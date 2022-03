De Mendoza a Barcelona, Simona, la promesa del pop latino: "Aún nos deben aprobar los varones"

Simona tiene 26 años, es morocha, de baja estatura, luce dientes con strass, uñas esculpidas de un gran tamaño color rosa y un look, con gorra Bimba y Lola, la prestigiosa marca española, que muestra su personalidad tal cuál es: extrovertida, carismática y con esa frescura argentina que nunca se pierde.

La cantante vive en Barcelona desde sus 21 años, cuando se fue con su hermana y nunca regresó a Mendoza, su lugar de nacimiento. Recién lo hizo este 2022, cinco años después, ya que está presentando su nuevo sencillo "Vino y Blunt" con tintes de funk brasileño y bossa nova donde se puede ver a una Simona cargada de actitud, dejándose llevar por las sensaciones y el bello goce de vivir el presente. El tema fue producido por Facundo Castaño, Pablo Gimenez (El Zar) y Nico Btesh.

La compositora estuvo en la redacción de BigBang y habló de como fue su llegada a Barcelona, de lo que extraña Mendoza, de la emoción que sintió cuando se vio en el Times Square como embajadora de Equal para Spotify y de cómo en la música las mujeres cada vez están más empoderadas y juntas en un mundo donde todavía las decisiones musicales importantes son tomadas por hombres.

-¿Cómo es llegar desde Mendoza a Barcelona a los 21 años?

-Fui como de viaje, en el plan de trabajar y quería terminar la facultad, es decir, hacerme unos mangos para mantenerme en la facu. Luego mi hermana se quedó embarazada, y me terminé quedando allá. Al estar en un lugar nuevo, hacés cosas que en tu lugar de origen no hacés. Ahí es donde se me ocurrió empezar a hacer música. Después empecé con la guitarra que tocaba fatal. También me animé porque al ser un país que no conocía, te animás más, no tenés prejuicios. Fue re loco igual porque nunca pensé que iba a ser música profesional. Para mí siempre fue un juego. El Colectivo Mujeres Producen en España me ayudó muchísimo. Mis amigos tenían un estudio y me empezaron a decir que mi música estaba buena y así arranqué.

-¿Cómo fue verse en Times Square como representante de la mujeres en la música en Spotify?

-La verdad una locura, dije en qué momento pasó esto. Qué honor. Dije estamos trabajando en algo en concreto. Guau, guau, el marco de la visibilidad para la música de las mujeres y yo estaba ahí. Que responsabilidad y qué lindo. Una energía ver mi cara ahí en Times Square. Pensar que yo estaba un día haciendo canciones en mi habitación para cantárselas a mis amigas y después Spotify EQUAL me dio esta oportunidad, representando a las mujeres.

-¿Cómo ves el posicionamiento de las mujeres ahora en la música urbana y pop?

-Hay montones de mujeres que la están rompiendo. Las chicas están muy comprometidas con sus proyectos y no tiene contaminación de otro grupo, todo es muy original. Mucho sentir más y pensar menos. Las mujeres estamos yendo por todo , eso se nota.

-El mundo de la música aún sigue siendo un ambiente de hombres ¿Sufriste alguna situación dónde te hayas sentido incómoda?

-Si, re pasa. Hay mucho mansplaining en el ambiente de la música y que una se pone en un estudio a exponer su arte, tu letra, vos te la pasas pensando en eso. No es algo que sale así nomás. Es un proceso y de repente sucede que no te escuchen o no valoren tu propuesta o quieran cambiar todo el tema. Me gusta estar presente en esa situación, intento ser fuerte que no me cambien las cosas. Hay muchas pibas laburando, re potentes, re fuertes, estamos creciendo un montón, pero imaginate que para que un proyecto de una mujer crezca y sea aceptado, debe ser aprobado por el ojo de un varón y eso es lo que me llama la atención. Si bien hay proyectos mainstream de mujeres, esos proyectos, son proyectos que son avalados por varones. De hecho de esto te das cuenta cuando ves un recital de una chica, son todas mujeres y si el artista es varón el publico es mixto. Aún no valoran a una mujer en el escenario.

-¿Por qué ocurre ese mansplaining? ¿Los hombres tiene miedo de perder el protagonismo?

-Sí obvio. Siento que las mujeres estamos haciendo cosas que los varones no y se puede ver en este momento en cuanto a propuesta creativas de show, discos, un ejemplo de esto es Rosalía. Esto a la industria patriarcal la hace temblar, porque realmente la mujer está en un plan a por todo y por eso da miedo. Por eso las mujeres nos tenemos que aliar y no competir. La industria siempre te muestra que un varón siempre tiene que aceptar tu proyecto para que prospere. Lo suficiente es que nos avalemos entre nosotras y nos apoyemos en las ideas.

-¿Cómo fue la experiencia en Lolapalloza?

-Excelente, la verdad. Me sentí séper cómoda, estuvo buenísimo. Tuvimos tiempo para preparar el show, armamos un team que la rompió y pudimos ensayar que eso es muy importante. Estaba shockeada por llegar a nuestro país , yo hace 5 años que no venía a la Argentina. Disfrutamos mucho el show, la gente estuvo hermosa.



Simona continúa así un mes repleto de novedades, donde ha sido elegida como embajadora del programa EQUAL Global de Spotify, siguiendo los pasos de artistas como Billie Eilish, Karol G o Jorja Smith, siendo portada de la playlist EQUAL Global y su equivalente en el Estado con EQUAL España, además de aparecer en Times Square gracias a esta campaña de Spotify. La artista también se preparó muy fuerte para el lanzamiento de su tema "Amarillo Corazón", que vio la luz en el festival Lollapalooza.

Acerca de VINO Y BLUNT

Simona reflexiona en su canción Vino y blunt sobre la conexión que comparten dos personas cuando están enamoradas, olvidando los límites infinitos de la piel. Suena a bossa nova bien mezclada con un palpitante funk brasileño. La joven artista nos embriaga con esos sonidos dream pop que tanto la caracterizan, gracias a una base de instrumentos digitales y arreglos filtrados de guitarra que fluyen con delicadeza junto a la voz de la artista, que dedica esta canción a aquellos momentos donde la felicidad y la tranquilidad lo inundan todo. “Cuál es el límite de tu piel, cuál es el límite de mi piel, no importa si vos ya lo sabés, parece que todavía yo no me enteré”, dice una de las estrofas.