De los insultos en la peluquería a su polémica salida del Trece: Mariana Fabbiani y su arribo a América

Tras ser acusada de ultra macrista y luego de su renuncia al Trece, lugar donde fue figura por más de 20 años, Mariana Fabbiani estrenará un nuevo magazine diario por la pantalla de América TV. Será del mismo estilo que sus ediciones anteriores y su fecha de inicio será en junio.

A fines del 2022 la conductora realizó un posteo en su cuenta de Instagram, en el cual desarrolló sus sentimientos respecto a la televisión: "Mi mayor logro en este medio es haber permanecido siendo yo misma. Estoy tan agradecida con todo lo que recibo a diario en la calle, los comentarios amorosos. Siempre valoro la mirada que va más allá. Y hay tanto de eso que emociona”.

En esto último que mencionó Fabbiani, lo hizo respecto a las agresiones que recibía cuando condujo “Lo de Mariana”, programa emitido por el Trece, y por el cual la sociedad la criticaba por su posición política. De hecho, fue cuestionada por la entrevista que le realizó en 2018 a Mauricio Macri, ya que “solo habló de su familia y de su vida privada” y no de la situación del país.

Cabe recordar que desde ese entonces Mariana reveló que se “hartó” de hacer periodismo de actualidad, y que incluso se quería correr de dicho rol de periodista. Es por eso que en el 2019 renunció a dicho programa y durante los dos años siguientes realizó “Mamushka”, un programa de entretenimiento absolutamente alejado de la realidad socio política del país.

Otro de los motivos que influyó en el distanciamiento entre Fabbiani y el Trece fueron los abruptos y drásticos cambios de horarios que atravesó en sus últimas ediciones. En Mamushka, pasó casi por todas las franjas horarias, algo que no es de su agrado, y que ya había aclarado años anteriores, en donde afirmó que únicamente quería seguir con el ciclo televisivo si se hacía al mediodía.

Pero el horario no era lo único que preocupaba a Fabbiani, quien recuerda con pesar y hasta cierto temor los últimos meses del 2019 en los que "hizo periodismo" con su programa El Diario de Mariana. "El problema de Mariana era que no quería hacer nada vinculado a lo periodístico. Y la cocina y el show son un arma de doble filo, pero ella estaba muy firme en su posición", habían precisado desde el entorno de la conductora.

Hay que destacar que Mariana fue muy cuestionada por el abordaje que realizó sobre los movimientos antivacunas -incluso en la era "pre Covid"- en abril del 2019, cuando entrevistó a Eduardo Yahbes -impulsor del "movimiento- y la conductora abrió en vivo el debate con el cuestionado zócalo: "Alerta padres: vacunas sí, vacunas no". Tres meses después, hizo una lavada autocrítica en vivo: "Fue un error. El graph estaba mal. No estábamos haciendo un debate de si había que vacunar o no. Por lo menos no fue mi intención".

La entrevista exclusiva a Nahir Galarza en el penal de mujeres de Santa Fe fue otro de los focos de críticas. ¿Qué se le espetó? Que no haya repreguntado, que haya accedido al condicionamiento de no hablar del homicidio por el que fue condenada a cadena perpetua y de haber "humanizado" la figura de una joven que acababa de ser condenada tras asesinar de dos disparos -uno a traición- a su ex novio, Fernando Pastorizzo.

También fue cuestionada por la lavada entrevista a Mauricio Macri en marzo de 2018, en la que sólo hizo foco en la vida familiar del presidente, pese a que el país se adentraba en la crisis económica más profunda de la última década que culminaría sólo dos meses después de la emisión del reportaje con el inicio del endeudamiento histórico y récord con el Fondo Monetario Internacional.

"Se había asustado porque tuvo un par de episodios jodidos de escrache en la calle", habían reconocido en su momento a BigBang desde el entorno de Fabbiani, al tiempo que aclaraban que consideraron que "fueron mandados" y que tenían identificados tanto a quienes los impulsaron, como los porqué. "Para ella fue horrible que la esperaran para putearla en la puerta de la peluquería, por ejemplo. Mariana es muy sensible y siempre vivió muy protegida. En una realidad virtual", sumaron.

En el 2019, en uno de sus almuerzos domingueros, Mirtha Legrand reveló al aire que le “ofrecieron hacer el programa todos los días, durante todo el año, a las 14.30”. Sin dudas, esto molestó a Fabbiani, ya que en ese entonces su programa se emite en ese horario y durante todos los días, lo que generó una fuerte polémica, ya que la Chiqui hizo de las suyas y con la peor de las ondas mostró la falta de respeto que el canal tenía para con la rubia.

En aquel momento Fabbiani y todo sus compañeros de programa se enteraron al aire, algo que generó una fuerte pelea con las autoridades del canal. Por esto, Legrand tuvo que llamar tanto a Adrian Suar como a Pablo Codevilla para disculparse. No obstante, todo esto quedó atrás y en los próximos meses Fabbiani será la cara femenina más importante que América tenga en el aire.