De Luli Salazar a Pampita: las famosas que se resisten al cierre de las escuelas

En la noche de este miércoles, y luego de días de debate y negociaciones, el presidente Alberto Fernández anunció la suspensión por 15 días de las clases presenciales en todo el AMBA.

Según dijo el mandatario, la medida empezará a regir a partir del próximo lunes, y se dispuso con el objetivo de intentar frenar el aumento de casos de coronavius, que es cada vez más abrupto. Ante esta situación, muchas fueron las famosas que utilizaron sus redes sociales para mostrar su descontento por el cierre de las escuelas. "Con los chicos, no", aseguraron.

Pampita se mostró disconforme con el cierre de las escuelas por 15 días.

Una de las primeras que decidió hablar públicamente fue Carolina "Pampita" Ardohain, quien utilizó su Twitter para decir que hoy en día, tras un 2020 donde los chicos no fueron a clases, "la educación resulta un tema crítico".

“Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, escribió Pampita.

Luego agregó que al menos 450 mil vacunas fueron destinadas en nuestro país a los docentes, y que no entiende por qué entonces ahora suspenden las clases en los colegios.

“Los alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje. Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes”, concluyó la modelo.

De igual modo, Paula Chaves se quejó en sus historias de Instagram ante el anuncio del presidente. "Los chicos cumplen cada uno de los protocolos. Cuidarlos es que puedan ir a la escuela", sostuvo en un mensaje que compartió con sus seguidores. Además, la mujer de Pedro Alfonso alentó a que la gente vaya a protestar por este tema a la Quinta de Olivos. "Con los chicos, no", agregó.

Por su parte, Amalia Granata hizo un fuerte descargo, en que acusó al Gobierno de robarse vacunas y de ahora suspender las clases presenciales.

"Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea (el presidente) de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía,de lo que piensa el pueblo", sostuvo.

De igual modo, Juana Repetto también se mostró disconforme ante las medidas anunciadas por Fernández, y dijo que iría a la quinta de Olivos a reclamar, si no fuera porque tiene un embarazo muy avanzado.

"Por Dios, que incoherencia. Son un horror, a otro nivel. Con la educación, no. Se adaptaron tan bien, esperan su turno para salir y para entrar. Comen de a dos en mesas de 6 para mantener distancia. Cumple los protocolos, hacen todo lo que hay que hacer. Ellos cumplen", aseguró.

Por su lado, Guillermina Valdés también se preguntó cómo es que suspenden las clases presencial, y cuestionó que va a pasar ahora con todos los chicos que no tienen conectividad.

"Pedir por clases presenciales no es ser anti cuarentena. Incluso el ministro Nicolás Trotta decía ayer que las aulas con protocolos eran un lugar de bajo nivel de contagio, no es una cuestión política. La educación es absolutamente esencial para el desarrollo infantil", agregó Luciana salazar.