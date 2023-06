De Mazzocco a Pamela David y Telenoche: la violencia mediática por un punto de rating

Es un hecho de que la mayor parte de la audiencia elige consumir otro medio que no sea la televisión y eso mismo se ve reflejado en los puntos de rating que hay día a día. Por eso, desde la producción de cada programa y mismo quienes lo integran, deciden jugársela a todo o nada por poder sumar puntos y aparecer entre los más vistos, sin importar de qué manera lo lograron. Últimamente, quedó muy expuesta la maniobra que utilizaron diversos medios que eligieron el camino que va directo al hueso: el conflicto.

Sucedió en la noche del miércoles en el programa Telenoche emitido por TN y bajo la conducción de Nelson Castro y Dominique Metzger. El mismo programa, que mide como máximo cuatro puntos, se inventó sobre la marcha un tenso cruce que lo llevó hasta los ocho puntos marcando así, su número más alto en lo que va del año. ¿Cómo lo hicieron? Aníbal Lotocki se encontraba brindando una entrevista el grave estado de salud de Silvina Luna, que fue operada por él. Lotocki no se hizo cargo de nada. Por eso la producción fue por más y puso al aire el móvil en vivo a su ex pareja, quien también lo denunció.

El programa estaba siendo visto casi igual que todas las noches, pero Telenoche le pegó en el punto justo para levantarlo. Mientras él explicaba qué sucede con la salud de la modelo que la tiene en terapia intensiva y estado crítico desde hace 15 días. Sosa hizo un fuerte descargo y culminó con una pelea a los gritos y con el cirujano abandonando el estudio.

Lo que se dice querer “exponer” a una persona y que se genere un debate con más ánimos de conflicto que de paz, también sucedió el miércoles al mediodía en Desayuno Americano, el programa que se emite bajo la conducción de Pamela David por América. En su momento, al aire, tanto la conductora como el resto de los panelistas se mostraban sorprendidos por lo que estaba pasando. Sin embargo, atando cabos, se trató de un movimiento en el cual sólo importó el rating.

En la mesa del programa, como panelista, se encontraba Natalie Weber y de invitado, Flavio Azzaro. Dos que tuvieron conflictos en el pasado. El problema se desarrolló cuando Pamela le consultó a Weber por qué se encontraba tan callada e incómoda, algo que no es inusual en ella, y fue justamente el pie que necesitaba para comenzar con el conflicto. A partir de allí, comenzó a decir que el periodista deportivo es “Tira fruta” y que “miente”. Después de varios minutos en los cuales ella justificó de manera enumerada las veces que sintió que Azzaro mintió con respecto a la carrera futbolística de su marido… ¡Bingo! Se conectó en llamada Mauro Zárate.

Como si fuese armado… ¿no? Mientras la modelo se cruzaba con Azzaro totalmente enfurecida y hasta llevó videos de él para dejar en evidencia que no estaba confundida, de casualidad, justo apareció en una llamada telefónica, el marido de Weber que actualmente se encuentra viviendo en Italia. “Prendí la tele y vi que le estabas hablando a mi mujer”, dijo Zárate. Luego de eso, una cataratas de insultos que llegó hasta una invitación a agarrarse a las trompadas. Tres personas envueltas en un conflicto, para nada digno, que en la televisión, los ojos brillaban por el rating que estaban dando.

Algo similar sucedió en la noche del martes en LAM, bajo la conducción de Ángel de Brito. Un programa que por lo general mide entre tres y cuatro puntos y que sus marcas más altas las mantiene cuando llaman el conflicto a la mesa. Y casi siempre van por el mismo lado: pelea entre mujeres. Esta vez, como no había de ello para mostrar, llevaron la pelea al estudio. Tras invitar a Romina Uhrig a dialogar por su ingreso al Bailando, todas las “Angelitas”, como se hacen llamar las panelistas del programa, tomaron la posta de atacar en cada uno de sus dichos.

