De Nicole Neumann a Cinthia Fernández: las famosas en guerra con sus vecinos

Nicole Neumann acudió este jueves a sus redes sociales, visiblemente indignada para cargar contra su vecino por interrumpir diariamente su siesta. Sí, la panelista hizo una suerte de catarsis con sus seguidores y disparó contra el hombre que suele ponerse a cortar el pasto cuando ella se acuesta en su cama para descansar unas horas. "¿No les digo? 20 minutitos tenía y a él se le ocurre cortar el pasto, obvio”, dijo, muy molesta.

Nicole enojada con su vecino.

La modelo le contó a sus seguidores que está cansada de no poder dormir a la tarde por los ruidos del vecino y contó : "Para los que no estaban al tanto, tengo un vecino o jardinero, no sé, que siempre, sea la hora del día que sea, porque no es siempre lo mismo y es muy poquito lo que tengo para dormir, se pone a cortar el pasto. Ahora, son dos”.

Lo cierto es que la ex pareja de Fabián Cubero no es la primera famosa que tiene problemas con sus vecinos y, claro está, tampoco será la última. Sin ir más lejos, Cinthia Fernández, Sofía Pachano, Clara Darín, Andrea Taboada y Belén Francese son algunas de las celebrities argentas que ya tuvieron algunos cruces en el vecindario por distintas razones que llegaron a involucrar a la Policía.

Cinthia Fernández: denuncias, agua podrida y paquetes robados

Cinthia Fernández se encuentra en disputa con sus vecinos por una denuncia que presentaron en su contra ante la administración del country donde vive la modelo por las constantes refacciones que hace en su casa. “Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, se había quejado la panelista.

La panelista de LAM se hizo un gimnasio y la denunciaron.

Ese espacio vidriado es el que utiliza Cinthia para entrenar a diario y compartir sus rutinas a través de las redes sociales. “Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí”, había dicho visiblemente indignada en Los Ángeles a la mañana y se tomó unos segundos para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado.

Pero este no es el primer conflicto que tiene la modelo con sus vecinos. En abril del año pasado estuvo en el centro de la polémica al compartir un video en sus redes sociales para denunciar a su vecino por tener el agua de la pileta "podrida" en una zona declarada en estado de alerta por el dengue: “El hdp de mi vecino prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue”.

Cinthia enjoda con su vecino.

A través de sus historias de Instagram, la modelo no tuvo reparos en insultar a su vecino mientras compartía un video que tomó desde su ventana de su casa para mostrar el estado de la piscina en cuestión. “Tengo los huevos al plato de este f...”, sumó.

Luego, compartió un mensaje que le envío el presidente de la sociedad que administra el barrio, quien se mostró muy preocupado por la situación. “Estoy y estuve preocupado con la actitud de este vecino respecto a su despreocupación por la pileta y el dengue”, decía el mensaje.

También en abril, la bailarina tuvo un fuerte enfrentamiento con una vecina de su barrio cerrado donde vive con sus tres hijas. “Vergüenza: mi vecina ladrona. Que se conozca la cara de estas dos delincuentes sin vergüenza. Qué triste es el ser humano. Por favor miren este video”, había escrito la panelista en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de cinco millones de seguidores.

Andrea Taboada, en guerra con sus vecinos por ruidos molestos

La también panelista de LAM es otra de las famosas que mantiene una fuerte disputa con sus vecinos. Según contó el pasado 27 de marzo, una mujer que vive en su mismo edificio pasa música electrónica a alto volumen en distintos momentos del día, incluyendo la madrugada. Además, se sumó un segundo vecino que genera ruidos molestos. “Tengo la música adentro de mi casa”, explicó.

Taboada en llamas con su vecina.

De acuerdo con Taboada, la disputa con su vecina Vilma viene desde hace un año y tuvo que llamar a la policía en varias oportunidades. “La primera vez que los denuncié fue antes de la pandemia, en 2019″, recordó. “Mi vecina del 11C sigue poniendo música a cualquier hora, porque no es sólo de madrugada. A las dos de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde...Y a la madrugada", contó.

De hecho, contó que llegó a pedirle a su vecina que le dijera en qué horarios podría descansar, para evitar los enfrentamientos. “Me dijo que si no me gustaba que me mudara y me cerró la puerta en la cara”, relató la panelista. Pero la situación empeoró cuando otro vecino comenzó también a hacer ruidos molestos. “Pum, pum, pum, todo el tiempo. Es como que vibra la pared. Y yo trabajo, necesito descansar”, señaló.

Y concluyó: “Le fui a decir y tampoco me llevó el apunte. Me dijo que la música no estaba fuerte cuando yo la tenía adentro del departamento. Por eso también llamé a la Policía. La Policía viene, habla, y se compromete a llevar las denuncias a la fiscalía. Pero se van y a los 15 minutos vuelven a poner la música. Siempre es así. Hasta tuve que tomar pastillas para dormir porque de otra forma no puedo. Es imposible”.

A Clara Darín, la hija de Ricardo, le pintaron el auto

Tal y como si fuera una secuencia de Relatos Salvajes, Clara Darín vivió un incómodo momento cuando un vecino decidió pintarle el auto por haberlo estacionado en el garage de su casa. “Fue alguien que se enojó porque sin querer le tapé 15 centímetros su garage. Pero es pintura al agua y si no hubiese sido pintura al agua igual lo hubiese dejado así, sin hacerme problema alguno”, apuntó Clara en sus redes sociales.

