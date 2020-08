De Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Que Fabián venga, se contagie y se quede con nosotras"

El escándalo de la modelo y panelista Nicole Neumann con su contagio de coronavirus (Covid-19) sigue agregando capítulos. Ahora se conoció el contenido de los mensajes que ella le habría mandado a la actual pareja de su ex marido, Mica Viciconte. Recordemos que Nicole está convencida de que fue ella la que le filtró la información del contagio al conductor del programa El Show del Problema, Nicolás Magaldi, en el cual Mica además es panelista.

Por esa situación las hijas de Nicole y Fabián “Poroto” Cubero bloquearon del WhatsApp a Viciconte. Un verdadero escándalo familiar. Pero ahora, según contó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se conocieron los detalles de esos mensajes en donde la modelo le recriminó por haber filtrado la información.

“Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas. Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’”, agregó la panelista.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Latorre contó que Nicole se comunicó a través del celular de una de sus hijas y reveló: “Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y las saludara a través de un vidrio”.

Viciconte no le respondió y eso despertó la furia de Neumann: “Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio subido de tono. No sé si la puteó pero fue más fuerte, le dijo ‘hipócrita’. Mica le manda mensajes todo el tiempo a las hijas diciendo ‘tu papá está re mal, está re triste, porque ahora que ustedes y su mamá están contagiadas no las puede ver’. Entonces, Nicole le dijo: ‘¿cómo que no las puede ver? Que venga, abra la puerta, se contagie y se quede acá adentro con nosotras’”, agregó Latorre.

Al margen de esa situación, Nicole sumó los cuestionamientos de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) por las condiciones laborales que le habría impuesto a su empleada, Daniela. En concreto, ella no sólo reconoció que trabajaba "en negro", sino que además la persona no tendría la residencia precaria por lo que estaría como ilegal en el país. Eso habría generado, según denuncian desde la mencionada Asociación, que Neumann se hubiera aprovechado de la situación de su empleada.

Cabe recordar que Nicole la hace culpable del contagio de coronavirus de ella y su familia al punto tal de que, después de conocida la noticia de que el hisopado de ella dio positivo, la encerró en un cuarto y hasta tener el resultado del test. Una vez que tuvo el resultado de su ex empleada, Nicole la subió a un taxi y la mandó hacia un centro de aislamiento en la provincia de Buenos Aires.

“Lo sucedido en este caso concreto, que tomó estado público debido al perfil mediático de la empleadora involucrada, no constituye un hecho aislado, sino un claro ejemplo de los muy numerosos atropellos que durante la cuarentena vienen padecido la mayoría de los trabajadores de casas particulares por parte de sus empleadores, tales como despidos, falta de pago de salarios, reducciones salariales y la imposición de prestar tareas a pesar que la actividad no fue declarada esencial y que, salvo unos pocos supuestos, no se encuentra exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, afirmó el secretario general de la UTDA, Daniel Marenco.

Desde el sindicato reconocieron que si bien la modelo incurrió en un delito, no se pueden iniciar acciones a menos que su empleada decida avanzar judicialmente en su contra. Algo que, de acuerdo al parte publicado por la misma en la que le agradece a su empleadora el haberle dado trabajo, resulta cuanto menos poco probable.

Daniela, la empleada de Nicole, también rompió el silencio. En declaraciones a Teleshow contó además cómo fue todo su periplo en la casa. “Conocí a Nicole por intermedio de una persona. Le pedí trabajo y comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas. Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya y que no tenía todavía residencia y tampoco DNI. Pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores. Debía levantarme a las cuatro de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban una nueva cita. Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo”, contó.

Ella, en ningún momento salió al cruce de Nicole, sino que incluso le agradeció por darle trabajo aun con su condición de ilegal en el país. “Yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor, basta, necesito trabajar. Agradezco a Nicole que no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo y que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”, afirmó.