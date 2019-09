De Manguel y Feinmann al cruce de Laje y Andino por el auto: carpetazos entre periodistas, tomo III

El mundo de los medios es también escenario de fuertes tensiones, muchas veces al aire. Aquí, repasamos una serie de peleas entre compañeros que escandalizaron a propios y extraños.

La ira del "Rifle"

Barajando posibles sedes para un partido que Argentina tenía que jugar contra Perú por las Eliminatorias, Juan Manuel "Rifle" Varela barajó al aire junto a Mario Massaccesi los de River, Boca y Rosario Central como opciones.

"¿Y por qué no el Monumental?", preguntó el conductor ante lo cual el columnista deportivo reaccionó de mala manera. "¿Vos me escuchás cuando hablo? La primera opción que te dije fue River en el Monumental", respondió.

"Dicen que tienen más chances Boca o Central", aseguró Massaccesi. "¡Mentira!", descartó El Rifle. "Vos decís una cosa, pero yo consulté con otros periodistas deportivos y dicen que los jugadores quieren tener a la hinchada más cerca", continuó el conductor sin dar el brazo a torcer. "Listo, bueno, hablá con las autoridades del canal y que llamen a otro. No voy a seguir más con esta columna", cerró ofuscado el "Rifle".

Machista e irrespetuoso

Mientras analizaban los resultados de las PASO 2017 al aire en Animales Sueltos, Eduardo Feinmann daba por ganado el comicio a Cambiemos mientras su compañera Romina Manguel pedía prudencia.

Mientras el cruce escalaba, Feinmann tuvo una actitud de sumo desprecio hacia Manguel: la mandó a callar con un "shhhhh, silencio, no me interrumpas". Y si bien en ese momento la periodista eligió la calma, las consecuencias terminaron siendo evidentes para su compañero, que terminó renunciando al programa.

A puño limpio

Los pasillos de Radio 10 supieron ser escenario de un escandaloso enfrentamiento a puñetazos entre Roberto Navarro y Baby Etchecopar, que incluso quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

"Hice una broma, como todos los días. Cuando voy a salir del baño se da vuelta y me pega una trompada de atrás. Yo en todo momento quería frenar la pelea y por eso no me suspendieron. Le decía que estábamos en la radio y que saliéramos a la calle. Me contestaba como una gallina y todo fue un conventillo", relató Baby sobre el episodio. Navarro eligió el silencio.

Cuestionamiento

Luego de la muerte de Héctor Ricardo García, fundador del diario Crónica, su pareja Anabella Ascar, conductora de ese canal, reveló en el programa Hay que ver que estaba enfrentada judicialmente con la hija del empresario porque no la reconocía como heredera.

"Tengo una duda. Vos decís que estuviste 22 años con García y yo tengo el recuerdo que vos fuiste novia de Rodríguez Saá durante mucho tiempo, hace poquito, hace unos 10 años", dudó Fernanda Iglesias, lo cual desató la ira de Ascar.

"Yo vengo a hablar de la unión convivencial y empiezan a decir chimentos boludos y dejamos el motivo por el que estoy", retrucó ante lo cual Iglesias la acusó abiertamente: "Nos estás mintiendo en la cara".

"Me parece una agresión terrible llamar a una viuda que está defendiendo el derecho a la unión convivencial. Es una pelotudez atómica. Es una pregunta que se hace para desacreditar mi convivencia. Están como la gente que desconfía de las mujeres violadas", se lamentó Ascar.

Doble fila

Angel De Brito develó que Guillermo Andino discutió fuertemente con Antonio Laje a causa de un incidente de estacionamiento. "Somos dos caballeros, no hubo trompada, ni nada, pero el episodio existió", confirmó Andino. "Yo llegué al canal sobre la hora y dejé el auto en doble fila. Después salió Antonio del canal y se desesperó porque no podía salir".

Laje habría buscado a su colega para enfrentarlo por su infracción. "¿Qué hacés que dejás el auto en doble fila?", le espetó ante lo cual -según testigos- Guillermo respondió con ánimo caldeado. "¿Quién sos? ¿El celador? Vigilante", le espetó.