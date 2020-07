De millonaria a inmigrante ilegal: la vida de la ex Primera Dama del fútbol chileno tras el Conmebol gate

Una de las series que pisó fuerte en las pantallas durante esta cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid -19) es “El Presidente”, que se encuentra disponible en Amazon Prime, y se centra en el FIFAgate, el último gran escándalo de corrupción en el fútbol, desde la mirada del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Sergio Jadue. Sin embargo, la noticia no es el ex titular del fútbol chileno, ni tampoco los otros involucrados en la trama de sobornos millonarios. Sino se trata de la ex esposa de Jadue que pasó de ser “la Primera Dama del fútbol chileno” con una vida de lujos y ostentaciones a ganar USD 10 por día trabajando en una panaderia.

María Ines Facuse rompió el silencio en una entrevista que le dio al sitio Flanlate en donde contó cómo es su "nueva" vida en Miami. Es que luego de que estalló el escándalo del FIFAgate, Jadue emigró hacia los Estados Unidos junto a su familia. Sin embargo, rápidamente se separó de Facuse y hasta se quedó con la tenencia de sus hijos. Pero no sólo eso, aun cuando ya hay una sentencia de divorcio, Jadue se niega a firmarla por lo cual su ex está como ilegal en el país del Norte.

Facuse, en dialogo con el mencionado medio, contó que se las ha ido arreglando de a poco en el país del norte. "Hago pan judío y al principio me costaba bastante, pero tenía que aprender nomás porque necesito el trabajo. Ahora soy una experta y estoy feliz trabajando. De algo tengo que vivir y esto ha sido una gran oportunidad", agregó.

Según relató, gana USD 10 por hora en la panadería. "Eso me sirve para poder estar acá en Estados Unidos. Antes había trabajado en McDonald's y Burger King, cuidando a adultos mayores y en una agencia de aseo, que es lo que mejor pagan acá. A veces limpiaba dos casas en un día. Todo eso me sirve para arrendar un departamento y pagar una deuda de 11 mil dólares que contrajo Sergio. Me había dicho que arrendara un departamento y que él me lo pagaría para estar con la niña, pero al final no lo hizo y quedé endeudada. Tuve que vender mi auto para cancelar algo de la deuda y he salido adelante con los trabajos que he tenido”, dijo

Facuse destacó que cuando conoció a Jadue él no tenía trabajo. Ella sí. "Para mí no es un problema. Y tengo que hacerlo también para poder estar en Miami esperando que se resuelva el tema con mi hija Sabja. Estamos en varios juicios: por violencia doméstica y pensión alimenticia, entre otra cosas. También está el tema del divorcio, para dejarme sin estatus migratorio, y no ha querido firmarlo. Sólo pidió para que me lo quitaran y ya que no lo tengo estoy ilegal en Estados Unidos, pero no me pienso rendir", remarcó.

El 27 de mayo de 2015, autoridades del FBI detuvieron en Suiza a cinco altos dirigentes de la FIFA, destapando una investigación por corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero en el órgano rector del fútbol profesional. Dentro de los antecedentes está un supuesto soborno pagado a Jadue por USD 1,5 millones por asegurar los derechos de televisación de las próximas cuatro versiones de la Copa América, incluyendo la realizada en Chile durante 2015.

La empresa Datisa habría realizado pagos por un total de USD 100 millones en 2013, entregando 3 millones al presidente de la Conmebol y a los presidentes de las asociaciones de Brasil y Argentina; USD 1,5 millones a cada uno de los otros siete presidentes de las federaciones de la confederación —entre ellos, Jadue— y USD 500.000 para otros once oficiales de la Conmebol.

Jadue respondió a las acusaciones diciendo que se habría tratado de un anticipo pagado a la ANFP por concepto de la Copa América 2015 y la asociación publicó en su sitio web documentos que, supuestamente, sustentan dicha versión. En noviembre de 2015, tras renunciar a la presidencia de la ANFP, viajó a Miami, Estados Unidos, por un acuerdo con el FBI para colaborar con las investigaciones de corrupción.

Jadue se declaró culpable de los cargos, por lo cual obtendría una rebaja en la condena. También pagó una fianza de US$1 millón de dólares, la que le da derecho a circular libre, pero con restricciones, mientras dure la investigación y el juicio. El 6 de mayo de 2016, el comité de ética de la FIFA lo suspendió de por vida de toda actividad ligada al fútbol, junto al dirigente colombiano Luis Bedoya. Según el organismo, ambos «pidieron y recibieron sobornos de empresas relacionadas con los derechos de imagen de la Copa Libertadores y de la Copa América Centenario».