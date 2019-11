De mal en peor: Julieta Prandi sumó una nueva denuncia y escándalo contra su ex

A mediados de octubre se había dado a conocer que Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar en el Juzgado de Familia de San Isidro. La modelo abandonó la casa que compartía con el empresario gastronómico -con quien pasó 10 largos años de relación y tuvo dos hijos, Mateo (8) y Rocco (4)- en febrero.

Sobre Contardi recaía también una restricción perimetral que venció el 17 de octubre. Tenía prohibido acercarse a la modelo y pasar la noche con sus hijos. Julieta y Contardi tenían una audiencia en el juzgado de familia para definir cómo iba a seguir la cuestión. Sin embargo, la audiencia fracasó debido a que ni Contardi -ni su equipo de abogados- se hicieron presentes.

Si bien aclaró que nunca la llegó a golpear, la modelo detalló que su ex le “gritaba pegado” a su cara. “En enero tenía que ir a Pinamar a un desfile y me tuvieron que mandar un remís porque él quería que fuese y volviese en el mismo día. Me gritó, siguió con insultos, agresión, locura, me encerré en el baño y empezó a romper la puerta a patadas; todo era violento”, contó.

Pero en las últimas horas, la también conductora volvió a enfurecer con su ex y una vez más decidió llevarlo a la justicia por un particular motivo: Contardi le prohibió el ingreso a la casa de ambos, ubicada en un barrio cerrado en la localidad bonaerense de Escobar. Según informaron en el ciclo Nosotros a la mañana, Contardi se está mudando a esta casa con su actual pareja y sin el consentimiento de Julieta, la copropietaria.

La propia Julieta Prandi explicó: "Hoy me presenté en el barrio con mi abogada y una escribana de la jurisdicción de Escobar para labrar un acta y constatar quiénes viven en mi propiedad, y el barrio Septiembre no me permitió el ingreso por orden de Claudio Contardi. Por orden de mi exmarido no podían ni dejarme ingresar o darme información sobre quiénes estaban ocupando mi casa".

Según detallaron en el ciclo de El Trece, Contardi había alquilado la propiedad, cobrando 600.000 pesos por adelantado: “Julieta de eso vio cero peso”, detallaron. El próximo 18 de noviembre se vence la nueva perimetral que pesa sobre Contardi y que le prohíbe acercase a Julieta.