Desde que la ex participante de Gran Hermano salió de la casa, no quiso repetir lo que hicieron sus compañeros de reality que la primera nota que daban con otro medio que no sea el del programa, era en LAM en un mano a mano con De Brito y una sección de preguntas por parte de quienes trabajan ahí. Pero fue Uhrig quien decidió ponerle un freno al destrato que tratan sin vergüenza alguna y se negó a participar de esa movida que ellas mismas crean.

Esta vez, con su participación confirmada para el concurso de baile que lidera Marcelo Tinelli, no le quedó otra opción que participar del programa, aunque antes de comenzar admitió que las cosas feas que dicen de ella no le gusta escucharlas. Sin embargo, la ex diputada fue recibida desde el primer momento con preguntas que iban directo a su llaga: política, ingresos, sueldos y propiedades. El clima se volvió totalmente tenso en donde se generó un seis contra uno y a la pareja de Walter Festa sólo le quedaba defenderse. Aun así, mientras transcurría el conflicto, la producción se frotaba las manos porque el rating subía y subía sin parar.

Hace dos semanas, otro episodio similar quedó en evidencia de la movida que están planificando los canales para llamar al público. En el programa que tiene como conductora a Karina Mazzoco, sucedió algo totalmente innecesario y repudiable, que luego sufrió sus consecuencias por las críticas recibidas. Mientras dialogaba en un móvil con Fernanda Vives, ex pareja de la Tota Santillán, le cortó la conversación para dejarla a un lado e invitó a que se sentara en el estudio al lado de ella, al periodista que se encuentra condenado por violencia de género.

El pase fue bastante obvio y la bronca por parte de Vives no tardó en llegar. Además, días atrás, Santillán había quedado condenado a cinco años y cuatro meses de prisión tras confirmar la violencia de género que hacía sobre la mamá de su hija y justamente sobre eso iba hablar la víctima. En el momento en que ella se iba a explayar sobre el horror que le tocó atravesar con su ex pareja, la conductora tomó la decisión de cortarla para darle lugar al periodista.

La incomodidad y la bronca de Vives se notó no solo en el momento, sino que después lo expresó a través de sus redes sociales en donde escribió: “Karina Mazzoco es una basura de persona que revictimiza a las víctimas. Cada vez que llevaba a La Tota a su programa, a nosotras nos clavaba un puñal en la panza constantemente. Nunca nos dio la oportunidad de hablar a nosotras, las víctimas. Siempre se le dio lugar a él y le permitía decir cualquier barbaridad”.

Si bien lo más típico es que estas cosas ocurran dentro de la televisión, también sucedió un hecho similar en formato radial. En el programa Perros en la calle que tiene como conductor a Andy Kusnetzoff tuvo como invitado especial a Santi Maratea, pero desde la producción le jugaron una mala pasada e invitaron de manera telefónica a una ex compañera del influencer, que lo acusaba de robar en la escuela.

Fue un momento que nadie se esperaba. Mientras Maratea hablaba sobre la colecta multimillonaria que se encuentra llevando a cabo para saldar las deudas que tiene Independiente, el conductor lo sorprendió avisándole, sin filtro alguno, que se encontraba en llamada Sofía, su ex compañera que lo había escrachado en redes sociales por robar diversas cosas en el colegio.

Como si fuera poco, el conductor le consultó a Sofía si quería que Maratea le pida perdón y ella respondió que no, pero que sí quería contar todo lo que sucedía y por qué lo acusaban a él teniendo todas las razones a su favor. Sin embargo, pese a sentir vergüenza e incomodidad mientras escuchaba que su compañera contaba una situación donde al influencer no lo hacía sentir bien, optó por defenderse pero no quiso hacer hincapié en lo que lo estaban acusando. No obstante, ese cruce que duró sólo minutos, después fue divulgado por todas las redes sociales tomando así mucho más conocimiento sobe el programa en cuestión.