables también defendió los piropos, muchos de ellos desagradables, que el sector femenino -en su mayoría- suele recibir en la calle. "Hoy está muy mal visto, a pesar de que yo soy una mujer feminista declarada y de hecho. Hoy le decís a una chica ‘¿qué hora es?' y dice que la estás acosando. A mí no me molesta para nada”, lanzó la panelista y aclaró que le gustan las "palabritas" en la intimidad.

De hecho, el conductor le preguntó si le gustaba el vocabulario "chancho" y Plager, sentenció entre risas: “No me molesta, salvo que sea agresiva. Sí, pero no tengo una predilecta. No tengo una en particular. No me molesta para nada”. Al igual que la periodista, a lo largo de estos años fueron muchos los famosos que se animaron a confesar sus más íntimas fantasías o dar detalles de sus gustos a la hora de mantener relaciones sexuales.

Las fantasías de los famosos

Por ejemplo, Verónica Ojeda había contado en 2017 que Diego Armando Maradona había sido el mejor amante que pasó por su vida. "Tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba llena de gente. Me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. Al sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa", dijo y luego detalló: que le "encantaría hacerlo en un avión" y que “valen las palabras chanchas”.

En una nota con Infobae, Yanina Latorre se animó a revelar sus secretos más íntimos. Contó detalles sobre su relación con su marido Diego Latorre y su gran fantasía. "Me gustan las mujeres, me atrae mucho el cuerpo de la mujer. Si tengo que tener una fantasía, pienso en mí y otra mujer con mi marido. No soy celosa en la parte sexual, es rarísimo. Yo separo muchísimo el sexo del amor y la familia", aseguró.

Y reveló: "A la parte de atrás. Nunca ni lo intenté, ni lo intentaría. No me molestaría que entren más personas, tengo una cabeza muy abierta, me gusta la fantasía, me parece que en el sexo vale todo y más cuando después de 20 años de casados uno empieza a hablar. Soy muy habladora y decidora, el sexo es hoy mucho mejor después de 20 años que cuando lo conocí a Diego".

Karina Jelinek también confesó las cosas que le gustan hacer en su intimidad: "El hombre me gusta reo. Me gusta decir y que me digan palabras hot". "No me va hacerlo de a tres. Me gusta de a uno, con mi pareja, es suficiente. Si tiene el menú completo, no hace falta otra persona. El tamaño del pene es importante, pero también es clave saberlo usar. Por ahí hay personas que vienen muy bien, pero no la saben usar", agregó en diálogo con Crónica.

Y sumó: "Tan grande tampoco me gusta. Tiene que ser bondadoso. Algunos que la tienen normal la usan mejor que uno que la tiene enorme. Pero por sobre todas las cosas, el pene tiene que ser juguetón". En una entrevista con la revista Pronto, Adabel Guerrero confesó que su gran fantasía es tener una relación swinger: "Mi fantasía es hacer swinger. Con mi novio nos reímos y ya lo charlamos, así que quien dice en unos años nos animemos".

Por otra parte, Sofía Zámolo maclaró que necesita estar “cómoda” en la intimidad y reveló el lugar más inusual en el que tuvo sexo durante su participación en Incorrectas. “Fue en el baño de un restaurante en Brasil, con mi marido (el empresario José Félix Uriburu). Estábamos con muchos amigos. Yo me levanté al baño y cuando estaba por salir aparece él. Yo lo agarré y lo metí para adentro", afirmó.

Su ex compañera, Mica Viciconte, que recordó el encuentro sexual que tuvo con Fabián Cubero en una playa. "También fue en Brasil… en una escollera, sobre una piedra. Era incómodo. Además pasó un barquito y nos vio. ¡Un desastre!", aseguró. En aquella oportunidad, Carolina Losada también decidió compartir su experiencia: "Una vez en un estacionamiento al aire libre, afuera del auto".

La periodista aclaró que ocurrió a la salida de una fiesta y remató: "Estaba medio amaneciendo y se estaba yendo la gente. Fue medio border". Silvina Luna, no solo hizo referencia a su estadía sexual en un viñedo, sino que además aclaró que tenía una experiencia que superaba a aquel video. “En un teleférico en Salta. Fue bastante tradicional. Fue sólo una sola vez", recordó Luna, sin querer revelar muchos más detalles.

El economista Javier Milei contó que participó “de varios tríos sexuales, en el 90 por ciento fueron dos mujeres conmigo”. Al mismo tiempo, sostuvo que es profesor de tantra y explicó que puede estar “tres meses sin eyacular”. Milei relató que “en el Tantra quien tarda menos de 45 minutos en eyacular es considerado un eyaculador precoz”, y reveló un llamativo apodo: “Me dicen vaca mala. ¿Y qué es lo que da la vaca? Puedo estar tres meses sin eyacular”.

Catherine Fulop fue otra de las famosas que se atrevió a hablar de sus experiencias sexuales y contó uno de sus secretos más valiosos: el "castigador", una prenda de lencería que saca el mejor costado de su marido, Osvaldo Sabatini.

"Se llama 'castigador' porque le creás tanto morbo al otro que es como un castigo. En vez de ponerte una bombachita normal, te ponés un bikini, que tiene tiras largas, que las cruzás por el cuerpo. Le aviso a 'Ova' y él ya sabe que va a haber bailongo a la noche", explicó.