A la hija de Darín le pintaron el auto por estacionarlo mal.

Luego de que la hija del actor publicara una foto del incidente, rápidamente sus seguidores instalaron un debate. Algunos sostuvieron que la joven se equivocó al estacionar en el lugar. Otros, en cambio, decidieron apoyarla y repudiar el accionar de su vecino. Incluso hasta se lo tomaron con humor. “Quisieron arruinarte el auto y le pusieron onda. Yo lo dejaría. Que te guste es tu venganza”, escribió una fanática.

Los vecinos de Belén Francese la denunciaron penalmente

Tras haber dado positivo de coronavirus luego de su paso por "El precio justo" -el ciclo que conducía Lizy Tagliani y que fue levantado del aire a causa de la gran cantidad de contagios que hubo en 2020- Belén Francese comenzó a denunciar bullying de parte de los vecinos de su propio edificio, en el barrio de Las Cañitas.

Las personas que viven en el mismo edificio que ella explotaron de furia al ver un posteo de la modelo, en el que se la veía publicitando un producto en los espacios comunes restringidos de la propiedad. A esto, además, se le sumó una prueba contundente contra la poeta que despertó el enojo de sus vecinos: un video de una hora donde se la veía patinando tras haber dado positivo de coronavirus.

Belén fue grabada por la administración durante una hora y 10 minutos patinando en un espacio común del edificio, haciendo una publicidad de patines. De hecho, el consorcio ubicó un banco de madera para anular uno de los espacios del lugar donde la habrían visto pasearse, a pesar de tener COVID-19.

Al ver el video, los vecinos estallaron de enojo debido a que la propia administración no les autorizaba “a los padres que tienen niños con condición autista y que necesitaban, aunque sea una hora por día, poder bajar”, mientras que Belén “hace lo que quiere” a pesar de haber contraído la enfermedad durante su participación en un programa de televisión.

Al mismo tiempo, el consorcio había señalado que en varias ocasiones la vieron paseando y sacándose fotos por todo el edificio para promocionar distintas marcas de ropa o productos: “Le marcaron también que no se podía, pero que ella siempre decía que lo había hecho al bajar a buscar tal o cual cosa”, indicaron desde el ciclo de El Trece conducido por Ángel de Brito.

Lo cierto es que Belén, molesta con sus vecinos, redobló la apuesta y les mandó mensajes, a través de las redes sociales. "¡Ustedes son la pandemia! Gente bruta e ignorante. ¡La Cholula conventillera de la vecina 1 o 2 ! Mal informada/s que no se quiénes son. Da la cara o ¿el delivery me lo mandan en helicóptero? Y el encargado y su compañero ya estaban contagiados de antes", había disparado la modelo.

Sofía Pachano culpó a sus vecinos por el derrumbe de su casa

En octubre de 2017, Sofía Pachano había acudido a las redes sociales para denunciar que una obra vecina le estaba destruyendo la casa. “¡Acá esperando a Defensa Civil! Porque está bueno llegar a tu casa y tener todo roto por la obra que te hacen al lado, ¿no? (Llevamos muchísimas denuncias y nada) de pedo que no mató a mis perros”, expresó con mucha bronca.

En aquella oportunidad, denunció que tres casas vecinas, incluida la suya, habían sido destruidas por los obreros de una construcción lindera y agregó: "Nos deja todo llenos de humedad donde no se puede respirar. Toda una casa hermosa destruida”. Casi cuatro años después, la participante de MasterChef detalló que esta vez fue su mamá, Ana Sans, la que sufrió un terrible episodio doméstico cuando se derrumbó el techo de su habitación.

Según contó Sofía a través de su cuenta de Instagram, el episodio no terminó en tragedia por pura casualidad. "Ayer mi mamá casi muere aplastada por el techo que se cayó sobre su cama. Quizás se acuerden que hace unos años conté que se desprendió la pared. Todo esto producto de la negligencia de la obra en construcción de al lado (que acá a dos casas están haciendo un edificio nuevo igual)”, comenzó escribiendo la bailarina.

De acuerdo a los dichos de la conductora de Cocineros Argentinos, hace cuatro años que está en trámite un juicio que le inició a la obra que le condicionó los cimientos de su casa y aclaró: "´El juez viene lento con el tema´, según palabras del abogado. Iba a pedir Justicia pero ya sabemos que eso en este país no funciona”. Fue entonces que contó que su mamá se salvó de milagro.

Al escuchar un sonido de quiebre, Sans -según los dichos de Sofía- salta de la cama y por tan solo cuestión de segundos evita que los escombros caigan sobre ella. “Te preguntarás: ¿cómo zafó? 7.30 a.m escucha un ´crack´, salta de la cama (porque lamentablemente no es lo primero que se rompe en la casa, está siempre alerta o tiene un Dios aparte), hace tres pasos y lo que vas a ver a continuación cae sobre donde ella estaba durmiendo", contó.

Y sumó: "Ojalá que los jueces dejen la lentitud porque en el medio hay gente puede morir. Lamentablemente no puedo arrobar a la constructora porque el inversor es una persona muy poderosa y me da bastante miedo el poder a mí. Gracias a Julián, Alejandro y Luciano de Guardia Civil de Auxilio y Emergencias por ayudarnos, yo sé que es su trabajo, pero nos ayudaron más de lo que tenían que hacer”.