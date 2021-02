De los "bikinis" de Wanda Nara a las "tazas" de a "China" Suárez: las famosas "polirubro"

Wanda Nara anunció con bombos, platillos y una sugerente postal que lanzó su propia marca de indumentaria femenina con la salida de sus "bikinis". Sí, a través de una foto hot, la representante, modelo y dueña de su propia marca de maquillajes decidió revelar que se animó a incursionar en el rubo de la ropa. "Mis bikinis... muy pronto", lanzó la empresaria que se dedicará a la producción y venta de trajes de baño.

Cabe remarcar que la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella representa a su marido, el futbolista Mauro Icardi, también se dedica a realizar diversas producciones gráficas para marcas internacionales como modelo y es la cabeza de su propia marca de Maquillajes lanzada este mismo año: WN Cosmetics. Labiales, bases, sombras, delineadores y máscaras de pestañas son algunos de los artículos que vende.

Pero así como Wanda, existen otros famosos que decidieron incursionar en otros rubros para ganar un poco más de dinero aprovechando su popularidad. Por ejemplo, su hermana Zaira comenzó como modelo, incursionó como conductora de televisión y actualmente también tiene su propia marca de cosméticos: Zaira Beuty, cuyos productos se pueden comprar en todas partes del mundo a través de su página web oficial.

Desde actrices a modelos, pasando por productores y cantantes, son varias las celebrities argentas que intentan abarcar muchas profesiones. Por esta razón, BigBang se tomó la molestia de nombrar solo algunos famosos que no se conformaron con sus carreras y decidieron agrandar el currículum por si alguna vez necesitan entregárselo a algún empleador estricto y muy riguroso con ese aveces inusual pedido de experiencia en un área determinada.

Eugenia La China Suárez

Ser bella como la exitosa actriz y protagonista de inumerables ficciones o películas como Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), El Hilo Rojo y Casi Ángeles, no tiene precio. Pero vestirse como ella sí. Y no cualquier precio; un precio que asombraría a cualquiera. Después de romperla en Abzurdah, la actriz se lanzó como diseñadora para la marca Natalia Antolín y su primera colección abarcó camperas, blusas, pantalones, shorts, monos, tops, vestidos y carteras.

Pero curiosamente, lo único accesible para el bolsillo de una fashionista promedio son las tazas diseñadas por la actriz (sí para tomar el té) que tampoco conllevan mucho misterio. Son blancas y en letras grandes negras se lee "China". El año pasado, además, sorprendió al anunciar que su nuevo emprendimiento se trataba de una colección de indumentaria deportiva.

La China apostó a diseños juveniles con estampados que son tendencia como el camuflado, las flores y el animal print. Y hasta se animó a posar ella misma con su colección de ropa ideal para realizar actividad física y, a la vez, lucir diseños de última moda: como por ejemplo, un conjunto de calza y top que son parte de su colección de la marca Touché Sport.

Candelaria Tinelli

La marca de ropa de Candelaria Tinelli y Tatiana Saal sigue creciendo y se mantiene fiel a su estilo. Desde que comenzó como Showroom en 2013, siempre se caracterizó por apuntar a looks urbanos y por combatir todo tipo de tabúes. Madness Clothing también es conocida por sus modelos inclusivos, es decir, adaptables a todos los cuerpos. La premisa es siempre la misma e invita a que no importe el cómo nos vean los demás.

La marca de Lelé, claro está, se distingue de Ginebra, la marca de indumentaria de Micaela, la otra hija de Marcelo Tinelli. El año pasado, Cande Tinelli anunció que su marca comenzó a ofrecer, además de sus típicos atuendos de ropa, juguetes sexuales para todos los gustos. "Hay muchas cosas para utilizar en casas como máscaras y dildos”, había anunciado a través de las redes sociales.

Pero lejos de conformarse, Cande decidió lanzarse como cantante en 2019, luego de varias presentaciones anteriores, con "Yo", el título de su primer álbum que está compuesto por un total de ocho temas y se puede escuchar por Spotify. "Toma mi mano, te invito a conocer mi historia. Mi fragilidad mi fuerza, mi manera de querer. Mirame, no te guíes por mi piel. Yo quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro", interpreta Lelé en el videoclip del tema que da nombre al disco y que tiene una fuerte letra autorreferencial. Desde entonces, realizó varias presentaciones, como en el Lollapalooza 2019, el festival musical que llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro.

Flor Vigna

Si hay una persona "polirubro" en el ambiente es Flor Vigna. Comenzó su carrera en Combate: “No tengo novio. No es que soy egocéntrica, pero me gusta estar ocupada en mí y en mis cosas. Sí uno tiene chonguitos y esas cosas, pero no tengo novio”, decía ante las cámaras una muy joven Flor con el número 807 colgando en su pecho y presentaba como una “actriz y bailarina” de 19 años.

En Combate fue campeona de las temporadas tres, cuatro y cinco, y luego dio el gran salto a la pista del Bailando por un sueño, donde se consagró como ganadora en 2016 y 2017. COn su faceta de "bailarina" cumplida, debutó como actriz con la obra "Abracadabra" en Carlos Paz. También trabajó en ficciones como Simona, Mi hermano es un clon y fue conductora en ESPN Redes.

Pero como si algo le faltara, ​la semana pasada Nico Vázquez anunció el regreso de la obra teatral “Una semana nada más”, que tenía como una de las protagonistas a Flor Vigna. Pero ella decidió bajarse del proyecto porque tiene pensado dedicarse a la música y piensa lanzarse como cantante: “Este proyecto lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Es pura gestión. Tiene que ver con mis ganas de volcarme de manera fuerte a la música", contó.

Y sumó: "Estamos armando todo para comernos el mundo y salir fuerte. Igual, faltan unos meses. Supongo que en junio lo tendremos preparado para mostrar. Es pura composición mía. Es un estilo urbano con un poco de rock, latino con salsa, otros ritmos con sazón. Este es el proyecto de mi vida, por eso lo tenía top secret. Además, tenemos un gran productor musical que nos acompaña”.

Floppy Tesouro

Si bien contó en más de una oportunidad que desde chica canta, que estudio, se formó y que siempre amo cantar, no fue hasta el año pasado que la modelo Floppy Tesouro decidió cambiar de rubro y lanzar su carrera como cantante. Si bien tuvo proyectos para lanzarse como cantante luego de llegar a las semifinales del primer "Cantando por un Sueño", no se dieron las condiciones porque siempre tenía otros compromisos laborales.

Pero en medio de la pandemia del coronavirus, decidió dar ese pasito hacia la música. Junto a Sebastián Mellino y su productora discográfica "11loops" la mujer de Rodrigo Fernández Prieto grabó su primer tema "Ojo por Ojo", que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y además cuenta con el apoyo de Warner Music, una de las discográficas más importantes del mundo.