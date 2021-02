De los dardos de Zaira a Wanda, a los palitos de Paula y Delfi Chaves: los "carpetazos" de hermanos

Paula Chaves se dio el gusto de entrevistar a su hermana, Delfina, en Cortá por Lozano (Telefe) -mientras la conductora Verónica Lozano sigue de vacaciones- y los pases de factura estuvieron a la orden del día. Por ejemplo, la joven actriz aseguró que su hermana llegó a ocupar en varias oportunidades el rol de una madre para con ella debido a la diferencia de edad (11 años) que se llevan.

Y desde ese lugar, tuvieron algunos roces. "Nos peleamos porque tenemos una relación medio de madre e hija. Yo creo que es por eso. Si bien la relación es de amor profundo, con la gente que uno ama un montón también se pelea", remarcó Paula, mientras que Delfina reveló que a veces comete un "acto fallido" y le dice a su hermana "mamá". Pero eso no fue todo, ya que Paula admitió que suele equivocarse y la llama "Oli", por su hija Olivia.

Paula intentaba seguir hablando del tema cuando, a carcajadas, la actriz le dedicó una picante chicana. "Tan seria... Ay, me mata verla tan seria, es como que intento tomarla en serio, pero...", cerró, sobre el rol de su hermana como conductora. Claro está, la esposa de Pedro Alfonso no se la dejó pasar y advirtió que era más fácil convencer a Ricky Martin para ser entrevistado que a ella. " ¡Tuve que remarla! Le tuve que decir 'por favor, vení", insistió Paula.

Esto, sin embargo, dio lugar al desquite de Deflina. Consultada por el peor defecto de la modelo, la actriz no dudó en argumentar por qué no sería amiga de Paula. “Pasa mucha factura, te trae de repente un chats que decís: ‘Uy, fue hace mucho tiempo para que lo vuelvas a traer’. No olvida, trae”, le echó en cara la intérprete. A lo que la conductora, respondió: "No soy rencorosa, soy memoriosa”.

Paula explicó que cuando quiere hacerle "entender algo" a la otra persona, utiliza las capturas de chat como una prueba contundente: "¡A ella le molesta!. Si estamos discutiendo por un tema puntual, por algo que sucedió el jueves, no te voy a decir ´vos me dijiste…´. No. Voy a la captura de pantalla y te muestro lo que me dijiste, es la prueba”, concluyó la ex Bailando por un suelo.

Pero Paula y Delfina Chaves no son las únicas hermanas en sacar los trapitos al sol en televisión. En 2017, Wanda Nara visitó Morfi, todos a la mesa y mantuvo un desopilante mano a mano con su hermana Zaira, donde ambas confesaron sus infidelidades. “¿Fuiste infiel?”, interrogó la por entonces conductora. “Sí, claro, pero no te burles porque vos también. ¿Cuánto tiempo Jakob fue tu amante?”, respondió Wanda, devolviéndole la gentileza.

De esta manera, la esposa de Mauro Icardi había dejado en claro que la actual pareja de Zaira fue el tercero en discordia entre ella y Pico Mónaco. Incómoda, la anfitriona retrucó: “Mucho menos tiempo del que vos fuiste amante. Cuando tenés un marido y tenés otro, ese es tu amante”, tiró Zaira. “¡Ah! ¡Estás diciendo que fue con mi marido! ¡Estás muy zarpada!”, le recriminó Wanda.

Fue entonces que la botinera le metió presión para que hablara del fin de su relación con Diego Forlán, a quien su hermana siempre calificaba como “un fiestero encubierto”. “Yo estaba por casarme y vi en el celular de él un mensaje fuerte sobre una fiesta que no me gustó. Le dejé el anillo y nunca más me vio”, recordó Zaira. A lo que Wanda, preguntó: “¿Es verdad que de todos los chicos que conocés, Jakob es el que mejor ‘parado’ está en la vida?”.

Algo sonrojada e incomoda, Zaira decidió, entre risas, no responde para no hacerle "prensa" a su actual pareja. “Cuando lo viste a Mauro (Icardi) por primera vez, ¿dijiste ‘yo puedo conquistarlo’?”, le preguntó Zaira a su hermana, a lo que Wanda agregó: “No, ni me lo imaginé. De hecho, ¡hasta te lo presenté!”. Esto llevó a la entonces conductora a revelar que Wanda, al principio, quería engancharla con el delantero rosarino.

“¡Yo estaba en pareja! Ella me quemaba la cabeza recomendándome a Mauro para que me enganche con él, me decía que era re fachero adelante de su marido”, acotó Zaira. Mientras que Wanda, cerró: “Creo que me enamoré yo de todo lo que le decía a ella. Soy muy buena hermana. Yo dije ‘lo pruebo’ y de última se lo paso”.

Algo similar ocurrió con las hermanas Neumann: la pelea entre Nicole y Gerladine las llevó a perderse momentos muy importantes en la vida de la otra. Las hermanas, estuvieron peleadas en dos instancias. La primera fue por el 2005 y aunque ellas nunca lo admitieron se debería a una cuestión de celos y competencia laboral. "Cuando me peleé con mi hermana que estuvimos distanciadas cuatro años”, había contado Geraldine en 2019.

Además, contó que la gente decía que ella “seguro quería ser como su hermana”, a lo que Gegé dijo: “Nunca quise ser mi hermana. La verdad que ni yo se qué pasó“. Andy sorprendido le dijo que diga la verdad porque es algo que todos quieren saber. “No se porque fue. Son cosas, sumatoria de cosas, momentos de la vida. Yo creo que a veces hay distancias que hacen bien“.

La reconciliación, recordó, ocurrió cuando nació Sienna. Geraldine, al enterarse del nacimiento de su tercer sobrina llamó a hermana para felicitarla. Enseguida, fue a la clínica donde estaba internada, se abrazaron, lloraron y se amigaron. “Nos pedimos perdón y lloramos todo”, dijo la hermana menor a revista Caras. A lo que Nicole agregó: “Tuvimos una mini charla. Qué catarsis. Sentimos que el amor de hermanas estaba intacto”.

Uno de los enfrentamientos más recordados de ambas fue cuando Geraldine contó en Intrusos que la habían invitado a Animales Sueltos y no aceptó ir porque su hermana era panelista del ciclo que conducía Alejandro Fantino: “La realidad es que con Fantino y Coco Sily tengo la mejor, me parecen lo más de lo más. Pero yo no me hablo con mi hermana y me parece una situación incómoda, es exponerme a mí y exponerla a ella”, había dicho.

Molesta por los comentarios de su hermana, Nicole sentenció: “Lo que no entendí es lo que dijo de que no iba para no ‘exponerse’. ¿Exponerse a qué? No entiendo de qué tiene miedo. No va a quedar claro nunca porque es algo de familia, del círculo íntimo. Es algo muy nuestro”.