De los eructos de Mirtha a la "banana gorila" de postre: las revelaciones de Juanita Viale

Cero pelos en la lengua. Jey Mammón debutó con su programa Estelita en casa y entrevistó sin filtros a Juana Viale. De la pregunta por los "invitados kirchneristas", a los eructos de Mirtha Legrand; los pasajes más desopilantes del mano a mano a través de videollamada.

El formato es simple. Desde el living de su casa, y en la piel del personaje que lo llevó a la fama, el humorista sometió a la actriz a un veloz ping pong de quince minutos de duración. Sin mayor posibilidad de explayarse en las respuestas, la ahora conductora suplente de La Noche de Mirtha y los emblemáticos Almuerzos no titubeó a la hora de responder.

"Gracias a vos volvieron los K a la mesa"

La primera polémica se desató cuando Mammón señaló que, con Mirtha en cuarentena por la pandemia de Covid-19 y Juana a cargo de sus programas, habían regresado los entrevistados opositores al macrismo al ciclo. "Gracias a vos volvieron los K a la mesa", disparó. Lejos de achicarse, la nieta de Legrand retrucó: "Por suerte, ya era hora".

Atenta a las fuertes críticas que recibió un mes atrás cuando la acusaron de "desestabilizadora" por preguntar en vivo a sus entrevistados si creían factible que Alberto Fernández pudiera culminar su mandato prensidencial, la actriz redobló la apuesta y volvió a bromear con la figura del gorila: "Ya estaba proponiendo que me den de comer bananas de postre".

Según Juanita, eran los funcionarios oficialistas los que se negaban a asistir al ciclo debido al abierto favoritismo de la conductora por el espacio político de Macri. "No querían venir, pero me gusta que vengan los K; que haya pluralidad, diversidad. Alberto va a terminar comiendo pato en mi programa. No soy macrista, en realidad Alberto me gusta mucho. Lo que no me gusta es lo que viene atrás", disparó Viale.

Otro de los momentos más desopilantes del programa fue cuando la actriz reveló cómo se comporta Mirtha en la intimidad, lejos de las cámaras y de la atención mediática: "Jamás la vi eructar a mi abuela. Siempre la vi en tacos, hasta las pantuflas tienen taco".

La actriz también habló de su noviazgo con el arquitecto Agustín Goldenhorn. Cabe recordar que, semanas atrás, Viale reconoció sin darse cuenta en vivo que violaba la cuarentena para encontrarse con su pareja y tener relaciones sexuales al menos dos veces por semana. Y, como era de esperarse, Mammón indagó sobre el tema. "A veces estoy sola y a veces estoy acompañada", esquivó con diplomacia Viale, al tiempo que reconoció, en alusión al chileno Gonzalo Valenzuela: "Me llevo bárbaro con el papá de mis hijos".

Por último, la actriz celebró que tiene dos proyectos cinematográficos de cara al año que viene y que espera que la pandemia se termine pronto, dado que no se siente tan cómoda en el lugar de su abuela. "Tengo dos películas para el año que viene, pero veo todo verde".